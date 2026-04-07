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Delitto di Garlasco diventa teatro a Milano con gli avvocati di Alberto Stasi sul palcoscenico

Delitto di Garlasco diventa teatro a Milano con gli avvocati di Alberto Stasi sul palcoscenico

Il delitto di Garlasco diventa spettacolo teatrale e riaccende il dibattito

Il delitto di Garlasco, uno dei casi giudiziari più controversi d’Italia, arriva nei teatri con lo spettacolo “Potresti essere tu – Il caso di Garlasco”.
A portarlo in scena è il giornalista Giuseppe Brindisi, insieme agli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis.
Il debutto è previsto giovedì 9 aprile al Teatro Diana di Napoli, per poi approdare il 4 giugno al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

L’obiettivo dichiarato è approfondire il caso, discutendo di giustizia, responsabilità individuale e limiti del processo mediatico, mentre la procura continua a indagare su un nuovo filone che coinvolge Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi.

In sintesi:

  • Il caso di Garlasco diventa uno spettacolo teatrale guidato da Giuseppe Brindisi.
  • In scena anche gli avvocati difensori di Alberto Stasi, Bocellari e De Rensis.
  • Debutto al Teatro Diana di Napoli, poi replica agli Arcimboldi di Milano.
  • Le indagini sul nuovo filone con Andrea Sempio indagato sono ancora in corso.

Lo spettacolo e i confini tra cronaca, giustizia e intrattenimento

Secondo la presentazione ufficiale sul sito del Tam, la serata offrirà *“spunti di analisi, domande e riflessioni sul tema della giustizia e della responsabilità individuale”*.
Sulla locandina compaiono i volti di Giuseppe Brindisi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, con sullo sfondo il profilo di un uomo con gli occhiali, evidente richiamo a Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco.
L’operazione propone una narrazione dal vivo di un caso già ampiamente esplorato da tv, libri e podcast, ma ora traslato nel formato spettacolo in sale storiche come il Diana di Napoli e gli Arcimboldi di Milano.

La scelta solleva interrogativi etici: fino a che punto è legittimo trasformare un femminicidio in prodotto teatrale? La presenza dei legali di Stasi suggerisce un taglio fortemente processuale, centrato sugli snodi probatori e sulle fragilità del sistema giudiziario, mentre l’uso di titolo e grafica rimanda direttamente allo spettatore l’idea che *“potrebbe essere lui”* al centro di un simile meccanismo accusatorio.

Indagini ancora aperte e possibili sviluppi futuri del caso Garlasco

Mentre il caso entra nei palinsesti teatrali, la procura continua a lavorare su un nuovo filone investigativo che vede Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, formalmente indagato.
Le attività tecniche in corso riguardano l’analisi delle tracce di Dna rinvenute nella villetta del Pavese in cui venne uccisa Poggi, con l’obiettivo di chiarire eventuali sovrapposizioni, contaminazioni o nuovi possibili scenari ricostruttivi.

L’evoluzione parallela tra inchiesta giudiziaria e spettacolarizzazione pubblica rischia di incidere nuovamente sulla percezione collettiva del caso Garlasco, alimentando il dibattito su errori giudiziari, ruolo dei media e diritti delle parti coinvolte.
Gli sviluppi delle analisi genetiche e le eventuali decisioni della procura potrebbero riaprire, almeno nel dibattito pubblico, interrogativi su responsabilità, verità processuale e memoria di una vicenda che continua a dividere opinione pubblica e addetti ai lavori.

FAQ

Quando debutta lo spettacolo Potresti essere tu – Il caso di Garlasco?

Lo spettacolo debutta giovedì 9 aprile al Teatro Diana di Napoli, con successiva data programmata agli Arcimboldi di Milano il 4 giugno.

Chi partecipa sul palco allo spettacolo sul caso di Garlasco?

Partecipano il giornalista Giuseppe Brindisi e gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, con un format di taglio giudiziario.

Qual è l’obiettivo dichiarato dello spettacolo sul delitto di Garlasco?

Lo spettacolo punta dichiaratamente ad approfondire il caso, stimolando riflessioni su giustizia, responsabilità individuale e dinamiche del processo mediatico contemporaneo.

Le indagini sul caso Garlasco sono davvero ancora aperte?

Sì, la procura sta approfondendo un nuovo filone che vede indagato Andrea Sempio, effettuando analisi su tracce di Dna presenti nella villetta.

Da quali fonti è stata ricavata l’elaborazione giornalistica di questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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