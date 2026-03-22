michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Camera avvia l’iter per l’ora legale permanente mentre inizia il conto alla rovescia legislativo

Camera avvia l’iter per l’ora legale permanente mentre inizia il conto alla rovescia legislativo

Ora legale permanente in Italia: cosa sta per decidere il Parlamento

L’Italia valuta di introdurre l’ora legale permanente, eliminando il cambio stagionale tra ora solare e legale. Il dibattito si è aperto alla Camera dei deputati, su proposta della commissione Attività produttive, che ha avviato un’indagine conoscitiva sugli impatti energetici, economici e sociali della riforma.
Le audizioni di istituzioni, imprese, associazioni e mondo scientifico si svolgeranno fino al 30 giugno.
La scelta nasce dal forte sostegno dei cittadini europei alla fine del cambio d’ora e dai dati che indicano risparmi su bollette ed emissioni. L’obiettivo politico è capire se convenga mantenere l’ora legale tutto l’anno per rafforzare sostenibilità energetica e competitività del sistema produttivo italiano.

In sintesi:

  • L’Italia studia l’introduzione dell’ora legale permanente eliminando il cambio stagionale.
  • Indagine conoscitiva alla Camera con conclusione prevista entro il 30 giugno.
  • Dati Terna: oltre 12 miliardi kWh risparmiati e 2,3 miliardi di euro dal 2004.
  • Sima: fino a 200.000 tonnellate di CO2 in meno l’anno con l’ora legale.

Iter politico, numeri su energia e ambiente dell’ora legale stabile

La spinta alla riforma arriva da Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), Consumerismo No Profit e dal deputato Andrea Barabotti (Lega), promotori dell’indagine parlamentare sugli effetti dell’ora legale permanente.
Il contesto è europeo: nel 2018 una consultazione della Commissione europea raccolse 4,6 milioni di risposte, con l’84% dei partecipanti favorevole all’abolizione del cambio d’ora. Nel 2019 il Parlamento europeo approvò una direttiva che lascia ai singoli Stati la scelta tra ora legale o solare permanente, ma il dossier si è poi bloccato per pandemia e divergenze tra governi nazionali.
In Italia i dati di Terna indicano, tra il 2004 e il 2025, un minor consumo di oltre 12 miliardi di kWh grazie all’ora legale, pari a circa 2,3 miliardi di euro di risparmi in bolletta.
Secondo Sima, l’ora legale riduce le emissioni annue tra 160.000 e 200.000 tonnellate di CO2, equivalenti all’assorbimento di 2–6 milioni di nuovi alberi.

Nella richiesta di avvio dell’indagine si legge che, *“alla luce delle evidenze raccolte, appare opportuno valutare in modo oggettivo gli impatti dell’ora legale permanente sul comparto energetico e produttivo italiano”*.
Il Parlamento punta a un quadro aggiornato di benefici e criticità, coinvolgendo enti di ricerca e organismi economici: la decisione finale dovrà integrare sostenibilità energetica, salute dei cittadini e competitività delle imprese.

Possibile sperimentazione, audizioni e tempi della decisione finale

L’indagine conoscitiva alla Camera prende in esame diversi scenari: mantenere il cambio stagionale, adottare l’ora legale permanente o valutare una fase di test prolungando temporaneamente l’ora legale oltre i termini attuali.
Il lavoro parlamentare analizzerà gli effetti socio-economici, le ricadute sulla produttività, i potenziali risparmi energetici, l’impatto sul trasporto e sul mercato interno, confrontando i modelli adottati in altri Paesi europei.
Il calendario prevede audizioni di rappresentanti di istituzioni italiane, Autorità indipendenti, Commissione europea, Parlamento Ue, organizzazioni internazionali, associazioni di categoria come Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, associazioni dei consumatori e accademici esperti di cronobiologia, energia e politica industriale.
L’obiettivo politico è chiudere l’indagine entro il 30 giugno: a quel punto il legislatore avrà elementi per decidere se avviare una sperimentazione di ora legale permanente e, di fatto, non tornare più all’ora solare in Italia.

FAQ

Quando potrebbe entrare in vigore l’ora legale permanente in Italia?

Al momento non esiste una data certa. Prima dovrà concludersi l’indagine entro il 30 giugno e, successivamente, eventuali passi legislativi.

Perché l’Italia sta valutando di abolire il cambio d’ora?

L’Italia lo valuta per motivi energetici, economici e ambientali: i dati indicano risparmi sulle bollette, minori emissioni di CO2 e maggiore efficienza produttiva.

L’ora legale permanente fa davvero risparmiare energia elettrica?

Sì, i dati di Terna stimano oltre 12 miliardi di kWh risparmiati dal 2004 al 2025, con benefici economici complessivi pari a circa 2,3 miliardi di euro.

Ci sono rischi per salute e benessere con l’ora legale tutto l’anno?

Sì, alcuni studi segnalano possibili effetti su sonno e ritmi circadiani. Per questo l’indagine coinvolge esperti di medicina, cronobiologia e salute pubblica.

Qual è la fonte delle informazioni su ora legale e riforma in Italia?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache