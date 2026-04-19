Caso Garlasco, nuovi elementi su impronta sospetta e computer di Chiara riaccendono il dibattito investigativo
Indice dei Contenuti:
Omicidio di Chiara Poggi, perché il caso Garlasco torna a muoversi
L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, torna oggi al centro del dibattito giudiziario e mediatico. A riaccendere il caso sono nuove analisi informatiche sul computer della giovane, accertamenti genetici aggiornati e la rilettura di alcune tracce sulla scena del crimine.
La vicenda riguarda direttamente Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, e indirettamente Andrea Sempio, già emerso in passato nelle indagini.
Gli sviluppi si concentrano in queste settimane presso le procure competenti e i laboratori forensi, con l’obiettivo di verificare se esistano elementi idonei a una revisione del processo o a nuove iscrizioni nel registro degli indagati. Al centro resta una domanda: la verità giudiziaria coincide davvero con la verità storica dei fatti?
In sintesi:
- Nuove analisi sul computer di Chiara Poggi rimettono in discussione la narrativa dei “file scomparsi”.
- La traccia “impronta 97F” viene rivalutata come possibile chiave sulla dinamica dell’omicidio.
- Il DNA sotto le unghie di Chiara riporta al centro il nome di Andrea Sempio.
- Alberto Stasi torna in aula come “persona interessata”, ipotizzabile scenario di revisione.
Nuovi file, tracce ignorate e perizie: cosa cambia nel caso Garlasco
Il fronte più innovativo riguarda il computer di Chiara Poggi. Recenti approfondimenti informatici, rivendicati dalla difesa di Alberto Stasi, avrebbero recuperato o ricontestualizzato dati ritenuti in passato cancellati o irrilevanti.
Secondo questa linea, l’ipotesi dei “file scomparsi” non reggerebbe più nella forma originaria, aprendo scenari su possibili contatti, frequentazioni o interessi che potrebbero suggerire piste esterne al ristretto perimetro di Garlasco. In prospettiva, tali elementi potrebbero incidere sul tema del movente, tradizionalmente considerato uno dei punti più deboli dell’impianto accusatorio contro Stasi.
Parallelamente, torna al centro la cosiddetta impronta “97F”, una traccia rimasta ai margini delle precedenti ricostruzioni. Alcune nuove letture tecniche suggeriscono che non sia stata indagata con la dovuta profondità, soprattutto in relazione ai percorsi di ingresso e uscita dall’abitazione. Da qui l’ipotesi che l’assassino possa essersi appostato nel giardino, in attesa del momento opportuno, rendendo coerente la controversa disattivazione dell’allarme con una presenza già interna al perimetro dell’abitazione.
Sul piano genetico, il focus resta il cromosoma Y rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, oggetto di nuova richiesta di consulenza al genetista Carlo Previderè. Il nome di Andrea Sempio riemerge in relazione a quella traccia, mentre il RACIS deposita una consulenza di tipo psicologico sul suo profilo, utile a valutare la plausibilità di un coinvolgimento ma priva di valore probatorio autonomo. Sempio continua a proclamarsi estraneo ai fatti.
Scenari futuri tra verità giudiziaria e nuove verifiche tecniche
Il caso Garlasco si conferma un paradigma delle difficoltà italiane nel gestire procedimenti complessi ad alta intensità tecnico-scientifica. La condanna definitiva di Alberto Stasi convive oggi con nuove domande nate da genetica, informatica forense e criminologia.
L’eventuale consolidamento di elementi innovativi potrebbe aprire, in teoria, alla richiesta di revisione, ma anche a sviluppi su figure diverse da Stasi, a partire da Andrea Sempio, oggi comunque non condannato.
Nel frattempo, la vicenda impone una riflessione più ampia: la capacità del sistema giudiziario di aggiornarsi alle nuove tecnologie probatorie, di gestire catene di custodia lunghe quasi vent’anni e di contemperare la stabilità della sentenza con l’esigenza di verità sostanziale. Una partita che, per ora, resta aperta.
FAQ
Chi è stato condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco?
La condanna definitiva è a carico di Alberto Stasi, riconosciuto colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi e condannato a 16 anni.
Qual è la novità principale emersa dal computer di Chiara Poggi?
Le nuove analisi informatiche avrebbero ridimensionato la tesi dei “file scomparsi”, suggerendo possibili elementi utili su movente e piste esterne.
Cosa rappresenta l’impronta 97F nella ricostruzione dell’omicidio?
L’impronta 97F è una traccia di scena che, se rivalutata, potrebbe modificare la dinamica di ingresso e attesa dell’aggressore.
Perché il DNA sotto le unghie di Chiara è ancora decisivo?
Il cromosoma Y rilevato sotto le unghie di Chiara Poggi potrebbe collegare o escludere specifiche persone, tra cui Andrea Sempio.
Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento sul caso Garlasco?
L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.