Home / SPETTACOLI & CINEMA / Tommaso Paradiso furioso sul palco interrompe il concerto e poi si scusa

Concerto di Tommaso Paradiso a Napoli, attimi di tensione sul palco

Durante il concerto di Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli, l’ex frontman dei Thegiornalisti ha perso la calma, lanciando con forza il microfono mentre eseguiva La luna e la gatta. L’episodio, avvenuto in serata davanti a migliaia di fan, sarebbe stato causato da un guasto agli auricolari in-ear che spostavano autonomamente il volume, compromettendo l’ascolto in cuffia. Subito dopo il gesto, il cantautore romano si è reso conto dell’eccesso, si è fermato, ha chiesto scusa al pubblico e ha spiegato quanto stava accadendo dal punto di vista tecnico. Il momento di tensione non è rimasto confinato al Palapartenope: i video diffusi su Instagram e TikTok hanno trasformato l’incidente in un caso social, alimentando un acceso dibattito tra chi condanna la reazione e chi la interpreta come uno sfogo umano legato allo stress dei live.

In sintesi:

Durante il concerto a Napoli, Tommaso Paradiso lancia il microfono per frustrazione tecnica.

lancia il microfono per frustrazione tecnica. Un problema agli auricolari in-ear altera il volume e manda in crisi l’esibizione.

Il cantante si scusa subito, spiega l’accaduto e coinvolge il pubblico in un coro.

I video dell’episodio diventano virali e dividono i fan sui social.

Il problema tecnico, le scuse e la reazione dei fan

Il concerto napoletano di Tommaso Paradiso procede senza intoppi fin quando, durante La luna e la gatta, un malfunzionamento degli in-ear monitor altera ripetutamente il volume. L’artista fatica a sentire correttamente la propria voce, perde il controllo della performance e, in un impeto di rabbia, scaglia il microfono sul palco. La platea del Palapartenope si zittisce per qualche secondo, tra incredulità e smartphone già puntati verso la scena.

Realizzato l’eccesso, il cantautore – oggi anche papà della piccola Anna – alza le mani in segno di resa e prende subito la parola. *“Scusate, si sposta il volume da solo, va sempre sotto”*, spiega con tono mortificato, chiarendo che la causa del nervosismo è un problema tecnico e non il pubblico.

Per stemperare, Paradiso sceglie la strada dell’emozione condivisa: invita band e spettatori a un coro collettivo su ‘O surdato ‘nnammurato. Il brano simbolo di Napoli diventa così il veicolo per ricucire il rapporto con la platea e riportare il live su binari positivi.

Dibattito online e implicazioni per i live futuri

Fuori dal Palapartenope, la serata continua sui social. I video del lancio del microfono vengono rilanciati da Instagram e TikTok, trasformando in poche ore l’incidente di Tommaso Paradiso in un caso virale.

Una parte del pubblico sottolinea la pericolosità del gesto: un oggetto scagliato con forza su un palco affollato da tecnici e musicisti può rappresentare un rischio concreto per la sicurezza, tema sempre più centrale nell’organizzazione dei concerti.

Altri fan adottano una lettura più indulgente, riconoscendo la pressione dei live e la frustrazione generata da strumenti che non funzionano a dovere. L’episodio rilancia però una riflessione: la necessità di standard tecnici più robusti e di una gestione dello stress sul palco che tenga conto dell’impatto immediato delle immagini condivise online, ormai parte integrante dell’esperienza di ogni tour.

FAQ

Cosa è successo esattamente al concerto di Tommaso Paradiso a Napoli?

L’episodio riguarda il concerto al Palapartenope, dove Tommaso Paradiso ha lanciato il microfono dopo un problema tecnico agli auricolari.

Perché Tommaso Paradiso ha lanciato il microfono sul palco?

Il gesto è legato a un guasto degli in-ear monitor, che abbassavano autonomamente il volume, rendendo difficile per Paradiso controllare voce e performance.

Come ha reagito il pubblico del Palapartenope dopo il gesto?

Il pubblico inizialmente è rimasto spiazzato, poi ha accettato le scuse e ha partecipato al coro su ‘O surdato ‘nnammurato.

Qual è stata la reazione dei social al video del lancio del microfono?

I video hanno diviso gli utenti: alcuni criticano la pericolosità del gesto, altri lo interpretano come sfogo umano dettato dalla tensione.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione dell’episodio?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.