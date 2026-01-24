Tajani scuote la Svizzera, richiesta clamorosa su Crans Montana riapre scontro politico sull’inchiesta e competenze cantonali

Tajani scuote la Svizzera, richiesta clamorosa su Crans Montana riapre scontro politico sull’inchiesta e competenze cantonali

Crans Montana, Tajani: “Affidare l’inchiesta a un altro Cantone”

Pressioni italiane sulla giustizia elvetica

Il vicepremier e ministro degli Esteri **Antonio Tajani** chiede che l’indagine sull’incendio di **Crans-Montana** sia sottratta in via straordinaria al Cantone del **Vallese** e affidata a un’altra autorità cantonale svizzera. Secondo il titolare della **Farnesina**, l’attuale inchiesta non starebbe garantendo sufficiente trasparenza e completezza, con passaggi definiti “pieni di falle”.

Il richiamo a **Roma** dell’ambasciatore **Cornado** è stato deciso dopo la scarcerazione di **Jacques Moretti**, proprietario del locale distrutto dal rogo della notte di Capodanno in cui sono morti 40 giovani, molti dei quali italiani. Prima del rientro, il diplomatico incontrerà il procuratore elvetico responsabile del fascicolo, per ottenere chiarimenti formali sullo stato del procedimento penale.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

L’obiettivo dichiarato del governo italiano è aumentare la pressione politica sulle istituzioni svizzere affinché l’iter giudiziario prosegua senza rallentamenti, garantendo piena collaborazione con le famiglie delle vittime e con le autorità italiane coinvolte.

Scarcerazione di Moretti e indignazione pubblica

La decisione del tribunale svizzero di permettere a **Jacques Moretti** di lasciare il carcere, dietro versamento di una cauzione di 200mila franchi, è stata definita da **Tajani** “inaccettabile” e percepita come un “oltraggio” alle vittime. Il ministro sottolinea che non è una questione di garantismo, ma di responsabilità oggettive legate alla gestione del locale andato a fuoco.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Nel mirino finiscono le presunte violazioni delle norme di sicurezza: uscita di emergenza chiusa a chiave, materiali non ignifughi, assenza di adeguati sistemi di prevenzione. Per il governo italiano non risultano fattori esterni o eventi imprevedibili che possano attenuare le responsabilità dei proprietari della struttura di **Crans-Montana**.

La scelta di rilasciare Moretti con una cauzione è giudicata sproporzionata rispetto alla gravità del fatto e al numero delle vittime. Da qui la richiesta che la magistratura elvetica rafforzi le misure cautelari e chiarisca anche l’origine dei fondi utilizzati per il pagamento della cauzione.

Famiglie delle vittime e scenario diplomatico

Il governo italiano rivendica di agire in sintonia con il dolore espresso dai genitori e dai nonni delle vittime, che si dicono “sconcertati” per l’andamento dell’inchiesta in **Svizzera**. **Tajani** parla di un sentimento diffuso nel Paese, che pretende verità e giustizia su una tragedia costata la vita a 40 giovani in una località turistica considerata sicura.

Il richiamo dell’ambasciatore **Cornado** a **Roma** assume i tratti di un segnale politico forte, con la possibilità di valutare ulteriori passi diplomatici se non saranno garantiti tempi rapidi e accertamenti rigorosi. Il governo di **Giorgia Meloni** intende mantenere alta l’attenzione internazionale sul caso, anche tramite i media e le sedi multilaterali.

Restano sul tavolo l’ipotesi di un coinvolgimento più incisivo delle autorità federali svizzere e l’eventuale richiesta di competenza a un altro Cantone, per fugare i sospetti di inerzia o conflitti di interesse a livello locale e ristabilire la fiducia delle famiglie nel percorso giudiziario.

FAQ

D: Perché l’Italia chiede di affidare l’inchiesta a un altro Cantone svizzero?
R: Perché il Cantone del Vallese è ritenuto da Tajani non sufficientemente chiaro ed efficace nella conduzione delle indagini sull’incendio di Crans-Montana.

D: Chi è Jacques Moretti?
R: È il proprietario del locale di Crans-Montana distrutto dall’incendio di Capodanno, scarcerato dopo il pagamento di una cauzione di 200mila franchi.

D: Quante vittime ha causato l’incendio di Crans-Montana?
R: Il rogo ha provocato la morte di 40 giovani, molti dei quali cittadini italiani in vacanza in Svizzera.

D: Per quale motivo è stato richiamato a Roma l’ambasciatore Cornado?
R: Il richiamo serve a ottenere informazioni dirette dall’autorità giudiziaria svizzera e a valutare nuove iniziative diplomatiche dopo la scarcerazione di Moretti.

D: Quali irregolarità di sicurezza vengono contestate al locale?
R: Si parla di uscita di emergenza chiusa a chiave, uso di materiali non ignifughi e carenze nelle misure di prevenzione antincendio.

D: Come ha reagito il governo italiano alla decisione del tribunale svizzero?
R: Con forte indignazione; sia Giorgia Meloni sia Antonio Tajani hanno definito la scarcerazione un’offesa alla memoria delle vittime.

D: Cosa chiede l’Italia alla magistratura elvetica?
R: Chiede di accelerare il procedimento penale, chiarire la provenienza della cauzione e rivedere l’assetto delle responsabilità sul caso.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata sul caso?
R: Le informazioni riportate si basano sulle dichiarazioni di Antonio Tajani riprese dalle agenzie e dal servizio pubblicato da Dire, oltre ai contributi video correlati.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com