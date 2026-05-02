Home / SPETTACOLI & CINEMA / David Allan Coe muore, si spegne l’icona del country ribelle

Morte di David Allan Coe, voce ribelle del country americano

Il cantautore statunitense David Allan Coe è morto all’età di 86 anni, come annunciato dalla moglie Kimberly Hastings alla rivista Rolling Stone. La scomparsa del musicista, figura centrale dell’outlaw country, è stata resa nota il 2 maggio 2026.

Coe, nato ad Akron (Ohio) e artisticamente cresciuto a Nashville, ha influenzato per oltre sei decenni la scena country statunitense con brani diventati standard del genere.

La notizia della morte rilancia il dibattito sul suo ruolo di autore, performer e personaggio controverso, diviso tra successi di pubblico, riconoscimenti critici e dure contestazioni per testi espliciti e prese di posizione giudicate discriminatorie.

In sintesi:

Morto a 86 anni il cantautore country statunitense David Allan Coe , annunciato dalla moglie

, annunciato dalla moglie Autore di classici come *Take This Job and Shove It* e *You Never Even Called Me by My Name*

Protagonista dell’outlaw country insieme a Waylon Jennings , Merle Haggard e Willie Nelson

, e Carriera segnata da album controversi, accuse di razzismo ed evasione fiscale

Il percorso artistico tra successi, eccessi e influenze incrociate

David Allan Coe, nato il 6 settembre 1939 ad Akron, entra negli anni Sessanta nella scena di Nashville come autore per altri artisti, prima di affermarsi in proprio.

Il primo grande successo arriva nel 1973 con *Would You Lay With Me (In a Field of Stone)*, portata in classifica da Tanya Tucker, che lo accredita come songwriter di riferimento.

Nel 1974 firma con Columbia Records e pubblica l’album *The Mysterious Rhinestone Cowboy*, mentre nel 1975 ottiene ampia notorietà con *You Never Even Called Me by My Name*, destinata a diventare uno dei brani simbolo del country degli anni Settanta.

Nel 1977 scrive per Johnny Paycheck *Take This Job and Shove It*, che raggiunge il numero uno delle classifiche country statunitensi e diventa un inno della working class americana.

Altri titoli cruciali della sua produzione sono *The Ride* e *Mona Lisa Lost Her Smile*, entrambi entrati stabilmente nel repertorio radiofonico country.

Parallelamente, Coe sviluppa un’immagine da outsider: abbraccia l’outlaw country, collabora con figure come Waylon Jennings, Merle Haggard e soprattutto Willie Nelson, ottenendo dischi d’oro e di platino e aprendo la propria musica a contaminazioni con rock e heavy metal, fino alle collaborazioni con Kid Rock.

La sua carriera resta segnata anche dalle controversie. Tra fine anni Settanta e inizio Ottanta pubblica album underground con contenuti espliciti, accusati di linguaggio razzista, omofobo e misogino; Coe sostiene fossero parodie estreme, ma le critiche non si placano.

Nel 2015 si dichiara colpevole di evasione fiscale, viene condannato alla libertà vigilata e al pagamento di circa un milione di dollari al fisco statunitense.

Nonostante i problemi legali e l’ostracismo di parte dell’industria, continua a esibirsi dal vivo, consolidando una fanbase fedele nel circuito dei live indipendenti.

Eredità dell’outlaw country e impatto sulle nuove generazioni

La figura di David Allan Coe resta legata all’outlaw country, il filone nato negli Stati Uniti negli anni Settanta in opposizione ai canoni più levigati dell’industria di Nashville.

Con testi autobiografici, spesso brutali, e un’immagine volutamente eccessiva, Coe ha contribuito a ridefinire i margini del country, aprendo spazi a forme più crude di narrazione popolare.

La sua influenza è rintracciabile in artisti di generazioni successive che hanno intrecciato country, rock e attitudine ribelle, dal southern rock all’alt-country contemporaneo.

Le controversie sui contenuti dei suoi dischi underground continuano a dividere studiosi e pubblico tra chi li legge come satira estrema e chi come riflesso di posizioni inaccettabili.

La sua morte riapre il confronto sull’equilibrio tra libertà artistica, responsabilità sociale e revisione critica del catalogo musicale storico.

Nei prossimi mesi è prevedibile un incremento di ristampe, documentari e analisi sul suo ruolo nell’evoluzione del country americano, con particolare attenzione alla tensione permanente tra ribellione creativa e limiti etici nella cultura popolare.

FAQ

Chi era David Allan Coe nel panorama del country americano?

Era un cantautore e performer centrale dell’outlaw country, attivo per oltre sessant’anni e autore di numerosi classici interpretati da artisti mainstream.

Quali sono i brani più famosi scritti da David Allan Coe?

I più noti includono *Take This Job and Shove It*, *You Never Even Called Me by My Name*, *The Ride* e *Mona Lisa Lost Her Smile*.

Perché David Allan Coe è considerato un artista controverso?

È considerato controverso per album underground con testi espliciti, accusati di razzismo e omofobia, e per una condanna per evasione fiscale nel 2015.

Che cosa si intende per outlaw country e quale fu il suo ruolo?

L’outlaw country è un movimento ribelle agli standard di Nashville; Coe ne fu uno dei protagonisti insieme a Jennings, Haggard e Nelson.

Quali sono le fonti utilizzate per ricostruire la vicenda di Coe?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.