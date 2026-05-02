Home / SPETTACOLI & CINEMA / Manuela Arcuri racconta tradimento delle amiche, crisi matrimoniale e accordo milionario

Manuela Arcuri, perché è finito il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco

Manuela Arcuri ha raccontato a Silvia Toffanin, a “Verissimo – Le storie”, la fine del matrimonio con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, padre del figlio undicenne Mattia.

La separazione, arrivata dopo quasi quindici anni di relazione e una vita condivisa a Roma Sud, è stata definita dall’attrice un cambiamento “doloroso ma necessario”, frutto di un progressivo allontanamento di coppia e non di tradimenti coniugali.

L’intervista, andata in onda nel pomeriggio di sabato 2 maggio 2026, ha fatto emergere il ruolo centrale del dialogo mancato, il tema del tradimento da parte di alcune amiche e i termini dell’accordo di separazione, con particolare attenzione alla tutela psicologica e materiale del figlio Mattia.

Arcuri ha sottolineato come il rapporto con l’ex marito si sia trasformato in una collaborazione matura, orientata alla genitorialità condivisa e alla stabilità affettiva del bambino.

In sintesi:

Separazione consensuale tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco dopo quasi quindici anni di relazione.

e dopo quasi quindici anni di relazione. Nessun tradimento di coppia: crisi dovuta a distanza emotiva e dialogo insufficiente.

Accordo economico: assegno di mantenimento di 6mila euro mensili per il figlio Mattia.

Affido condiviso, collocamento prevalente presso la madre e villa di Roma Sud ad Arcuri.

Crisi di coppia, amicizie tradite e nuovo equilibrio familiare

Manuela Arcuri ha descritto la separazione da Giovanni Di Gianfrancesco come una ferita profonda, soprattutto rispetto al figlio: *«Non avrei mai voluto far vivere a Mattia la separazione dei genitori»*.

La crisi è maturata lentamente: l’attrice parla di un amore non alimentato nel tempo, di attenzioni mancate e di una coppia progressivamente assorbita dal ruolo genitoriale.

*«Ci siamo dati troppo per scontato: quello è stato l’inizio della fine»*, spiega, riconoscendo l’errore di non avere affrontato subito la distanza emotiva: *«Per qualunque problema bisogna parlarne»*.

Accanto al dolore sentimentale, Arcuri racconta il “tradimento” di alcune amiche: il noto post su Instagram non riguardava il marito, ma un gruppo di persone che, a suo dire, si sarebbe avvicinato a Di Gianfrancesco approfittando della fase di fragilità.

*«Alcuni amici mi hanno voltato le spalle, mi sono sentita pugnalata»*, afferma, sottolineando come le crisi personali rivelino la qualità dei legami. Nonostante tutto, definisce Giovanni *«la persona più importante della mia vita»*, oggi compagno di un nuovo patto di responsabilità verso Mattia.

L’accordo di separazione e le prospettive per il futuro di Mattia

Dal punto di vista legale, la separazione tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco è avvenuta senza contenziosi pubblici.

Di Gianfrancesco, assistito dall’avvocata Francesca Nappi, ha accettato un assegno di mantenimento di 6mila euro mensili, oltre al contributo alle spese ordinarie e straordinarie per il figlio undicenne.

Arcuri continuerà a vivere con Mattia nella villa di Roma Sud, mentre la coppia ha optato per l’affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, soluzione che tutela la continuità affettiva e scolastica del bambino.

L’attrice insiste sulla volontà di costruire una “famiglia diversa ma unita”, fondata su rispetto reciproco e presenza costante del padre.

<brIl futuro, nelle sue parole, ruota attorno alla serenità di Mattia più che a nuovi amori: l’obiettivo è garantire al figlio stabilità emotiva, proteggendolo dall’esposizione mediatica e trasformando la separazione in un’occasione di crescita e consapevolezza familiare.

FAQ

Perché si sono lasciati Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco?

La separazione è avvenuta per un progressivo allontanamento emotivo, non per tradimenti coniugali. La coppia, concentrata sul figlio, ha smesso di coltivare il rapporto di coppia.

Come è strutturato l’accordo economico per il figlio Mattia?

L’accordo prevede che Giovanni Di Gianfrancesco versi 6mila euro mensili, oltre a spese ordinarie e straordinarie, per garantire stabilità economica al figlio.

Chi ha l’affido prevalente del figlio di Manuela Arcuri?

L’affido è condiviso, con collocamento prevalente presso Manuela Arcuri. Il minore vive principalmente con la madre, mantenendo un rapporto costante con il padre.

Cosa è successo con le amiche di Manuela Arcuri durante la crisi?

Arcuri riferisce di essersi sentita tradita da alcune amiche che, dopo la confidenza sulla crisi, si sarebbero avvicinate a Di Gianfrancesco.

Quali sono le fonti delle informazioni sulla separazione di Manuela Arcuri?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.