Assegno unico in calo ad aprile motivi principali e strategie di tutela

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Assegno unico aprile 2026, importi più bassi e scadenze Isee decisive

L’assegno unico di aprile 2026, erogato dall’Inps alle famiglie con figli in tutta Italia, sarà in molti casi inferiore rispetto a febbraio e marzo.

Il pagamento, previsto il 20 e 21 aprile per chi non ha subito variazioni, non conterrà più i conguagli di gennaio.

Il calo è legato sia alla fine degli arretrati sia alla mancanza di un Isee 2026 aggiornato, che comporta l’erogazione con importi minimi. Aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica entro il 30 giugno permette di evitare riduzioni e recuperare gli arretrati, mentre le nuove soglie Isee e le maggiorazioni introdotte nel 2026 possono aumentare nel tempo il valore dell’assegno per molte famiglie.

In sintesi:

A aprile niente più conguagli: importi mediamente più bassi rispetto a febbraio e marzo.

Senza Isee 2026 valido, l’assegno viene pagato con gli importi minimi.

Nuove soglie Isee e maggiorazioni possono incrementare l’assegno per molti nuclei.

DSU da aggiornare entro il 30 giugno per evitare tagli e perdere arretrati.

Nuove DSU, fasce Isee aggiornate e maggiorazioni per le famiglie

Con il messaggio n. 799 del 6 marzo 2026 l’Inps ha comunicato la disponibilità dei nuovi modelli di DSU e l’aggiornamento automatico delle attestazioni Isee 2026.

L’adeguamento, previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia, recepisce le novità della legge di Bilancio 2026, aggiornando istruzioni e dati fiscali all’anno d’imposta 2024.

Le sezioni dedicate ai nuclei con figli sono state riviste per il calcolo delle maggiorazioni legate a specifiche prestazioni familiari e all’inclusione; per il 2026 non rilevano gli immobili distrutti o inagibili per calamità naturali.

L’Inps ha ricalcolato tutte le DSU presentate dal 1° gennaio 2026, integrandole con l’Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione; le attestazioni aggiornate sono consultabili nei servizi online dell’Istituto.

La rivalutazione da febbraio 2026 ha modificato importi e fasce Isee dell’assegno unico.

La prima fascia sale fino a 17.468,51 euro (contro 17.227,33 del 2025), ampliando la platea che riceve gli importi massimi: chi nel 2025 era nel secondo o terzo scaglione, a parità di Isee, rientra ora nella prima fascia.

L’ultima fascia con importo minimo parte oltre 46.582,71 euro (contro 45.939,56 del 2025), permettendo ad alcune famiglie che prima prendevano il minimo di salire a fasce più favorevoli.

Gli importi base sono cresciuti: nella prima fascia si passa da 201 a 203,8 euro per figlio; nella soglia massima, l’assegno minimo sale da 57,5 a 58,3 euro.

Gli esempi Inps mostrano che un Isee tra 17.227,34 e 17.342,19 euro passa da 200,4 a 203,8 euro; un Isee tra 17.342,20 e 17.457,03 euro da 199,9 a 203,8 euro.

Parallelamente aumentano le maggiorazioni “fisse”: figli under 21 non autosufficienti 122,3 euro (da 120,6), con disabilità grave 110,6 (da 109,1), con disabilità media 99,1 (da 97,7), madre under 21 anni 23,3 euro (da 23).

Tra le maggiorazioni legate a Isee: figli ulteriori al secondo 99,1 euro per la fascia più bassa, 17,4 per l’ultima; bonus secondo percettore di reddito 34,9 euro nella fascia minima, in calo progressivo salendo di fascia.

Si aggiungono poi maggiorazioni specifiche: per ogni figlio sotto un anno, l’assegno unico è incrementato del 50% fino al primo compleanno; per nuclei con almeno tre figli e Isee (neutralizzato ai fini AUU) fino a 46.582,71 euro, il 50% in più per ogni figlio tra uno e tre anni; per chi ha almeno quattro figli, spetta una maggiorazione forfettaria di 150 euro mensili.

Prospettive per le famiglie: come massimizzare l’assegno unico 2026

Il calo percepito ad aprile non indica un arretramento strutturale dell’assegno unico, ma la fine dei conguagli straordinari e l’effetto degli Isee non aggiornati.

Le famiglie con figli, soprattutto numerosi o con disabilità, possono beneficiare in modo significativo delle nuove maggiorazioni e delle fasce Isee più ampie.

Per evitare tagli, la priorità è presentare o rinnovare la DSU 2026 entro il 30 giugno, così da ottenere importi pieni e arretrati dovuti.

Le nuove regole sulla neutralizzazione degli immobili colpiti da calamità e l’inclusione mirata di maggiorazioni familiari rendono il 2026 un anno cruciale per ottimizzare il sostegno economico collegato all’assegno unico.

FAQ

Perché l’assegno unico di aprile 2026 può essere più basso?

È più basso perché non include più i conguagli di gennaio e, senza Isee aggiornato 2026, viene erogato con gli importi minimi.

Quando viene pagato l’assegno unico di aprile 2026 dall’Inps?

Viene pagato indicativamente il 20 e 21 aprile 2026 per chi non ha modificato la propria situazione anagrafica o reddituale.

Entro quando devo aggiornare la DSU per non perdere arretrati AUU?

Devi presentare o rinnovare la DSU 2026 entro il 30 giugno, così l’Inps ricalcola l’assegno riconoscendo anche tutti gli arretrati spettanti.

Come incidono le nuove fasce Isee 2026 sull’importo dell’assegno unico?

Incidono ampliando la prima fascia fino a 17.468,51 euro e spostando verso l’alto la soglia minima, aumentando l’importo per vari nuclei.

Quali sono le fonti ufficiali utilizzate per queste informazioni sull’assegno unico?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.