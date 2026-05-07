Garlasco, Roberta Bruzzone mette in dubbio l’audio di Sempio e ridimensiona il presunto colpo di scena
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Delitto di Garlasco, i dubbi di Bruzzone sull’audio di Andrea Sempio
La criminologa Roberta Bruzzone contesta la portata probatoria del presunto audio di Andrea Sempio legato al delitto di Garlasco. L’episodio riguarda l’inchiesta della Procura di Pavia, che indaga sul possibile ruolo di Sempio nella vicenda.
Secondo Bruzzone, l’operato degli inquirenti sulla roggia di Tromello, nel maggio 2025, sarebbe inconciliabile con l’idea di avere già in mano una “prova decisiva” da aprile 2025. Il caso, risalente all’omicidio di Chiara Poggi, resta al centro del dibattito mediatico e giudiziario perché potrebbe incidere sull’interpretazione della condanna definitiva di Alberto Stasi e sull’eventuale riapertura di scenari investigativi.
In sintesi:
- La Procura di Pavia dispone dell’audio di Andrea Sempio dal 14 aprile 2025.
- A maggio 2025 viene dragata la roggia di Tromello, estranea ad Andrea Sempio.
- Roberta Bruzzone giudica incoerente parlare di “bomba atomica” sull’audio.
- Selvaggia Lucarelli segnala che il movente passionale era discusso già da un anno.
I rilievi di Roberta Bruzzone sull’operato della Procura
Per Roberta Bruzzone, l’elemento più rilevante è la cronologia: *“La Procura ha in mano questo audio dal 14 aprile 2025, più di un anno fa”*.
Nonostante ciò, a maggio 2025 gli inquirenti dispongono il dragaggio della roggia di Tromello, luogo che *“non c’entra proprio niente con Andrea Sempio”*. Per la criminologa, se l’audio fosse davvero la “prova regina”, questa attività di ricerca appare difficilmente spiegabile in termini investigativi.
*“Per quale motivo se io ho in mano una bomba atomica come quella che ci hanno proposto, due mesi dopo vado a far dragare una roggia di Tromello?”* domanda Bruzzone, evidenziando una presunta incoerenza strategica della Procura di Pavia.
Rivendicando 27 anni di esperienza operativa, precisa: *“Io questo lavoro lo faccio da 27 anni, so perfettamente come si muovono certe dinamiche. Nulla di quello che è emerso scalfisce neppure minimamente gli elementi emersi a carico di Alberto Stasi”*.
Il fronte social: l’intervento di Selvaggia Lucarelli
Nel dibattito è intervenuta anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, concentrandosi sul tema del presunto “movente passionale” legato ad Andrea Sempio.
Lucarelli ha ricordato come tale ipotesi circolasse mediaticamente già da tempo, pubblicando un estratto di un video del canale Bugalalla Crime del 15 marzo 2025, dunque un mese prima della data dell’intercettazione attribuita a Sempio.
Nel suo commento scrive: *“Quelli che ‘prima di quel 14 aprile quando Sempio è stato intercettato non si parlava su nessun media del movente passionale!’. Bugalalla, 15 marzo 2025, un mese prima di quel soliloquio”*.
L’intervento tende a ridimensionare l’idea che l’audio abbia introdotto ex novo lo scenario passionale nel caso di Garlasco, aggiungendo un ulteriore livello critico alla narrazione di questi nuovi indizi.
Garlasco tra nuovi indizi, responsabilità definitive e possibili sviluppi
Le posizioni di Roberta Bruzzone e Selvaggia Lucarelli mostrano come il caso di Garlasco resti sospeso tra sentenza definitiva e continua produzione di presunti nuovi elementi.
L’insistenza di Bruzzone sul fatto che nulla incrini gli indizi contro Alberto Stasi enfatizza la centralità del giudicato penale, mentre il dibattito sull’audio di Andrea Sempio solleva interrogativi sulla coerenza investigativa e sulla corretta rappresentazione mediatica delle prove.
Nei prossimi mesi sarà decisivo capire se la Procura di Pavia tradurrà questi materiali in atti formali idonei a incidere sul quadro processuale o se resteranno sullo sfondo, alimentando soprattutto il confronto pubblico e le ricostruzioni giornalistiche.
FAQ
Che cosa contiene il presunto audio di Andrea Sempio sul caso Garlasco?
Si tratta, secondo le ricostruzioni giornalistiche, di un soliloquio intercettato, ritenuto da alcuni indizio di un possibile movente passionale.
Perché Roberta Bruzzone critica la gestione dell’audio da parte della Procura?
Bruzzone sostiene che, se l’audio fosse davvero decisivo, non sarebbe coerente aver disposto il dragaggio della roggia di Tromello dopo averlo acquisito.
La posizione giudiziaria di Alberto Stasi è messa in discussione da questi sviluppi?
No, al momento la condanna definitiva di Alberto Stasi non risulta scalfita; si discute soltanto del valore dei nuovi indizi mediatici.
Perché il movente passionale è tornato al centro del dibattito su Garlasco?
È tornato centrale perché l’audio attribuito ad Andrea Sempio viene letto da alcuni come conferma di tensioni sentimentali pregresse.
Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia sul delitto di Garlasco?
La notizia deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.