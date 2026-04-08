Home / FINTECH / Agenzia Entrate-Riscossione lancia portale unico per cartelle e debiti

Nuova Situazione debitoria online: cosa cambia per contribuenti e imprese

La nuova versione del servizio “Situazione debitoria” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è operativa da oggi sul portale istituzionale.

Consente a cittadini, imprese e intermediari di consultare, scaricare e pagare online cartelle esattoriali e debiti fiscali in modo più chiaro e strutturato.

La piattaforma, sviluppata con Sogei, punta a migliorare trasparenza, tracciabilità dei pagamenti e gestione autonoma dei debiti, riducendo errori, disguidi e accessi agli sportelli fisici.

In sintesi:

Accesso digitale sicuro con SPID , CIE , CNS o credenziali Agenzia delle Entrate .

, , o credenziali . Consultazione in tempo reale di cartelle, importi dovuti, versati e residui aggiornati.

Nuovo prospetto di sintesi scaricabile online entro 24 ore dalla richiesta.

Indicazione di rateizzazioni, agevolazioni, sospensioni e procedure cautelari o esecutive.

Come funziona il servizio Situazione debitoria e il nuovo prospetto

Per utilizzare “Situazione debitoria – Consulta e paga” occorre collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e autenticarsi con SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS oppure, per le imprese, con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari fiscali abilitati possono operare tramite il canale EquiPro, gestendo le posizioni debitorie dei propri assistiti in un’unica interfaccia digitale.

Una volta entrati, è possibile visualizzare il dettaglio dei singoli atti, verificare le somme già pagate e procedere immediatamente al pagamento online dei debiti ancora dovuti, con strumenti elettronici tracciabili.

La principale innovazione è il prospetto di sintesi, un report riepilogativo che fotografa l’intera posizione debitoria in un unico documento scaricabile entro 24 ore dalla richiesta.

Il prospetto indica, per ogni atto, ente creditore, tipologia, data di notifica, importo originario, importi versati, residuo aggiornato, eventuali agevolazioni e sospensioni.

Sono inoltre evidenziate eventuali procedure cautelari o esecutive in corso, piani di rateizzazione e definizioni agevolate, così da permettere al contribuente di valutare rapidamente rischi, scadenze e opzioni di regolarizzazione.

Per favorire l’usabilità, è stata pubblicata una guida alla navigazione che illustra, passo dopo passo, tutte le funzioni disponibili, rendendo il servizio accessibile anche a utenti con scarsa familiarità digitale.

Impatto futuro su trasparenza fiscale e gestione dei debiti

La nuova “Situazione debitoria” segna un ulteriore passo verso una riscossione più digitale, tracciabile e proattiva, con minori margini di incertezza per contribuenti e imprese.

Il prospetto di sintesi potrà diventare uno strumento centrale anche per commercialisti e consulenti, agevolando piani di rientro sostenibili e riducendo contenziosi.

L’evoluzione della piattaforma, se integrata con ulteriori servizi di alert e pianificazione, potrà incidere strutturalmente sulla prevenzione dei ritardi di pagamento e sulla qualità del rapporto tra fisco e cittadini.

FAQ

Come si accede alla nuova Situazione debitoria online?

Si accede dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione usando SPID, CIE, CNS o credenziali Agenzia delle Entrate; gli intermediari utilizzano EquiPro.

Cosa contiene il prospetto di sintesi della posizione debitoria?

Contiene elenco atti, ente creditore, date di notifica, importi iniziali, versati, residui, agevolazioni, sospensioni, rateizzazioni e procedure cautelari o esecutive aggiornate.

In quanto tempo è disponibile il prospetto dopo la richiesta?

È disponibile entro 24 ore dalla richiesta online, scaricabile direttamente dall’area riservata, in formato elettronico consultabile e archiviabile.

È possibile pagare direttamente dalla piattaforma Situazione debitoria?

Sì, è possibile pagare online i debiti residui tramite i canali di pagamento indicati, in modalità elettronica sicura e tracciabile.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento?

L’articolo è redatto sulla base di una elaborazione congiunta di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.