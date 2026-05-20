20 Maggio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Selvaggia Lucarelli sorprende Alessandra Mussolini con accuse in diretta televisiva

Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini, il retroscena dietro la finale del GF Vip

Chi: l’opinionista Selvaggia Lucarelli e la vincitrice del Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini.

Che cosa: un abbraccio e un complimento spontaneo, finiti in onda con microfono ancora aperto.

Dove: nello studio del GF Vip a fine diretta su Canale 5.

Quando: la sera del 19 maggio 2026, durante la proclamazione della vittoria di Alessandra Mussolini.

Perché: il gesto suggella il riconoscimento pubblico del ruolo di protagonista di Alessandra Mussolini nella stagione e rafforza l’immagine di Selvaggia Lucarelli come opinionista capace di andare oltre le divisioni politiche e di personaggio.

In sintesi:

La vittoria di Alessandra Mussolini al GF Vip certifica un forte gradimento popolare.

al certifica un forte gradimento popolare. Selvaggia Lucarelli la abbraccia a fine puntata con microfono acceso, lodandone la comicità.

la abbraccia a fine puntata con microfono acceso, lodandone la comicità. In diretta l’opinionista aveva già definito la concorrente “incredibile, creativa e divertente”.

Il rapporto tra le due segna un cambio di percezione mediatica su Alessandra Mussolini.

L’abbraccio in onda e il consenso trasversale sulla vincitrice

La finale del Grande Fratello Vip si è chiusa con la netta affermazione di Alessandra Mussolini, premiata da percentuali di televoto tali da escludere qualunque esito incerto. Il dato certifica un consenso trasversale, costruito in settimane di presenza costante, conflitti, ironia e capacità di catalizzare le dinamiche della Casa.

A pochi istanti dalla chiusura del collegamento, convinta probabilmente di non essere più in onda, Selvaggia Lucarelli si è avvicinata alla vincitrice, l’ha stretta in un abbraccio e, con microfono ancora aperto, le ha detto: *“Brava! Brava! Ci hai fatto morire! Mi hai fatto morire!”*. Il momento, accompagnato dalle note di *Tokyo Fantasy*, è stato ripreso e rilanciato sui social, diventando subito clip virale.

L’episodio arriva dopo l’elogio espresso in diretta dall’opinionista, che aveva riconosciuto a Alessandra Mussolini il ruolo di motore narrativo dell’edizione, capace – nel bene e nel male – di rendere “speciale ogni singolo momento di quotidianità” dentro la Casa.

Il cambio di narrativa televisiva su Alessandra Mussolini

Il post-finale ha consolidato questa rilettura del personaggio. Sui social, Selvaggia Lucarelli ha condiviso un selfie con Alessandra Mussolini, commentando: *“Vince Mussolini fa un certo effetto, ma questa volta andrà tutto bene”* e, su X, l’ha definita *“miglior concorrente di tutti i reality dai combattimenti tra gladiatori e le naumachie al Grande Fratello”*.

Queste reazioni, sommate al riscontro del pubblico, confermano come il reality di Canale 5 abbia funzionato da acceleratore di re-branding mediatico per l’ex europarlamentare, passata da figura divisiva a protagonista “pop” di intrattenimento.

Per la produzione del Grande Fratello Vip, l’alchimia tra il protagonismo di Alessandra Mussolini e il ruolo critico ma partecipe di Selvaggia Lucarelli ha rappresentato uno dei fattori determinanti nel rendere questa edizione tra le più discusse e, per molti osservatori, tra le meglio riuscite del format.

FAQ

Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 2026 e con quale profilo mediatico?

Ha vinto Alessandra Mussolini, ex europarlamentare e personaggio televisivo, trasformata dal gioco in protagonista “pop” capace di unire pubblico e discussione social.

Cosa ha detto Selvaggia Lucarelli ad Alessandra Mussolini con microfono aperto?

Selvaggia Lucarelli l’ha abbracciata dicendo: *“Brava! Brava! Ci hai fatto morire! Mi hai fatto morire!”*, sottolineando la forza comica e spettacolare del suo percorso.

Perché il rapporto Mussolini-Lucarelli è rilevante per il Grande Fratello Vip?

È rilevante perché mostra un consenso trasversale: un’opinionista spesso critica come Lucarelli riconosce a Mussolini centralità narrativa e meriti televisivi.

Qual è stato il contributo di Selvaggia Lucarelli a questa edizione del GF Vip?

È stato decisivo: Selvaggia Lucarelli ha dato ritmo alla narrazione, interpretato il sentiment del pubblico e valorizzato le dinamiche più forti dei concorrenti.

Da quali fonti deriva l’elaborazione giornalistica di questo articolo?

Deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.