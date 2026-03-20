michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Chiara Ferragni rafforza la partnership strategica con Guess e rilancia il posizionamento nel fashion internazionale

Chiara Ferragni rafforza la partnership strategica con Guess e rilancia il posizionamento nel fashion internazionale

Guess rafforza l’alleanza con Chiara Ferragni in un evento esclusivo a Milano

La collaborazione tra Guess e Chiara Ferragni vive una nuova tappa strategica a Milano, dove l’imprenditrice digitale ha incontrato fan, stampa e creator in una giornata dedicata al brand.
Nel capoluogo lombardo, già teatro del recente annuncio del ruolo di ambassador, si è svolto un meet&greet nello store Guess seguito da una cena privata con una selezionata platea di ospiti.
Obiettivo dichiarato: consolidare il posizionamento internazionale del marchio attraverso il potenziale mediatico della Ferragni e rafforzare, con un format esperienziale, il legame con community, media e stakeholder digitali.

In sintesi:

  • Nuova tappa della partnership tra Guess e Chiara Ferragni a Milano.
  • Meet&greet nello store con fan, amici, stampa e creator selezionati.
  • Cena privata per celebrare ufficialmente la collaborazione con l’imprenditrice digitale.
  • Evento focalizzato su branding esperienziale e visibilità internazionale del marchio.

Al centro della giornata, organizzata da Guess, il meet&greet nel flagship milanese del brand, dove Chiara Ferragni ha incontrato fan, amici e community digitali in un contesto fortemente orientato alla produzione di contenuti social.
Scatti, video e momenti di dialogo diretto hanno trasformato l’appuntamento in una piattaforma di amplificazione istantanea sui profili dei presenti, aumentando la reach organica dell’operazione.
A seguire, la serata si è spostata in una location riservata per una cena privata che ha riunito una selezione di giornalisti, creator e amici del marchio, configurandosi come touchpoint relazionale chiave tra il brand e gli opinion leader del fashion digitale.

Un format esperienziale tra famiglia, creator e strategia di brand

La cena si è svolta in un clima elegante e informale, coerente con l’immaginario lifestyle di Guess, fondendo networking professionale e dimensione personale.
Tra gli ospiti, oltre alla madre di Chiara, Marina Di Guardo, e alla sorella Francesca Ferragni, erano presenti amici storici e numerosi content creator, a conferma della centralità dell’ecosistema digitale nel piano di comunicazione del marchio.
Questa scelta rafforza una strategia ormai chiara: trasformare la figura di Chiara Ferragni in hub narrativo, capace di connettere moda, famiglia, community e media in un’unica storia coerente, ad alto valore editoriale e commerciale.

Prospettive future della collaborazione tra Guess e Chiara Ferragni

L’evento milanese lascia intravedere possibili sviluppi ulteriori della partnership, da capsule dedicate a nuove attivazioni omnicanale.
La combinazione tra la riconoscibilità globale di Guess e il capitale reputazionale di Chiara Ferragni crea una piattaforma competitiva forte su mercati chiave europei e internazionali.
Nei prossimi mesi l’attenzione sarà puntata sulla capacità del brand di convertire visibilità e storytelling in traffico qualificato, vendite e fidelizzazione, anche attraverso contenuti nativi pensati per social, Google News e Discover.

FAQ

Chi è l’ambassador Guess protagonista dell’evento di Milano?

L’ambassador è Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e influencer italiana, scelta da Guess per il suo forte impatto internazionale.

Dove si è svolto il meet&greet con Chiara Ferragni per Guess?

L’incontro con fan e creator si è svolto nello store Guess di Milano, fulcro della nuova attivazione del brand.

Chi ha partecipato alla cena privata organizzata da Guess?

Hanno partecipato giornalisti selezionati, creator, amici del marchio e i familiari di Chiara, tra cui Marina Di Guardo e Francesca Ferragni.

Qual è l’obiettivo strategico della collaborazione Guess–Chiara Ferragni?

L’obiettivo è rafforzare il posizionamento internazionale di Guess tramite la visibilità, la community e il personal branding di Chiara Ferragni.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Guess e Chiara Ferragni?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache