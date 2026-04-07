michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Fabrizio Corona infiamma Falsissimo con accuse a Belen Rodriguez, Selvaggia Lucarelli, Fedez e Ilary Blasi

Fabrizio Corona infiamma Falsissimo con accuse a Belen Rodriguez, Selvaggia Lucarelli, Fedez e Ilary Blasi

Falsissimo di Fabrizio Corona, perché l’ultima puntata fa discutere

L’ultima puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona, pubblicata su YouTube nelle ultime ore, ha superato le 300mila visualizzazioni in meno di dodici ore. Il video chiude formalmente il filone sul presunto “sistema Signorini”, nato – secondo Corona – da un’indagine iniziata il 15 dicembre.
Al centro ci sono ancora il ruolo di Alfonso Signorini, le dinamiche televisive del Grande Fratello Vip e il rapporto tra informazione, potere politico e spettacolo.

La puntata è stata pubblicata online dall’Italia, in un contesto di crescente attenzione dell’Agcom verso i contenuti digitali e di polemiche sui social dopo la chiusura dei profili di Corona. L’obiettivo dichiarato dall’ex agente dei vip è “fare informazione” e annunciare nuove inchieste, mentre esplode il dibattito su limiti, responsabilità e possibili censure delle piattaforme.

In sintesi:

  • Ultima puntata di Falsissimo supera 300mila visualizzazioni in meno di dodici ore.
  • Corona archivia il “sistema Signorini” ma rilancia nuove inchieste e nuovi bersagli.
  • Nel mirino politica, tv e vip: da La Russa a Meloni, Fedez, Lucarelli.
  • Focus duro su Ilary Blasi e ricostruzione del rapporto con Francesco Totti.

Nel cuore dell’episodio, Corona ribadisce la propria versione sugli assetti televisivi che coinvolgono Signorini e il Grande Fratello Vip. Colloca l’avvio dell’inchiesta al 15 dicembre, parla di contesti “delicati e potenti” e sostiene di non essere stato ascoltato dalle istituzioni.
Rivendica la rimozione dei propri profili social come conseguenza delle sue denunce, definendo tramite il legale quanto accaduto “un’operazione di censura antidemocratica”.

La svolta arriva con la frase: “Ci ho lavorato tre mesi e quattro puntate. Mi fermo qui perché devo continuare a fare informazione e aprire nuove inchieste”. Il capitolo sul “sistema Signorini” viene dunque archiviato, almeno sul piano narrativo, mentre lo sguardo di Corona si sposta sull’intreccio tra media mainstream, influencer e decisioni politiche, in un terreno giuridicamente sensibile e ancora privo di riscontri ufficiali.

Attacchi trasversali e il nuovo bersaglio: Ilary Blasi

Dopo la chiusura formale del filone Signorini, il registro di Fabrizio Corona si fa più aggressivo e trasversale. L’ex fotografo, senza quasi separare i piani, punta il dito contro figure di primo piano di politica, spettacolo e informazione.
Nel mirino entra Ignazio La Russa, definito con espressioni insultanti, quindi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, descritta come leader condizionata da altri poteri.

Seguono riferimenti a Fedez, indicato come esempio di presunto doppio standard nei rapporti con il potere, e a Selvaggia Lucarelli, criticata per la gestione del caso della ristoratrice Giovanna Pedretti; viene riportata anche la voce della figlia, che chiede il ritorno alla normalità.

Corona chiama in causa ripetutamente Pier Silvio Berlusconi, con una caricatura personale e l’idea che l’attuale Grande Fratello Vip sia stato impostato come provocazione nei suoi confronti.
Non manca Belén Rodríguez, la cui presenza ad Amici sarebbe, secondo Corona, frutto di strategie legate anche al rapporto con Maria De Filippi.

La parte più lunga è però dedicata a Ilary Blasi, soprattutto nei contenuti per abbonati. Corona parla di patrimonio di Francesco Totti, di presunti servizi fotografici all’inizio carriera poi ritirati, e integra il racconto con la testimonianza di Alex Nuccetelli, storico amico dell’ex capitano della Roma. Nuccetelli, secondo la ricostruzione, sostiene che Totti non avrebbe cercato altre relazioni senza il deterioramento del rapporto con Blasi. Nel finale, Corona contrappone la situazione economica attuale dei due, descrivendo una Ilary molto agiata e un Totti più prudente nelle spese.

Le ricadute tra diritto di cronaca, piattaforme e nuove inchieste

A chiudere la puntata, Fabrizio Corona manda in onda una telefonata con Davide Donadei, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Donadei respinge pubblicamente quanto sostenuto da Falsissimo nelle precedenti puntate e nega qualsiasi legame, nei termini descritti, con Alfonso Signorini.
Il confronto, più che chiudere il caso, apre possibili sviluppi legali e mediatici, soprattutto sul fronte delle repliche dei chiamati in causa.

La strategia di Corona – forte di numeri elevati di visualizzazioni e di un posizionamento borderline tra inchiesta, intrattenimento e attacco personale – pone interrogativi concreti sul perimetro del diritto di cronaca online, sul ruolo regolatorio di Agcom e sulla responsabilità delle piattaforme. L’annuncio di nuove inchieste lascia prevedere altre tensioni tra ecosistema televisivo tradizionale, creator digitali e garanzie per i soggetti citati, in un quadro in cui verifiche indipendenti e fact-checking resteranno centrali per la credibilità delle notizie.

FAQ

Che cos’è Falsissimo di Fabrizio Corona e dove viene pubblicato?

Falsissimo è un format video d’inchiesta e opinione di Fabrizio Corona, pubblicato principalmente su YouTube e altre piattaforme social, con contenuti in parte riservati agli abbonati.

Perché Fabrizio Corona parla di censura sui suoi profili social?

Corona sostiene che la rimozione dei suoi profili social sia collegata alle inchieste su Signorini e il Grande Fratello Vip, definendo tramite il legale l’intervento come “censura antidemocratica”.

Qual è il ruolo di Ilary Blasi nell’ultima puntata di Falsissimo?

Nell’ultima puntata Corona dedica a Ilary Blasi il segmento più esteso, ricostruendo presunti retroscena economici, professionali e sentimentali legati al rapporto con Francesco Totti.

Davide Donadei conferma i rapporti descritti da Corona con Alfonso Signorini?

No, nella telefonata in chiusura di puntata Davide Donadei smentisce le ricostruzioni di Falsissimo e nega i rapporti con Alfonso Signorini nei termini indicati da Corona.

Da quali fonti deriva la ricostruzione giornalistica su Falsissimo?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache