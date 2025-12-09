Barbara d’Urso e La7: il futuro incerto del progetto a causa del budget limitato

Il progetto La7 B affidato a Barbara d’Urso

Barbara d’Urso era destinataria di un progetto ambizioso promosso dal gruppo di Urbano Cairo, focalizzato sulla trasformazione della seconda rete del gruppo in un canale dedicato, denominato La7 B. Questo progetto prevedeva un palinsesto interamente curato e condotto dalla conduttrice, con un’offerta di programmi tematici studiati per ampliare il bacino di spettatori e consolidare la brand identity del nuovo canale. L’iniziativa nasceva con l’intento di creare un’alternativa distintiva all’attuale proposta di La7, valorizzando lo stile e la presenza mediatica di Barbara d’Urso. Tuttavia, l’idea di affidare un’intera rete televisiva a un solo volto, peraltro riconosciuto per format prevalentemente legati a intrattenimento e gossip, poneva questioni di coerenza editoriale e sostenibilità.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

I motivi economici alla base del progetto sfumato

La rinuncia al progetto La7 B con Barbara d’Urso è stata principalmente dettata da ragioni economiche. La gestione e il lancio di un canale completamente dedicato a un solo volto televisivo richiedono investimenti significativi, sia in termini di produzione che di marketing, elementi che si sono rivelati insostenibili per il gruppo Cairo in questa fase. Il rischio di un ritorno economico insufficiente, con possibili risultati auditel modesti e di nicchia, ha contribuito in maniera decisiva a bloccare l’avvio dell’iniziativa. In aggiunta, la complessità del palinsesto previsto, con programmi a tema calibrati sulle caratteristiche editoriali di Barbara d’Urso, avrebbe richiesto risorse ingenti non solo finanziarie ma anche operative, difficili da giustificare nel contesto attuale di mercato e competizione televisiva. Difatti, la trasformazione di La7 D in La7 Cinema rappresenta un’alternativa più stabile e meno rischiosa, con costi più contenuti e un target più definito, come dimostrato dai buonissimi riscontri di pubblico già registrati. La decisione finale chiarisce come la sostenibilità economica rappresenti un fattore imprescindibile nelle strategie di sviluppo delle reti mediali, soprattutto in una fase di crescente frammentazione dell’utenza e di contenimento dei budget editoriali.

I precedenti contatti tra Barbara d’Urso e La7

Barbara d’Urso è stata protagonista di diverse indiscrezioni riguardanti un possibile approdo a La7, risalenti all’estate del 2023. In quei mesi, il giornalista Galanto, sulle pagine de Il Giornale, ha segnalato contatti e negoziati tra la conduttrice e i vertici della rete di Urbano Cairo. Tuttavia, queste voci sono state prontamente smentite dai responsabili della rete, i quali hanno dichiarato che, pur riconoscendo il valore professionale della d’Urso, non erano mai stati avviati colloqui ufficiali. La posizione di Barbara d’Urso nel panorama televisivo italiano, grazie alla sua notorietà capillare e alla capacità di attrarre un vasto pubblico, rendeva comunque verosimile un interesse da parte di La7, anche se mai formalizzato.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il possibile ritorno della conduttrice su un canale del gruppo Cairo si inserirebbe in una strategia più ampia di rilancio e diversificazione dell’offerta, considerando anche la partecipazione di Barbara a programmi prestigiosi come Ballando con le Stelle, che ha riacceso l’attenzione sul suo profilo mediatico. Nonostante ciò, la mancanza di approcci definitivi dimostra come le trattative televisive siano altamente contingentate dalle priorità economiche e di identità editoriale della rete, elementi che nel caso di La7 hanno finora impedito una collaborazione concreta con la conduttrice.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 