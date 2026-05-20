20 Maggio 2026

Home / NEWS / Garlasco strategia giudiziaria urgente per scongiurare un nuovo caso Stasi nel processo in corso

Il caso Garlasco riacceso: tra nuova inchiesta e vecchi errori giudiziari

Il delitto di Garlasco, con l’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007, torna al centro del dibattito giudiziario e mediatico italiano.

Chi? Il condannato definitivo Alberto Stasi e il nuovo indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara.

Che cosa? Una possibile revisione del processo e una nuova pista investigativa segnata da gravi criticità probatorie.

Dove? A Garlasco, in provincia di Pavia, ma con eco nazionale nelle aule di giustizia e nei media.

Quando? Quasi 19 anni dopo il delitto, con sviluppi decisivi tra 2025 e 2026.

Perché? Per verificare se il sistema giudiziario e quello dell’informazione abbiano prodotto, e rischino di riprodurre, un clamoroso errore giudiziario.

In sintesi:

Il caso Garlasco torna centrale con richiesta di revisione per Alberto Stasi e nuovo indagato Andrea Sempio .

e nuovo indagato . La ricostruzione sull’ipotetico ruolo di Sempio presenta gravi lacune logiche, investigative e probatorie.

presenta gravi lacune logiche, investigative e probatorie. La cavigliera di Chiara Poggi , con Dna ignoto, emerge come possibile elemento chiave trascurato.

, con Dna ignoto, emerge come possibile elemento chiave trascurato. Il rischio è un nuovo “processo mediatico” che precede e condiziona la giustizia, generando uno “Stasi bis”.

Le nuove ombre sull’indagine e il ruolo di Andrea Sempio

La nuova ipotesi accusatoria su Andrea Sempio parte dall’idea di un approccio sessuale respinto da Chiara Poggi, degenerato in omicidio.

Secondo questa ricostruzione, Sempio si sarebbe appostato nel giardino dell’abitazione dei Poggi, avrebbe colpito Chiara con un martello mai ritrovato, si sarebbe poi spostato in bagno per specchiarsi e, successivamente, avrebbe lavato via le tracce di sangue in un lavandino della cucina mai analizzato scientificamente.

Infine, avrebbe lasciato la casa attraversando i campi, con abiti presumibilmente sporchi di sangue, per raggiungere l’abitazione della nonna, che non avrebbe notato alcuna anomalia o macchia.

Questo passaggio cruciale, fondato sulla totale inconsistenza di riscontri oggettivi, trasformerebbe la nonna in una testimone “cieca”, paradossalmente presente ma priva di qualsiasi percezione del fatto.

La concatenazione degli eventi, priva di tracce certe, appare più come un costrutto narrativo che come una dinamica omicidiaria solida “oltre ogni ragionevole dubbio”.

La cavigliera, il Dna ignoto e il rischio di uno “Stasi bis”

Un elemento rimasto in ombra per anni è la cavigliera che Chiara Poggi indossava al momento dell’omicidio.

Secondo il consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli, sull’accessorio sarebbero presenti tracce di Dna potenzialmente riconducibili all’assassino, mai valorizzate appieno nelle fasi cruciali del procedimento.

Nel 2025, davanti ai pubblici ministeri, Alberto Stasi afferma di non aver mai visto quella cavigliera in quattro anni di relazione, neppure durante l’ultimo viaggio a Londra: “Chiara non mi diede una vera spiegazione”.

L’accessorio diventa così un oggetto quasi “senza storia”: indossato proprio quel giorno per ragioni ignote, con sopra il Dna di qualcuno che non coincide né con la vittima né con il fidanzato.

Nel frattempo, i soliloqui intercettati, i frammenti di Dna e la famosa impronta numero 33 non raggiungono la soglia di certezza richiesta dal principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”. Alimentano invece una narrazione romanzesca, che rischia di confondersi con la verità processuale.

Giustizia, media e memoria: cosa insegna il caso Garlasco

Il caso Garlasco è diventato un paradigma nazionale: non riguarda più soltanto l’omicidio di Chiara Poggi, ma il rapporto squilibrato fra processo mediatico e processo penale.

Il trattamento riservato oggi ad Andrea Sempio replica, quasi in copia, quello vissuto ieri da Alberto Stasi: esposizione massiva su giornali, tv, podcast, social; giudizi affrettati, opinioni trasformate in verità presunte, una continua pressione sull’opinione pubblica.

Farsi domande è doveroso; ma a fornire risposte deve essere la giustizia, non lo storytelling mediatico.

La lezione che emerge è duplice: da un lato la necessità di revisione quando emergono dubbi strutturali; dall’altro l’urgenza di un’informazione capace di distinguere tra ipotesi, ricostruzione, prova.

Gli elementi per evitare uno “Stasi bis” esistono: dipenderà dalla capacità del sistema giudiziario e dei media di riconoscere, e correggere, i propri errori.

FAQ

Chi è oggi il principale indagato nel nuovo filone del caso Garlasco?

Attualmente il principale indagato nel nuovo filone è Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, indicato come presunto aggressore.

Perché la cavigliera di Chiara Poggi è considerata così importante?

La cavigliera è rilevante perché, secondo il consulente Dario Redaelli, contiene tracce di Dna potenzialmente attribuibili all’assassino, finora poco valorizzate.

Che cosa significa condanna “oltre ogni ragionevole dubbio” in questo caso?

Significa che gli indizi a carico di un imputato devono formare un quadro certo. Nel caso Garlasco, permangono dubbi strutturali, non semplicemente marginali.

La vicenda di Alberto Stasi può essere riaperta con la revisione del processo?

Sì, la revisione è possibile se emergono nuove prove o elementi decisivi, come quelli legati al Dna sulla cavigliera o a nuove perizie.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo approfondimento giornalistico?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.