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Garlasco, tappetini dell’auto di Alberto Stasi mai analizzati riaprono il mistero sull’indagine

Garlasco, tappetini dell’auto di Alberto Stasi mai analizzati riaprono il mistero sull’indagine

Nuovo giallo nel caso Garlasco: il tappetino mai analizzato

Nel lungo e controverso caso Garlasco, riemerge oggi un dettaglio cruciale: il tappetino dell’auto di Alberto Stasi. Secondo quanto emerge dai verbali del Ris di Parma, l’accessorio della Golf nera non risulterebbe mai analizzato né fotografato.

L’episodio riguarda il 13 agosto 2007, a Garlasco, quando la 26enne Chiara Poggi fu trovata senza vita nella villetta di via Pascoli e il fidanzato Stasi fu poi condannato in via definitiva.

L’assenza di tracce di sangue sul tappetino avrebbe potuto, secondo i periti, chiarire in modo decisivo la dinamica: confermare o smentire la versione di Stasi di “scopritore” del cadavere dopo l’omicidio. Oggi questa possibile lacuna apre nuovi interrogativi sulla completezza delle indagini e sulla tenuta probatoria della sentenza.

In sintesi:

  • Tappetino dell’auto di Alberto Stasi non risulta analizzato dalla scientifica.
  • L’esperimento sui tappetini fu decisivo nella condanna definitiva per il caso Garlasco.
  • Nessun riferimento ai tappetini nei verbali del Ris di Parma sulla Golf nera.
  • Mancano foto che attestino l’assenza di tracce di sangue sul tappetino.

Il ruolo dei tappetini nelle perizie e nella condanna

L’elemento oggi contestato è centrale perché proprio l’“esperimento tappetini” fu la novità introdotta nella perizia dell’esperto Roberto Testi, utilizzata dai giudici per arrivare alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

L’assunto tecnico era chiaro: chi avesse camminato in una scena tanto insanguinata, come il piano terra della villetta di via Pascoli dove giaceva il corpo di Chiara Poggi, avrebbe inevitabilmente trasferito almeno minime tracce ematiche sulle suole delle scarpe e, di conseguenza, sui tappetini dell’auto.

Da qui il ragionamento accusatorio: se, quella mattina del 13 agosto, Stasi fosse davvero salito in auto dopo aver “scoperto” il cadavere, qualche microtraccia sul tappetino avrebbe dovuto esserci. La presenza o l’assenza di macchie costituiva dunque un indice dirimente per valutare se il racconto dell’imputato fosse attendibile o frutto di una messinscena successiva all’omicidio.

È in questo quadro che assume peso la nuova informazione: nel verbale delle operazioni irripetibili sulla Golf nera, svolte dal Ris di Parma allora guidato dal colonnello Luciano Garofano, non compare alcun riferimento ai tappetini.

Non risultano, inoltre, fotografie della polizia scientifica che documentino l’eventuale assenza di tracce di sangue su tali reperti.

Se confermata, la mancata documentazione di un supporto probatorio tanto decisivo apre uno spazio di discussione sia tecnico–scientifica sia giuridica: quanto è solido un impianto accusatorio che richiama un esperimento sui tappetini, se il tappetino autentico della vettura non risulta oggetto di esame formale e tracciato?

Le possibili ricadute future sul processo e sull’opinione pubblica

La scoperta della possibile “zona d’ombra” sui tappetini dell’auto di Alberto Stasi potrebbe rilanciare il dibattito, già acceso, sull’equilibrio fra prove scientifiche, perizie di laboratorio e ricostruzione processuale nel caso Garlasco.

Eventuali iniziative difensive, richieste di revisione o accertamenti documentali aggiuntivi dovranno comunque confrontarsi con una sentenza passata in giudicato e con il rigore necessario a ogni riapertura.

In parallelo, l’opinione pubblica torna a interrogarsi sull’affidabilità delle indagini scientifiche e sulla necessità, nei grandi casi di cronaca nera, di una tracciabilità totale di ogni reperto, soprattutto quando da quell’oggetto dipende la credibilità di un’intera ricostruzione giudiziaria.

FAQ

Perché il tappetino dell’auto di Alberto Stasi è così importante?

È importante perché, secondo le perizie, avrebbe dovuto conservare eventuali microtracce di sangue, decisive per verificare la veridicità del racconto di Stasi.

Il tappetino della Golf nera di Alberto Stasi è stato analizzato dal Ris?

No, dai verbali delle operazioni irripetibili del Ris di Parma non emergono analisi specifiche né riferimenti documentati ai tappetini.

Esistono fotografie ufficiali del tappetino dell’auto nel caso Garlasco?

No, allo stato non risultano fotografie scientifiche che attestino la presenza o l’assenza di tracce ematiche sul tappetino.

La mancata analisi del tappetino può portare alla revisione del processo?

Potenzialmente sì, ma una revisione richiede nuovi elementi decisivi e formalmente valutati, non solo dubbi mediatici o perplessità tecniche successive.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento sul caso Garlasco?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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