Home / NEWS / Roma, aggressione razzista a Termini: tre indagati e un minorenne sotto esame degli inquirenti

Aggressioni razziste a Termini: tre giovani indagati e una misura cautelare

Nella notte del 7 febbraio, nell’area della Stazione Termini a Roma, tre giovani sono stati individuati dalla Polizia di Stato come presunti responsabili di almeno cinque aggressioni a sfondo razziale ai danni di persone straniere senza fissa dimora. Grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori della Questura di Roma e della Digos hanno ricostruito la dinamica dei fatti e avviato perquisizioni mirate, sfociate in una denuncia per lesioni aggravate dall’odio razziale e porto di armi improprie.

Per uno dei tre, minorenne e già noto per precedenti legati all’apologia del fascismo e a imbrattamenti antisemiti, è stata disposta una misura cautelare di collocamento in comunità. L’indagine, ancora nella fase preliminare, si inserisce nel più ampio contesto del contrasto ai reati d’odio nella capitale.

In sintesi:

Tre giovani indagati per cinque aggressioni razziste nella zona della Stazione Termini.

Vittime scelte tra persone straniere senza fissa dimora, al momento non identificate.

Perquisizioni: trovati coltello, spranga e materiale di estrema destra, incluso “Mein Kampf”.

Per il minorenne disposta misura cautelare in comunità; resta la presunzione di innocenza.

Ricostruzione dei fatti e prove raccolte dagli investigatori

Dalle immagini di videosorveglianza analizzate dalla Polizia di Stato di Roma è emerso che i tre ragazzi, a bordo di un’auto, avrebbero percorso ripetutamente l’area di Termini attuando una vera e propria *“caccia all’uomo”*. Le vittime venivano selezionate in strada, fra persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, colpite con uno sfollagente telescopico e altre armi improprie.

L’ultima delle cinque aggressioni ricostruite sarebbe stata interrotta dall’intervento di terze persone, costringendo gli aggressori alla fuga. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, gli investigatori hanno sequestrato una spranga, un coltello, gli abiti presumibilmente indossati durante le aggressioni e materiale propagandistico riconducibile all’estrema destra, inclusa una copia del “Mein Kampf”.

Due dei tre giovani risultano legati alla compagine giovanile di un’organizzazione militante dell’area neofascista. Il minorenne, già segnalato per apologia del fascismo e per aver imbrattato la Sinagoga di via Garfagnana con insulti antisemiti e svastiche il 7 giugno 2025, è stato sottoposto a collocamento in comunità.

Impatto sulla città e prospettive di contrasto ai reati d’odio

Secondo quanto ricordato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le risultanze attuali riguardano solo la fase delle indagini preliminari e per tutti gli indagati vale la piena presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

L’operazione coordinata tra Squadra Mobile e Digos della Questura di Roma ha comunque evidenziato la capacità di risposta rapida delle forze dell’ordine sui reati motivati da odio razziale, tema particolarmente sensibile in un’area come Termini, crocevia di flussi migratori e marginalità sociale.

Gli episodi del 7 febbraio alimentano il dibattito su sicurezza, radicalizzazione giovanile e tutela delle persone vulnerabili in strada. Le autorità insistono sulla necessità di segnalazioni tempestive, uso esteso delle videocamere e percorsi educativi mirati per prevenire il radicamento di ideologie violente nelle nuove generazioni.

FAQ

Quali reati sono contestati ai tre giovani indagati a Roma?

Risulta che ai tre indagati siano contestati i reati di lesioni personali aggravate dall’odio razziale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Perché le aggressioni alla Stazione Termini sono qualificate come razziste?

Risulta che la matrice razzista emerga dalla scelta delle vittime, tutte persone straniere senza fissa dimora, e dal materiale di estrema destra rinvenuto nelle perquisizioni.

Che misura cautelare è stata applicata al minorenne coinvolto?

Risulta che al giovane minorenne sia stato disposto il collocamento in comunità, misura cautelare alternativa al carcere, in ragione dell’età e dei precedenti specifici.

Le vittime delle aggressioni razziste a Termini sono state identificate?

Risulta che, allo stato delle indagini, le vittime non siano ancora state identificate, anche perché persone senza fissa dimora spesso si allontanano subito dopo i fatti.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

Risulta che la notizia derivi da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborata dalla nostra Redazione.