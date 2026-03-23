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Chiara Poggi nuova perizia sul delitto di Garlasco riapre interrogativi cruciali su dinamica e responsabilità

Chiara Poggi nuova perizia sul delitto di Garlasco riapre interrogativi cruciali su dinamica e responsabilità

Delitto di Garlasco, nuova perizia riapre gli scenari sull’omicidio Poggi

La nuova consulenza medico-legale sul delitto di Chiara Poggi, firmata dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo per la Procura di Pavia, ridisegna tempi e dinamica dell’omicidio di Garlasco.
Secondo quanto emerso dal TG1, la perizia, depositata a febbraio 2026, sposterebbe in avanti l’ora della morte e indicherebbe una violenta colluttazione tra vittima e assassino, in contrasto con l’ipotesi di un’aggressione fulminea.

Questi elementi si inseriscono nella nuova inchiesta coordinata dal procuratore Fabio Napoleone e potrebbero incidere sulla lettura giudiziaria della sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi per l’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco.

In sintesi:

  • La perizia Cattaneo sposta in avanti l’ora della morte di Chiara Poggi.
  • Ipotesi di violenta e prolungata colluttazione, non di aggressione fulminea.
  • Nuova valorizzazione del dna trovato sotto le unghie della vittima.
  • Profili investigativi su Andrea Sempio e sulle precedenti archiviazioni.

Perizia Cattaneo, dna e ricostruzione 3D della scena del crimine

Secondo il TG1, la perizia di Cristina Cattaneo stabilirebbe che Chiara Poggi sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo la colazione, ampliando la finestra temporale del delitto rispetto a quella recepita nella condanna di Alberto Stasi.
In sede di Cassazione si era parlato di azione rapidissima: i giudici avevano scritto che Chiara non ebbe “nemmeno il tempo di reagire”, ritenendola inerme di fronte a un’aggressione estremamente violenta e concentrata in pochi minuti.

La nuova consulenza medico-legale, invece, farebbe emergere segni di una violenta e prolungata colluttazione, attribuendo un peso diverso alle tracce di dna rinvenute sotto le unghie della vittima.
Secondo l’attuale inchiesta, tali tracce sarebbero riconducibili a Andrea Sempio, indagato da oltre un anno per omicidio in concorso, dopo due precedenti archiviazioni disposte negli anni e oggi al centro di un’indagine della Procura di Brescia sull’operato dell’allora procuratore capo di Pavia, Mario Venditti.

Il procuratore Fabio Napoleone dovrà ora integrare i risultati della Cattaneo con la consulenza del Ris di Cagliari, oltre 300 pagine con una ricostruzione 3D della scena del crimine, traiettorie ematiche e rianalisi fotografica degli ambienti di via Pascoli a Garlasco.

Le possibili conseguenze sul caso Stasi e sulle future indagini

Le nuove risultanze tecnico-scientifiche non modificano automaticamente la sentenza definitiva a carico di Alberto Stasi, ma aprono a possibili iniziative di revisione o a nuove contestualizzazioni investigative sull’omicidio di Chiara Poggi.
La combinazione fra finestra temporale più ampia, ipotesi di colluttazione prolungata e attribuzione del dna sotto le unghie a Andrea Sempio potrebbe orientare la Procura di Pavia verso nuovi scenari di concorso o diversa ricostruzione del delitto.

La ricostruzione 3D del Ris di Cagliari, unita all’analisi medico-legale di Cristina Cattaneo, è destinata a diventare un passaggio cruciale per comprendere le dinamiche effettive di uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi decenni in Italia.

FAQ

Cosa cambia con la nuova perizia di Cristina Cattaneo sul caso Garlasco?

Cambia l’inquadramento temporale e dinamico del delitto: la morte di Chiara Poggi sarebbe avvenuta dopo una colluttazione più lunga e non fulminea.

In che modo si sposta l’ora della morte di Chiara Poggi?

La perizia indicherebbe che Chiara fu uccisa almeno mezz’ora dopo la colazione, ampliando significativamente la finestra temporale ritenuta compatibile con l’omicidio.

Perché il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è ora centrale?

È centrale perché le tracce sarebbero compatibili con Andrea Sempio; la nuova ipotesi di colluttazione prolungata rafforza la rilevanza di quel dna difensivo.

La condanna definitiva di Alberto Stasi può essere automaticamente annullata?

No, non automaticamente. Servono specifiche iniziative di revisione o nuovi procedimenti; le perizie forniscono però elementi tecnici rilevanti per eventuali valutazioni giudiziarie future.

Qual è la fonte delle informazioni su questa nuova inchiesta di Garlasco?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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