20 Maggio 2026

Home / NEWS / Andrea Sempio al centro dell’inchiesta Garlasco: emergono nuove intercettazioni sul concorso in omicidio

Nuove intercettazioni su Andrea Sempio riaprono il giallo di Garlasco

Il 27 febbraio 2025, Andrea Sempio scopre di essere di nuovo indagato dalla Procura nel procedimento legato al delitto di Garlasco. In auto, al telefono, commenta la nuova accusa di concorso in omicidio, rivelando sorpresa e timore. L’intercettazione, resa nota dalla trasmissione televisiva «Mattino 5», arriva anni dopo la prima iscrizione nel registro degli indagati del 2017, poi archiviata. Ora gli inquirenti ipotizzano un ruolo condiviso nell’omicidio, cambiando lo scenario investigativo. L’audio, registrato in Lombardia e analizzato dagli investigatori, diventa un passaggio chiave per comprendere perché l’indagine sia stata riaperta e quali nuove piste si stiano valutando, in un’inchiesta che continua ad avere forte rilevanza mediatica e giudiziaria.

In sintesi:

Intercettazione del 27 febbraio 2025 riporta la reazione di Andrea Sempio alla nuova iscrizione

alla nuova iscrizione La Procura contesta ora il concorso in omicidio, ipotizzando un ruolo condiviso nel delitto

L’audio diffuso da «Mattino 5» mostra timore e consapevolezza della gravità dell’accusa

mostra timore e consapevolezza della gravità dell’accusa La nuova ipotesi investigativa segna uno scarto rispetto all’indagine del 2017 archiviata

Cosa emerge dalla nuova intercettazione su Andrea Sempio

L’elemento centrale è un’intercettazione ambientale attribuita a Andrea Sempio, registrata il 27 febbraio 2025, nel giorno in cui l’uomo avrebbe appreso di essere nuovamente iscritto nel registro degli indagati.

Secondo quanto ricostruito, Sempio si trova in auto e al telefono commenta la decisione della Procura di contestargli il concorso in omicidio, configurazione ben più delineata rispetto alla prima indagine del 2017, poi conclusa con archiviazione.

L’audio, diffuso da «Mattino 5», rappresenta un tassello significativo per capire come gli inquirenti stiano rivalutando il possibile ruolo di Sempio nel quadro dell’inchiesta, con un focus preciso sulla presunta partecipazione a un progetto omicidiario condiviso con altri soggetti ancora da definire nelle loro responsabilità.

Il contenuto dell’audio e il cambio di prospettiva investigativa

Nell’audio mandato in onda, Andrea Sempio afferma: «Stavolta mi hanno tirato dietro il concorso, cioè che io ero d’accordo in questa stanza».

Le parole, pronunciate in un contesto di conversazione privata, mostrano la consapevolezza della gravità della nuova ipotesi di reato, legata a una presunta presenza e condivisione di intenti in un luogo preciso, quella “stanza” evocata nel dialogo.

Nel prosieguo dell’intercettazione, Sempio aggiunge: «Avviso, concorso, concorso in omicidio in una stanza, concorso in omicidio. Mi fa paura che a loro, secondo l’analgesia, è una roba brutta, ma non così pesante».

Il lessico confuso ma allarmato segnala timore per la contestazione e lascia intravedere la percezione, da parte dell’indagato, di una valutazione degli inquirenti che potrebbe non cogliere fino in fondo la portata della sua posizione processuale.

Prospettive future dell’indagine e impatto mediatico del caso

La nuova iscrizione di Andrea Sempio e la diffusione dell’intercettazione rilanciano l’attenzione sul procedimento collegato al giallo di Garlasco, con possibili sviluppi investigativi ancora da definire.

L’ipotesi di concorso in omicidio apre scenari che potrebbero condurre a nuove attività istruttorie, dalla rilettura degli atti pregressi a ulteriori perizie tecniche sulle registrazioni.

Al tempo stesso, la circolazione dell’audio in un talk televisivo come «Mattino 5» evidenzia come il caso resti al centro del dibattito pubblico, tra diritto di cronaca, tutela degli indagati e necessità di attendere le determinazioni della magistratura.

FAQ

Chi è Andrea Sempio nel procedimento legato al caso Garlasco?

Andrea Sempio è un soggetto indagato dalla Procura in relazione al delitto di Garlasco, già iscritto nel 2017 e poi archiviato.

Cosa viene contestato ora ad Andrea Sempio dalla Procura?

Attualmente alla posizione di Andrea Sempio viene contestato il concorso in omicidio, ipotizzando una partecipazione condivisa al fatto criminoso.

Perché l’intercettazione del 27 febbraio 2025 è considerata rilevante?

L’intercettazione è rilevante perché mostra la reazione di Sempio alla nuova accusa e chiarisce come percepisce la propria posizione.

Che ruolo ha avuto la trasmissione Mattino 5 nella diffusione dell’audio?

La trasmissione Mattino 5 ha mandato in onda l’intercettazione, rendendola di dominio pubblico e amplificando l’impatto mediatico dell’indagine.

Quali sono le fonti originali da cui deriva questo articolo?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati editorialmente.