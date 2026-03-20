Home / FASHION BEAUTY & LUXURY / Chiara Ferragni rafforza la partnership strategica con Guess e rilancia il posizionamento nel fashion internazionale

Guess rafforza l’alleanza con Chiara Ferragni in un evento esclusivo a Milano

La collaborazione tra Guess e Chiara Ferragni vive una nuova tappa strategica a Milano, dove l’imprenditrice digitale ha incontrato fan, stampa e creator in una giornata dedicata al brand.

Nel capoluogo lombardo, già teatro del recente annuncio del ruolo di ambassador, si è svolto un meet&greet nello store Guess seguito da una cena privata con una selezionata platea di ospiti.

Obiettivo dichiarato: consolidare il posizionamento internazionale del marchio attraverso il potenziale mediatico della Ferragni e rafforzare, con un format esperienziale, il legame con community, media e stakeholder digitali.

In sintesi:

Nuova tappa della partnership tra Guess e Chiara Ferragni a Milano.

e a Milano. Meet&greet nello store con fan, amici, stampa e creator selezionati.

nello store con fan, amici, stampa e creator selezionati. Cena privata per celebrare ufficialmente la collaborazione con l’imprenditrice digitale.

Evento focalizzato su branding esperienziale e visibilità internazionale del marchio.

Al centro della giornata, organizzata da Guess, il meet&greet nel flagship milanese del brand, dove Chiara Ferragni ha incontrato fan, amici e community digitali in un contesto fortemente orientato alla produzione di contenuti social.

Scatti, video e momenti di dialogo diretto hanno trasformato l’appuntamento in una piattaforma di amplificazione istantanea sui profili dei presenti, aumentando la reach organica dell’operazione.

A seguire, la serata si è spostata in una location riservata per una cena privata che ha riunito una selezione di giornalisti, creator e amici del marchio, configurandosi come touchpoint relazionale chiave tra il brand e gli opinion leader del fashion digitale.

Un format esperienziale tra famiglia, creator e strategia di brand

La cena si è svolta in un clima elegante e informale, coerente con l’immaginario lifestyle di Guess, fondendo networking professionale e dimensione personale.

Tra gli ospiti, oltre alla madre di Chiara, Marina Di Guardo, e alla sorella Francesca Ferragni, erano presenti amici storici e numerosi content creator, a conferma della centralità dell’ecosistema digitale nel piano di comunicazione del marchio.

Questa scelta rafforza una strategia ormai chiara: trasformare la figura di Chiara Ferragni in hub narrativo, capace di connettere moda, famiglia, community e media in un’unica storia coerente, ad alto valore editoriale e commerciale.

Prospettive future della collaborazione tra Guess e Chiara Ferragni

L’evento milanese lascia intravedere possibili sviluppi ulteriori della partnership, da capsule dedicate a nuove attivazioni omnicanale.

La combinazione tra la riconoscibilità globale di Guess e il capitale reputazionale di Chiara Ferragni crea una piattaforma competitiva forte su mercati chiave europei e internazionali.

Nei prossimi mesi l’attenzione sarà puntata sulla capacità del brand di convertire visibilità e storytelling in traffico qualificato, vendite e fidelizzazione, anche attraverso contenuti nativi pensati per social, Google News e Discover.

FAQ

Chi è l’ambassador Guess protagonista dell’evento di Milano?

L’ambassador è Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e influencer italiana, scelta da Guess per il suo forte impatto internazionale.

Dove si è svolto il meet&greet con Chiara Ferragni per Guess?

L’incontro con fan e creator si è svolto nello store Guess di Milano, fulcro della nuova attivazione del brand.

Chi ha partecipato alla cena privata organizzata da Guess?

Hanno partecipato giornalisti selezionati, creator, amici del marchio e i familiari di Chiara, tra cui Marina Di Guardo e Francesca Ferragni.

Qual è l’obiettivo strategico della collaborazione Guess–Chiara Ferragni?

L’obiettivo è rafforzare il posizionamento internazionale di Guess tramite la visibilità, la community e il personal branding di Chiara Ferragni.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Guess e Chiara Ferragni?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.