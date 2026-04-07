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Jannik Sinner e Laila Hasanovic, serata a Monaco smentisce la crisi

Jannik Sinner e Laila Hasanovic, serata a Monaco smentisce la crisi

Jannik Sinner e Laila Hasanovic di nuovo insieme a Montecarlo

A Montecarlo, alla vigilia del torneo sulla terra battuta, Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono riapparsi insieme dopo settimane di indiscrezioni sulla presunta rottura.
La coppia, che ha scelto il Principato come base comune tra una trasferta e l’altra, è stata ripresa durante una serata al ristorante Cipriani, per poi allontanarsi a bordo della Porsche grigio metallizzato del tennista.
L’uscita pubblica, caratterizzata da gesti misurati e grande riservatezza, conferma la continuità della relazione e la volontà di proteggere la vita privata nonostante la crescente esposizione mediatica di Sinner dopo i trionfi a Indian Wells e Miami.

In sintesi:

  • Sinner e Hasanovic riappaiono insieme a Montecarlo, smentendo le voci di crisi.
  • Cena al Cipriani e uscita notturna in Porsche nel cuore del Principato.
  • Coppia molto discreta: nessun gesto plateale, zero spettacolarizzazione social.
  • Laila sviluppa progetti imprenditoriali autonomi oltre al ruolo di compagna di Sinner.

Una coppia stabile tra Montecarlo, tornei e progetti personali

La serata monegasca conferma Montecarlo come hub privato e professionale di Jannik Sinner e Laila Hasanovic.
Dopo mesi di impegni separati – lui nel circuito ATP, lei tra Copenaghen, shooting e lanci commerciali – i due hanno scelto una cena in uno dei ristoranti simbolo dello sport business internazionale, il Cipriani, frequentato da tennisti e piloti di Formula 1.

All’esterno, assedio di tifosi e richieste di selfie per Sinner, reduce dal titolo al Masters 1000 di Miami. Laila, look total black e coda alta, è rimasta defilata, coerente con una strategia di esposizione molto controllata.
L’assenza di effusioni pubbliche e perfino il mancato gesto cavalleresco di aprirle la portiera non indicano freddezza, ma un approccio rigoroso alla privacy, in linea con il profilo di Sinner, da sempre concentrato sul rendimento sportivo più che sulla narrazione social della propria vita sentimentale.

La scelta della riservatezza e l’identità autonoma di Laila

La gestione della relazione segue una regola chiara: vite autonome, rare apparizioni insieme, nessuna invasione reciproca dei profili social.
Dall’inizio dell’anno, Laila Hasanovic è stata vista accanto a Sinner solo a Doha, scegliendo di non commentare nemmeno il prestigioso “Sunshine Double” conquistato dall’azzurro.

Questa distanza mediatica, voluta soprattutto da Jannik Sinner, consente a Laila di ritagliarsi uno spazio professionale proprio: oltre 450.000 follower e una nuova linea di autoabbronzanti lanciata a Copenaghen proprio mentre Sinner trionfava a Indian Wells.
Tra gli ospiti dell’evento, anche Benedikte Thoustrup, fidanzata di Nikolai, nipote modello di re Frederik di Danimarca. Un segnale di come Laila punti a un posizionamento internazionale autonomo, oltre l’etichetta di “ragazza di Sinner”.

FAQ

Jannik Sinner e Laila Hasanovic stanno ancora insieme?

Sì, la coppia è stata vista insieme a Montecarlo per una cena al Cipriani e un’uscita notturna in Porsche, smentendo le voci di rottura.

Dove vivono abitualmente Jannik Sinner e Laila Hasanovic?

Attualmente vivono tra Montecarlo, base logistica di Sinner per il circuito ATP, e Copenaghen, dove Laila sviluppa progetti professionali e imprenditoriali.

Perché Jannik Sinner e Laila compaiono raramente sui social insieme?

Perché entrambi, soprattutto Sinner, privilegiano la riservatezza: vogliono tenere separata la vita privata dalla comunicazione sportiva e professionale.

Che lavoro fa Laila Hasanovic oltre a essere fidanzata di Sinner?

Laila è modella, influencer con oltre 450.000 follower e imprenditrice, avendo lanciato una propria linea di prodotti autoabbronzanti a Copenaghen.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sinner e Hasanovic?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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