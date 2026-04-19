Home / NEWS / Famiglia di Palmoli lascia il bosco e si trasferisce in una casa comunale in paese

Famiglia nel bosco, svolta nel caso Trevallion-Birmingham a Palmoli

La vicenda della famiglia nel bosco, coniugi australiani trasferiti a Palmoli (Chieti), vive un passaggio decisivo ad aprile 2026. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham stanno entrando nell’alloggio messo a disposizione dal Comune di Palmoli, abbandonando definitivamente la vita nei boschi.

Il trasferimento rappresenta il presupposto concreto per chiedere il rientro dei tre figli, oggi in comunità.

La pressione è aumentata dopo le perizie psichiatriche di parte, che parlano di “trauma da separazione” e di rischio di disgregazione dei legami affettivi.

Parallelamente, a Pescara si è svolta una manifestazione nazionale contro quella che molti definiscono un’eccessiva ingerenza dello Stato nelle relazioni genitori-figli, con il caso Trevallion-Birmingham come simbolo.

In sintesi:

Nuovo alloggio comunale a Palmoli per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham .

e . Perizie psichiatriche segnalano grave trauma da separazione nei tre figli.

A Pescara manifestazione contro l’allontanamento forzato dei minori.

manifestazione contro l’allontanamento forzato dei minori. Il caso riapre il dibattito su limiti e doveri dell’intervento pubblico.

Perizie sui minori e pressione sul rientro in famiglia

Le perizie depositate dal team difensivo dei coniugi segnano un cambio di passo nel procedimento.

Lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicoterapeuta Martina Aiello descrivono la “necessità e urgenza” di ripristinare il nucleo familiare originario.

Secondo gli esperti, la permanenza prolungata dei bambini lontano da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sta alimentando un vero e proprio trauma da separazione, aggravato da festività e ricorrenze trascorse senza i genitori, inclusi Pasqua e il compleanno della madre.

Le relazioni tecniche richiamano il rischio di una progressiva disgregazione dei legami affettivi, con possibili ricadute psicopatologiche future se la distanza emotiva non viene interrotta in tempi rapidi.

Il trasferimento nell’abitazione offerta dal Comune di Palmoli diventa così prova tangibile di un ambiente domestico più adeguato, elemento che la difesa intende utilizzare per chiedere, con maggiore forza, una revisione delle misure di allontanamento.

Proteste a Pescara e nuove ricadute sul dibattito pubblico

Mentre Nathan Trevallion organizza il nuovo “nido” a Palmoli, il caso supera i confini locali e diventa bandiera nazionale.

Sabato 18 aprile 2026, a Pescara, centinaia di persone sono scese in piazza con striscioni come *“Giù le mani dai bambini”*.

Accanto ai sostenitori diretti dei Trevallion, molte famiglie hanno denunciato quella che definiscono una ingerenza eccessiva dello Stato nei legami tra genitori e figli.

I manifestanti contestano un sistema che, a loro dire, tende a trasformare in “carnefici” genitori in difficoltà materiale, anziché fornire sostegni concreti per migliorare condizioni abitative e lavorative senza arrivare all’allontanamento dei minori.

La vicenda della famiglia nel bosco si candida così a caso-test per ridefinire criteri, tempi e proporzionalità degli interventi di tutela minorile, con possibili riflessi normativi e prassi operative dei servizi sociali.

FAQ

Chi sono Nathan Trevallion e Catherine Birmingham?

Sono coniugi australiani trasferiti a Palmoli, divenuti noti come “famiglia nel bosco” dopo la scelta iniziale di vita selvaggia.

Dove vivono oggi i figli della famiglia nel bosco?

Attualmente i tre bambini risultano collocati in una casa famiglia, in attesa delle prossime decisioni dell’autorità giudiziaria competente.

Cosa sostengono le perizie di Tonino Cantelmi e Martina Aiello?

Afferma che i minori stanno sviluppando un grave trauma da separazione e che è urgente ripristinare il nucleo familiare originario.

Perché c’è stata una manifestazione a Pescara sul caso?

È stata organizzata per protestare contro l’allontanamento dei minori e denunciare, secondo i partecipanti, eccessiva ingerenza statale nelle famiglie.

Quali sono le fonti alla base di questo articolo?

È redatto sulla base di un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.