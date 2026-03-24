Home / MOBILE / Chiamate spam guida pratica al nuovo sistema efficace per riconoscerle bloccarle e tutelare la privacy

Nuovo sistema per bloccare le chiamate spam su Android con NordVPN

Le chiamate spam e tentativi di phishing telefonico stanno aumentando in Italia e nel resto d’Europa, colpendo utenti privati e professionisti. NordVPN, uno dei principali provider globali di sicurezza online, ha integrato nell’app Android una nuova funzione, Call Protection, pensata per riconoscere e bloccare automaticamente le chiamate indesiderate. Operativa da oggi sugli smartphone Android, la funzione agisce come filtro avanzato contro numeri sospetti e potenziali truffatori, riducendo il rischio di frodi e violazioni di privacy. Call Protection è disponibile sottoscrivendo un abbonamento a NordVPN, attualmente in promozione sul sito ufficiale con piano pluriennale scontato e garanzia di rimborso entro 30 giorni.

In sintesi:

Nuova funzione Call Protection di NordVPN per bloccare chiamate spam su dispositivi Android.

di NordVPN per bloccare chiamate spam su dispositivi Android. Filtro automatico per numeri sospetti, pensato contro truffe telefoniche e phishing vocale.

Servizio incluso negli abbonamenti NordVPN, ora in offerta a 3,09 euro al mese.

VPN completa: crittografia dati, politica no-log, migliaia di server e fino a 10 dispositivi.

Come funziona Call Protection e cosa offre l’abbonamento NordVPN

La funzione Call Protection utilizza sistemi di identificazione avanzata per analizzare le chiamate in arrivo su Android, confrontando il numero con elenchi costantemente aggiornati di sorgenti sospette o note per attività spam. Quando viene rilevata una potenziale minaccia, la chiamata può essere filtrata o bloccata prima che disturbi l’utente, riducendo fortemente l’esposizione a truffe telefoniche e a tentativi di sottrazione di dati sensibili.

Per attivare Call Protection è necessario un abbonamento a NordVPN. L’offerta attuale prevede un piano di 27 mesi (24 mesi più 3 mesi aggiuntivi) a circa 3,09 euro al mese, con garanzia di rimborso di 30 giorni. Oltre al blocco delle chiamate spam, l’abbonamento include la crittografia del traffico dati su reti pubbliche e private, una rigorosa politica no log che esclude il tracciamento delle attività online, l’accesso a migliaia di server in decine di Paesi per aggirare blocchi geografici e censure, e l’utilizzo simultaneo su 10 dispositivi senza limiti di banda.

Impatto sulla sicurezza digitale e scenari futuri per gli utenti mobili

L’integrazione di Call Protection in NordVPN rappresenta un passo verso la convergenza tra sicurezza di rete e protezione delle comunicazioni vocali, ambito ancora poco presidiato dagli strumenti tradizionali. In prospettiva, è plausibile l’estensione di funzioni analoghe a SMS e messaggistica, creando un unico perimetro difensivo per dati, navigazione e telefonia. Per gli utenti mobili, soprattutto professionisti in smart working e freelance che usano quotidianamente numeri personali per il lavoro, soluzioni integrate come questa possono diventare uno standard, affiancando antivirus e gestori di password nella dotazione minima di cyber-sicurezza personale.

FAQ

Che cos’è NordVPN Call Protection e a cosa serve

È una funzione integrata nell’app Android di NordVPN che identifica e blocca chiamate spam, proteggendo l’utente da truffe telefoniche e phishing vocale.

Come si attiva Call Protection sull’app Android di NordVPN

È sufficiente sottoscrivere un abbonamento NordVPN, aggiornare l’app Android all’ultima versione e abilitare Call Protection dalle impostazioni di sicurezza.

NordVPN può essere usata su più dispositivi contemporaneamente

Sì, l’abbonamento NordVPN consente l’utilizzo simultaneo su 10 dispositivi, inclusi smartphone, PC, tablet e smart TV compatibili, senza limiti di banda.

L’offerta NordVPN a 3,09 euro al mese quanto dura

L’offerta riguarda un piano di 27 mesi complessivi, con fatturazione anticipata e garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su NordVPN

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.