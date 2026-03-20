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Arera introduce bonus luce automatico da 115 euro: ecco i beneficiari

Arera introduce bonus luce automatico da 115 euro: ecco i beneficiari

Bonus luce da 115 euro: chi ne ha diritto, quando e perché

Il governo ha introdotto un bonus luce da 115 euro per alleggerire le bollette delle famiglie più fragili.
Il contributo, valido in tutta Italia, è operativo dalla data di entrata in vigore del decreto, il 21 febbraio 2026.
Spetta automaticamente ai nuclei che in quella data risultavano già titolari del bonus sociale elettrico, senza necessità di domanda.

L’intervento, definito da Arera, mira a contrastare il caro-energia e sostenere chi ha redditi molto bassi o necessita di apparecchiature elettromedicali salvavita, con un aiuto una tantum aggiuntivo rispetto alle agevolazioni ordinarie.

In sintesi:

  • Bonus automatico da 115 euro per chi aveva il bonus sociale al 21 febbraio 2026.
  • Destinatari: Isee molto basso o pazienti con apparecchiature elettromedicali salvavita.
  • Accredito diretto in bolletta, con voce separata e senza domanda.
  • Previsto anche sconto volontario per Isee fino a 25.000 euro.

Requisiti, tempi e modalità del bonus luce da 115 euro

Il contributo di 115 euro è riconosciuto a chi, il 21 febbraio 2026, risultava già beneficiario del bonus sociale elettrico.
Rientrano in questa platea i nuclei con Isee inferiore a 9.796 euro (elevato a 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli) e le persone in gravi condizioni di salute che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita, per le quali non sono previste soglie Isee.
“I destinatari del provvedimento non dovranno presentare alcuna domanda”, precisa Arera.

Il bonus sarà applicato direttamente in bolletta dal fornitore di energia elettrica che serviva il cliente alla data del 21 febbraio 2026, comparendo come voce separata nella prima fattura utile successiva alla delibera.
Se l’importo della bolletta dovesse risultare inferiore a 115 euro, il credito residuo sarà riportato e scalato dalle bollette successive fino a completo utilizzo.

Si tratta di un aiuto una tantum, che si somma agli importi ordinari del bonus sociale elettrico, generalmente compresi tra circa 150 e 200 euro l’anno in base alla composizione del nucleo familiare.

Nuovo sconto volontario per famiglie fino a 25mila euro di Isee

Accanto al bonus una tantum da 115 euro, il decreto prevede un ulteriore sconto sulle bollette destinato alle famiglie con Isee fino a 25.000 euro che non beneficiano già del bonus sociale.
Si tratta di un contributo opzionale: i venditori di energia elettrica possono, ma non sono obbligati a riconoscerlo ai propri clienti domestici.

Lo sconto corrisponde alla componente Pe (prezzo energia) applicata ai consumi del primo bimestre dell’anno, a condizione che l’utenza non superi determinati limiti: 500 kWh nel primo bimestre e 3.000 kWh complessivi nell’anno precedente.
L’entità del beneficio sarà quindi variabile e direttamente legata alla spesa per l’energia, a patto che il proprio fornitore aderisca all’iniziativa.

I dettagli operativi di questo secondo bonus saranno definiti da un provvedimento specifico di Arera. Le famiglie interessate dovranno monitorare le comunicazioni del proprio fornitore e del portale ufficiale dell’Autorità per verificare l’attivazione concreta dello sconto.

FAQ

Chi riceverà automaticamente il bonus luce da 115 euro?

Il bonus è riconosciuto automaticamente a chi risultava titolare del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026, senza presentare domanda.

Cosa succede se la mia bolletta è inferiore a 115 euro?

Il bonus viene parzialmente utilizzato e il credito residuo è riportato automaticamente nelle bollette successive finché non è esaurito.

Come verifico se ho diritto al bonus sociale elettrico?

È necessario avere un Isee aggiornato e controllare, tramite fornitore o sito Arera, l’effettiva attivazione del bonus sociale in bolletta.

Il nuovo sconto per Isee fino a 25mila euro è garantito?

No, è facoltativo: ogni venditore di energia decide autonomamente se applicare lo sconto e in quali condizioni contrattuali.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni sul bonus luce?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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