Belve Crime ascolti in crescita, tutti i dati dell’ultima puntata

20 Maggio 2026

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Belve Crime del 19 maggio: come sono andati davvero gli ascolti

La seconda e ultima puntata di Belve Crime, spin-off noir di Belve condotto da Francesca Fagnani, è andata in onda ieri, 19 maggio, in prima serata su Rai Due. Davanti allo schermo si sono sintonizzati 981.000 spettatori, pari al 6,4% di share, per seguire le interviste a Raffaele Sollecito, Teresa Potenza e Alessandra Giudicessa. L’esito è apparso sotto le attese rispetto agli standard recenti del brand, ma maturato in una serata di fortissima controprogrammazione: su Canale 5 la finale del Grande Fratello Vip 8, su Rai Uno il ritorno de Il Commissario Montalbano e su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene presentano: Inside. Proprio questo contesto competitivo spiega perché una delle poche certezze dell’intrattenimento di Rai Due sia scesa, dopo anni, sotto la soglia psicologica del milione di spettatori.

In sintesi:

Belve Crime del 19 maggio si ferma a 981.000 spettatori e 6,4% di share.

del 19 maggio si ferma a 981.000 spettatori e 6,4% di share. La serata era dominata da GF Vip , Montalbano e Le Iene presentano: Inside .

, e . La prima puntata stagionale aveva superato quota 1,06 milioni e il 7,4%.

Nel 2025 Belve Crime debuttò con 1,57 milioni e il 12,4% di share.

Numeri, concorrenza e confronto storico degli ascolti di Belve Crime

Il 19 maggio Belve Crime ha ottenuto 981.000 spettatori (6,4%), penalizzato da una griglia estremamente affollata.

Su Canale 5 la finale del Grande Fratello Vip 8 ha catalizzato circa 2,4 milioni di spettatori con il 23,1% di share, drenando pubblico generalista e social addicted, target molto vicino a quello di Francesca Fagnani.

Su Rai Uno il ritorno de Il Commissario Montalbano e su Italia 1 Le Iene presentano: Inside (942.000 spettatori, 7,8%) hanno completato una concorrenza tripla sulla stessa fascia oraria, lasciando pochissimo spazio di manovra a Rai Due.

La seconda puntata di stagione arretra anche rispetto all’esordio del 5 maggio: 1.062.000 telespettatori e 7,40% di share con le interviste a Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone.

Per trovare un dato sotto il milione nel mondo Belve bisogna risalire al 24 ottobre 2023: 923.000 spettatori e 5,79% con Isabella Ferrari, Alba Parietti, Melissa Satta e Monica Giandotti, sempre in una serata schiacciata da fiction, Champions League e Le Iene.

Il quadro cambia se si guarda al debutto storico di Belve Crime, il 10 giugno 2025: 1.570.000 telespettatori e 12,40% con Tamara Ianni, Massimo Bossetti, Eva Mikula e Mario Maccione, in un contesto di fiction “medie” su Rai Uno e Canale 5, entrambe ferme intorno all’11%.

Quali scenari per il futuro di Belve Crime su Rai Due

I numeri della stagione 2026 di Belve Crime non mettono in discussione la forza del brand, ma evidenziano un problema di posizionamento nel palinsesto.

I dati Auditel suggeriscono che il format noir di Francesca Fagnani rende al meglio quando non si scontra frontalmente con reality dominanti e grandi eventi sportivi o di fiction.

Per un eventuale ritorno, Rai Due potrebbe puntare su periodi meno congestionati o collocazioni alternative (fine stagione, controprogrammazione soft, possibili sperimentazioni su altre serate), valorizzando il forte richiamo editoriale del marchio Belve e la fidelizzazione del pubblico costruita negli anni.

FAQ

Quanti spettatori ha avuto Belve Crime il 19 maggio 2026?

La puntata del 19 maggio 2026 di Belve Crime ha registrato 981.000 spettatori medi, pari al 6,4% di share complessivo su Rai Due.

Perché gli ascolti di Belve Crime sono calati sotto il milione?

Il calo sotto il milione è principalmente dovuto alla forte controprogrammazione: finale del Grande Fratello Vip, ritorno di Montalbano e Le Iene.

Come si confrontano gli ascolti con la prima puntata di maggio 2026?

La prima puntata di maggio 2026 aveva ottenuto 1.062.000 spettatori e il 7,40% di share, quindi circa 80.000 spettatori e un punto di share in più.

Il debutto 2025 di Belve Crime aveva fatto ascolti migliori?

Sì, il 10 giugno 2025 il debutto di Belve Crime radunò 1.570.000 spettatori con il 12,40% di share, risultato nettamente superiore.

Da quali fonti sono stati elaborati i dati sugli ascolti televisivi?

I dati e le informazioni presenti nell’articolo derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.