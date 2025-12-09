Barbara d’Urso chiarisce le accuse false e smentisce le insinuazioni infondate sul suo conto

Barbara d’Urso smentisce le insinuazioni sul suo ritiro

Barbara d’Urso , al centro di numerose speculazioni riguardo un possibile abbandono di Ballando con le Stelle, ha prontamente smentito ogni voce che la vedeva ritirata dalla competizione. Nonostante un doloroso infortunio alla spalla sinistra, manifestatosi a metà novembre, la conduttrice campana ha mantenuto la propria presenza in gara, dimostrando determinazione e professionalità. Le indiscrezioni su un ritiro hanno preso piede soprattutto sui social network, ma Barbara ha respinto con fermezza tali affermazioni, definendole infondate e prive di fondamento.

La conduttrice, ripresa in azione anche nella semifinale del programma, ha sottolineato come la sua partecipazione non sia mai stata in discussione e che, pur dovendo adattare la performance alle condizioni fisiche, non ha mai pensato di abbandonare la competizione. Attraverso i suoi canali social ha mostrato la visita medica e le prove con il tutore, segno tangibile della sua volontà di proseguire nonostante il dolore. Un chiaro messaggio di resilienza e passione per la danza, ribadito con forza in diverse interviste e dichiarazioni pubbliche.

Ogni tentativo di attribuirle un ritiro prematuro è stato definito da d’Urso una «fake news», dimostrando così l’importanza di basarsi su dati certi e non su voci infondate. La presenza costante della conduttrice in pista, anche con una spalla infortunata e un tutore, è la prova più evidente della sua determinazione e della sua professionalità, elementi che continuano a caratterizzare il suo percorso all’interno dello show.

La coreografia adattata all’infortunio della conduttrice

Barbara d’Urso ha affrontato le recenti sfide fisiche mantenendo un approccio pragmativo e professionale, supportata dal maestro Pasquale La Rocca. La coreografia dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle è stata studiata meticolosamente per rispettare le sue condizioni fisiche, tenendo conto dell’infortunio alla spalla sinistra. Ogni movimento è stato adattato per garantire la sicurezza della conduttrice senza rinunciare all’impatto scenico e all’eleganza delle esibizioni.

Il lavoro di squadra tra d’Urso e La Rocca ha privilegiato la qualità e l’efficacia di una performance calibrata, evitando esercizi che potessero aggravare il dolore. L’obiettivo principale è stato di mantenere una presenza scenica intensa, pur limitando le azioni più impegnative. La scelta di utilizzare un tutore coordinato con l’abito ha inoltre dimostrato come si possa coniugare funzionalità e stile anche in situazioni di disagio fisico.

Questa strategia ha permesso a Barbara di esibirsi con professionalità e carattere, pur nella consapevolezza che un recupero completo richieda tempi prolungati e cautela. L’adattamento della coreografia non è un compromesso, ma una risposta ponderata ad un infortunio reale, che testimonia la serietà con cui la conduttrice affronta la competizione senza mettere a rischio la sua salute.

Le critiche a Pasquale La Rocca e la difesa di Barbara

Barbara d’Urso ha risposto con fermezza alle critiche mosse nei confronti del suo maestro di ballo, Pasquale La Rocca, accusato da alcuni di essersi limitato nella preparazione della coreografia finale. La conduttrice ha negato con decisione qualsiasi negligenza, sottolineando come ogni scelta sia stata valutata attentamente per tutelare il suo stato fisico compromesso dall’infortunio. La coreografia, pur essendo sobria e contenuta, è il risultato di un lavoro accurato che ha tenuto conto delle sue reali possibilità motorie.

Nel corso di un’intervista a La Volta Buona, d’Urso ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti di La Rocca, definendo immotivati i giudizi negativi e ribadendo la professionalità del maestro. Ha inoltre chiarito che la scelta di semplificare la coreografia derivava dalla necessità di non peggiorare la condizione della spalla, osservando che ogni mossa è stata calibrata per valorizzare la performance senza mettere a rischio la sua salute.

Barbara ha criticato apertamente le “fake news” circolate sul web e sui social, respingendo le insinuazioni che puntavano a screditare sia il lavoro di Pasquale sia la sua volontà di continuare la gara. La sua difesa è netta: la coreografia è stata rispettosa dei limiti imposti dall’infortunio e rappresenta un esempio di adattamento consapevole e strategico, non di pigrizia o disimpegno.