Home / NEWS / Fabrizio Corona infiamma Falsissimo con accuse a Belen Rodriguez, Selvaggia Lucarelli, Fedez e Ilary Blasi

Falsissimo di Fabrizio Corona, perché l’ultima puntata fa discutere

L’ultima puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona, pubblicata su YouTube nelle ultime ore, ha superato le 300mila visualizzazioni in meno di dodici ore. Il video chiude formalmente il filone sul presunto “sistema Signorini”, nato – secondo Corona – da un’indagine iniziata il 15 dicembre.

Al centro ci sono ancora il ruolo di Alfonso Signorini, le dinamiche televisive del Grande Fratello Vip e il rapporto tra informazione, potere politico e spettacolo.

La puntata è stata pubblicata online dall’Italia, in un contesto di crescente attenzione dell’Agcom verso i contenuti digitali e di polemiche sui social dopo la chiusura dei profili di Corona. L’obiettivo dichiarato dall’ex agente dei vip è “fare informazione” e annunciare nuove inchieste, mentre esplode il dibattito su limiti, responsabilità e possibili censure delle piattaforme.

In sintesi:

Ultima puntata di Falsissimo supera 300mila visualizzazioni in meno di dodici ore.

supera 300mila visualizzazioni in meno di dodici ore. Corona archivia il “sistema Signorini” ma rilancia nuove inchieste e nuovi bersagli.

Nel mirino politica, tv e vip: da La Russa a Meloni, Fedez, Lucarelli.

Focus duro su Ilary Blasi e ricostruzione del rapporto con Francesco Totti.

Nel cuore dell’episodio, Corona ribadisce la propria versione sugli assetti televisivi che coinvolgono Signorini e il Grande Fratello Vip. Colloca l’avvio dell’inchiesta al 15 dicembre, parla di contesti “delicati e potenti” e sostiene di non essere stato ascoltato dalle istituzioni.

Rivendica la rimozione dei propri profili social come conseguenza delle sue denunce, definendo tramite il legale quanto accaduto “un’operazione di censura antidemocratica”.

La svolta arriva con la frase: “Ci ho lavorato tre mesi e quattro puntate. Mi fermo qui perché devo continuare a fare informazione e aprire nuove inchieste”. Il capitolo sul “sistema Signorini” viene dunque archiviato, almeno sul piano narrativo, mentre lo sguardo di Corona si sposta sull’intreccio tra media mainstream, influencer e decisioni politiche, in un terreno giuridicamente sensibile e ancora privo di riscontri ufficiali.

Attacchi trasversali e il nuovo bersaglio: Ilary Blasi

Dopo la chiusura formale del filone Signorini, il registro di Fabrizio Corona si fa più aggressivo e trasversale. L’ex fotografo, senza quasi separare i piani, punta il dito contro figure di primo piano di politica, spettacolo e informazione.

Nel mirino entra Ignazio La Russa, definito con espressioni insultanti, quindi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, descritta come leader condizionata da altri poteri.

Seguono riferimenti a Fedez, indicato come esempio di presunto doppio standard nei rapporti con il potere, e a Selvaggia Lucarelli, criticata per la gestione del caso della ristoratrice Giovanna Pedretti; viene riportata anche la voce della figlia, che chiede il ritorno alla normalità.

Corona chiama in causa ripetutamente Pier Silvio Berlusconi, con una caricatura personale e l’idea che l’attuale Grande Fratello Vip sia stato impostato come provocazione nei suoi confronti.

Non manca Belén Rodríguez, la cui presenza ad Amici sarebbe, secondo Corona, frutto di strategie legate anche al rapporto con Maria De Filippi.

La parte più lunga è però dedicata a Ilary Blasi, soprattutto nei contenuti per abbonati. Corona parla di patrimonio di Francesco Totti, di presunti servizi fotografici all’inizio carriera poi ritirati, e integra il racconto con la testimonianza di Alex Nuccetelli, storico amico dell’ex capitano della Roma. Nuccetelli, secondo la ricostruzione, sostiene che Totti non avrebbe cercato altre relazioni senza il deterioramento del rapporto con Blasi. Nel finale, Corona contrappone la situazione economica attuale dei due, descrivendo una Ilary molto agiata e un Totti più prudente nelle spese.

Le ricadute tra diritto di cronaca, piattaforme e nuove inchieste

A chiudere la puntata, Fabrizio Corona manda in onda una telefonata con Davide Donadei, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Donadei respinge pubblicamente quanto sostenuto da Falsissimo nelle precedenti puntate e nega qualsiasi legame, nei termini descritti, con Alfonso Signorini.

Il confronto, più che chiudere il caso, apre possibili sviluppi legali e mediatici, soprattutto sul fronte delle repliche dei chiamati in causa.

La strategia di Corona – forte di numeri elevati di visualizzazioni e di un posizionamento borderline tra inchiesta, intrattenimento e attacco personale – pone interrogativi concreti sul perimetro del diritto di cronaca online, sul ruolo regolatorio di Agcom e sulla responsabilità delle piattaforme. L’annuncio di nuove inchieste lascia prevedere altre tensioni tra ecosistema televisivo tradizionale, creator digitali e garanzie per i soggetti citati, in un quadro in cui verifiche indipendenti e fact-checking resteranno centrali per la credibilità delle notizie.

FAQ

Che cos’è Falsissimo di Fabrizio Corona e dove viene pubblicato?

Falsissimo è un format video d’inchiesta e opinione di Fabrizio Corona, pubblicato principalmente su YouTube e altre piattaforme social, con contenuti in parte riservati agli abbonati.

Perché Fabrizio Corona parla di censura sui suoi profili social?

Corona sostiene che la rimozione dei suoi profili social sia collegata alle inchieste su Signorini e il Grande Fratello Vip, definendo tramite il legale l’intervento come “censura antidemocratica”.

Qual è il ruolo di Ilary Blasi nell’ultima puntata di Falsissimo?

Nell’ultima puntata Corona dedica a Ilary Blasi il segmento più esteso, ricostruendo presunti retroscena economici, professionali e sentimentali legati al rapporto con Francesco Totti.

Davide Donadei conferma i rapporti descritti da Corona con Alfonso Signorini?

No, nella telefonata in chiusura di puntata Davide Donadei smentisce le ricostruzioni di Falsissimo e nega i rapporti con Alfonso Signorini nei termini indicati da Corona.

Da quali fonti deriva la ricostruzione giornalistica su Falsissimo?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.