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Carabinieri dimenticano l’alibi di Andrea Sempio nel caso Chiara Poggi, il misterioso appunto del padre

Carabinieri dimenticano l’alibi di Andrea Sempio nel caso Chiara Poggi, il misterioso appunto del padre

Nuovo documento collega il caso Garlasco alle indagini per corruzione

Un documento investigativo rinvenuto a casa del padre di Andrea Sempio, Giuseppe, e della moglie Daniela Ferrari collega l’omicidio di Chiara Poggi all’inchiesta bresciana per corruzione che coinvolge l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti.
Il materiale è stato sequestrato a Garlasco e rientra nell’avviso di chiusura indagini sul 38enne, già escusso come testimone nel 2007.

Al centro, una fotocopia di un atto investigativo del 7 luglio 2020, protocollato dalla Procura di Pavia il 9 luglio, con un appunto manoscritto che richiama la posizione di Sempio la mattina del delitto.
Il documento alimenta i sospetti degli inquirenti bresciani su presunti versamenti di denaro per condizionare l’esito delle indagini e riapre interrogativi sul ruolo della famiglia Sempio nel lungo e controverso iter giudiziario del caso Poggi.

In sintesi:

  • Sequestrata fotocopia di atto investigativo 2020 con appunto su alibi di Andrea Sempio.
  • Documento collegato all’indagine bresciana per corruzione con l’ex procuratore Mario Venditti.
  • Perquisiti casa dei genitori Sempio e gli zii che avevano prestato denaro.
  • Acquisite agende, dispositivi informatici e scritti di un amico suicida di Sempio.

Il documento del 2020 e il nodo dell’alibi di Sempio

Nell’elenco dei beni sequestrati e allegato all’avviso di chiusura inchiesta compare una fotocopia di un atto investigativo datato 7 luglio 2020, timbrato come ricevuto dalla Procura di Pavia il 9 luglio.

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Sul documento spicca una nota manoscritta in inchiostro blu: «già stato audito ma i carabinieri si sono dimenticati di chiedere a Sempio dove fosse la mattina dell’omicidio».

Il riferimento rimanderebbe al 2007, quando Andrea Sempio fu ascoltato dopo il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. La frase evidenzia un presunto vuoto investigativo sull’alibi del giovane, al tempo considerato semplice frequentatore del gruppo di amici della vittima.

Il documento, oggi nelle carte dell’indagine sull’omicidio, assume rilievo anche per il fascicolo aperto a Brescia, dove il padre di Sempio, operaio in pensione, è indagato per corruzione insieme all’ex procuratore Mario Venditti.

Perquisizioni, soldi di famiglia e piste investigative future

Le perquisizioni a carico di Giuseppe Sempio, di Daniela Ferrari e dei parenti hanno prodotto il sequestro di numerosi appunti manoscritti, dvd, cd-rom, pc e sette agende.

Analogo provvedimento ha riguardato gli zii di Sempio, che avevano prestato del denaro alla famiglia: circostanza oggi rilevante nell’inchiesta bresciana, dove si ipotizza che somme di denaro possano essere state usate per favorire una soluzione giudiziaria favorevole al figlio.

Tra il materiale acquisito figurano anche scritti di un amico suicida di Andrea Sempio e le copie forensi dei dispositivi informatici dei ragazzi che lo frequentavano, oltre a quelli del diretto interessato e dei suoi familiari.

Nel fascicolo sono confluite numerose intercettazioni ritenute significative dagli inquirenti, alcune delle quali già parte del procedimento di Brescia, delineando un intreccio sempre più stretto tra la nuova pista sul caso Poggi e l’ipotesi di corruzione giudiziaria.

FAQ

Chi è Andrea Sempio e perché è di nuovo indagato?

Andrea Sempio è un conoscente di Chiara Poggi. È di nuovo indagato nell’inchiesta sull’omicidio, dopo iniziali dichiarazioni come semplice testimone nel 2007.

Che cosa contiene l’atto investigativo del 2020 sequestrato?

L’atto del 2020 contiene un appunto manoscritto che segnala come, durante l’audizione del 2007, non sarebbe stato approfondito l’alibi mattutino di Sempio.

Perché l’indagine bresciana per corruzione riguarda la famiglia Sempio?

L’indagine bresciana ipotizza versamenti di denaro da parte dei Sempio per influenzare l’esito delle indagini, coinvolgendo l’ex procuratore Mario Venditti.

Quali materiali digitali sono stati acquisiti dagli investigatori?

Sono state acquisite copie forensi di pc, cd-rom, dvd e dispositivi informatici di Andrea Sempio, dei suoi familiari e dei principali amici coinvolti.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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