Home / NEWS / Delitto di Garlasco, i legali della famiglia Poggi denunciano speculazioni mediatiche e chiedono rispetto

Caso Garlasco, i legali Poggi frenano sull’ipotesi di revisione per Stasi

Chi: gli avvocati della famiglia Poggi, Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni, intervengono sul caso Garlasco.



Che cosa: contestano i tentativi di scagionare Alberto Stasi e ridimensionano il peso investigativo di Andrea Sempio.



Dove: il confronto si sviluppa a Garlasco e in sede mediatica nazionale, con dichiarazioni a Fanpage.it.



Quando: a pochi giorni dalla chiusura delle nuove indagini su Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.



Perché: per riaffermare la centralità delle “evidenze probatorie” che portarono alla condanna definitiva di Stasi e invocare un vaglio solo giudiziario di eventuali nuove tesi.

In sintesi:

I legali Poggi ribadiscono la solidità delle prove che hanno portato alla condanna di Stasi.

Le nuove indagini su Andrea Sempio, secondo i legali, non avrebbero fornito elementi decisivi.

Eventuali richieste di revisione della sentenza dovranno passare solo dal giudice, non dai media.

Critica dura allo “sciacallaggio” mediatico su persone mai formalmente indagate.

Nuove indagini su Sempio e limiti all’ipotesi di revisione per Stasi

Nel pieno della nuova inchiesta che vede Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi in concorso con Alberto Stasi, i legali della famiglia, gli avvocati Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni, ricordano i punti fermi del processo già celebrato.

Gli avvocati richiamano l’incidente probatorio cui presero parte, sostenendo che le tracce biologiche e genetiche rinvenute su oggetti in cucina e nei rifiuti fossero tutte riconducibili esclusivamente a Chiara Poggi e ad Alberto Stasi.

A loro giudizio, le ulteriori consulenze tecniche disposte dalla Procura – e di cui finora emergono solo frammenti sui giornali – sembrano introdurre divergenze soltanto “su alcuni aspetti di dettaglio”, senza produrre indizi significativi a carico di Sempio. Da qui l’affermazione che il “tentativo di scagionare Stasi” continuerebbe a scontrarsi con il quadro probatorio che, nel giudizio di rinvio, fu ritenuto incompatibile con il suo racconto, in particolare riguardo all’occultamento della bici nera da donna e alla sostituzione dei pedali trovati dai Ris sulla bicicletta bordeaux.

Dal processo ai media: i confini del dibattito sul delitto di Garlasco

Gli avvocati della famiglia Poggi invitano a riportare la discussione su Alberto Stasi all’interno dei soli canali giudiziari.

Secondo Compagna e Tizzoni, se la difesa di Stasi ritiene le nuove consulenze idonee a ribaltare il verdetto, dovrà presentare un’istanza di revisione, permettendo a un nuovo collegio giudicante di valutare ufficialmente gli accertamenti su Andrea Sempio e sui reperti discussi.

Parallelamente, i legali denunciano il “gratuito sciacallaggio” verso persone mai risultate indagate ma esposte mediaticamente per ragioni di audience. La chiusura delle attuali indagini, nelle loro aspettative, dovrebbe rappresentare un punto di svolta: meno talk show e più atti processuali, per una ricostruzione del delitto di Garlasco fondata su prove e decisioni motivate, non su narrazioni televisive.

FAQ

Chi è attualmente indagato insieme ad Alberto Stasi nel caso Garlasco?

Attualmente risulta indagato Andrea Sempio, ipotizzato in concorso con Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi, in fase di indagini.

Cosa sostengono i legali della famiglia Poggi sulle nuove prove?

I legali affermano che le nuove consulenze non avrebbero prodotto elementi significativi contro Sempio e non scalfirebbero il quadro probatorio contro Stasi.

Perché si parla di occultamento della bici nera da donna?

Perché, secondo gli accertamenti richiamati dai legali, la bici nera sarebbe stata occultata e i pedali sostituiti sulla bici bordeaux analizzata dai Ris.

Come può essere chiesta la revisione della condanna di Alberto Stasi?

La revisione può essere chiesta solo con un’istanza formale alla Corte competente, allegando nuove prove o elementi idonei a ribaltare la sentenza definitiva.

Da quali fonti è stato elaborato questo articolo sul caso Garlasco?

L’articolo è stato elaborato sulla base congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.