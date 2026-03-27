Home / NEWS / Artico sull’Italia, crollo termico e neve in pianura: le previsioni meteo fino a Pasqua

Aria artica in Italia, neve in collina e Pasqua a rischio instabilità

L’Italia è interessata in questi giorni da un impulso di aria fredda di origine artica che sta riportando neve fino alle colline, localmente in pianura lungo l’Adriatico. L’episodio riguarda l’intero Paese, con apice tra oggi e sabato, e colpisce soprattutto le regioni centrali e meridionali adriatiche. Avviene tra fine marzo e inizio aprile, fase di transizione in cui il vortice polare indebolito permette affondi freddi verso il Mediterraneo. Il fenomeno non rappresenta un vero ritorno all’inverno, ma una tipica dinamica primaverile, resa più evidente dal lungo periodo mite precedente. Le proiezioni fino a Pasqua indicano un quadro ancora fresco e instabile, con scenari differenziati tra Nord e Sud e una tendenza che, allo stato attuale, esclude condizioni pienamente stabili su tutta la Penisola.

In sintesi:

Aria artica in azione sull’Italia con neve a bassa quota sulle regioni adriatiche.

Freddo in attenuazione da domenica 29 marzo, con meteo più stabile ma non ovunque.

Settimana 30 marzo–5 aprile fresca e instabile, soprattutto al Centro-Sud e isole.

Per Pasqua probabile variabilità, con due scenari principali e assenza di vera stabilità.

L’afflusso di aria artica che sta interessando l’Italia è legato all’indebolimento del vortice polare, che consente alle masse d’aria fredde di scivolare verso il Mediterraneo centrale.

Questo comporta un brusco calo delle temperature e nevicate fino a quote collinari, con possibili episodi in pianura lungo il medio Adriatico.

Si tratta della prima anomalia termica marcatamente negativa diffusa sul Paese dai primi di gennaio.

Il raffreddamento colpisce la percezione dei cittadini perché interviene dopo settimane miti, ma rientra nella normale variabilità primaverile.

In questa stagione, infatti, coesistono episodi quasi estivi e improvvisi ritorni di aria fredda, soprattutto tra marzo e l’inizio di aprile.

Gli esperti segnalano che tali affondi, pur intensi, sono in genere di durata limitata, ma possono incidere su agricoltura e consumi energetici, oltre che sul rischio di gelate tardive nelle aree interne e nelle valli.

Quanto dura il freddo e come cambia il meteo fino a Pasqua

Il fronte artico che ora insiste soprattutto sulle regioni adriatiche resisterà fino a sabato, mantenendo temperature minime molto basse su tutta la Penisola e nevicate fino a bassa quota lungo il versante orientale.

Anche dove il cielo tenderà ad aprirsi nelle ore diurne, la notte resterà fredda, con possibili brinate nelle zone interne.

Da domenica 29 marzo, Domenica delle Palme, il fronte freddo abbandonerà definitivamente l’Italia.

Le condizioni meteorologiche diventeranno più stabili, salvo una residua variabilità sulle aree interne del Sud e della Sicilia.

Un nuovo vortice in discesa dal Nord Europa lambirà solo le regioni più occidentali, portando soprattutto nubi alte e stratiformi senza fenomeni di rilievo.

Le elaborazioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per il periodo 30 marzo–5 aprile confermano un quadro ancora fresco e instabile, in particolare al Centro-Sud e sulle isole maggiori.

Le piogge potrebbero risultare sopra la media sul medio Adriatico e al Meridione, mentre il Nord – specie parte della Val Padana e l’arco alpino orientale – rimarrebbe più spesso ai margini, con precipitazioni inferiori alla norma.

Le temperature, nella stessa finestra temporale, sono stimate in generale sotto i valori tipici del periodo, pur con possibili fasi più miti al Nord-Ovest.

Scenari meteo per Pasqua e implicazioni future

Avvicinandosi a Pasqua, l’Italia tende a collocarsi lungo il bordo orientale di un anticiclone in consolidamento sull’Europa occidentale, mentre una circolazione depressionaria insiste sui Balcani e sull’Europa orientale.

Questa configurazione favorisce la discesa di nuovi nuclei di aria relativamente fredda verso il Mediterraneo centrale.

Le ultime proiezioni delineano due scenari realistici.

Il più probabile prevede un coinvolgimento solo marginale dell’Italia dalle correnti più fredde, con instabilità soprattutto sul medio versante adriatico e al Sud, in un contesto variabile ma senza un peggioramento diffuso.

Il Nord e parte del versante tirrenico resterebbero in condizioni più asciutte e soleggiate.

Il secondo scenario, meno probabile ma non trascurabile, contempla una saccatura più occidentale capace di interessare più direttamente la Penisola, determinando piogge diffuse dal Nord al Centro-Sud.

La presenza alternata di anticicloni mobili e impulsi freschi potrebbe prolungare una primavera dinamica, con effetti su agricoltura, gestione idrica e programmazione dei viaggi per le festività.

FAQ

Fino a quando durerà l’ondata di freddo artico in Italia?

L’ondata fredda è prevista in attenuazione da domenica 29 marzo, quando il fronte artico abbandonerà la Penisola e le temperature inizieranno gradualmente a risalire.

Dove sono attese le nevicate più significative nei prossimi giorni?

Le nevicate più significative sono attese sulle regioni del medio Adriatico, con coinvolgimento principale di colline e, localmente, pianure interne.

Che tempo è previsto in Italia nella settimana 30 marzo–5 aprile?

La settimana sarà generalmente fresca e instabile, soprattutto al Centro-Sud e isole, con piogge sopra media su medio Adriatico e Meridione.

Il Nord Italia resterà più asciutto rispetto al resto del Paese?

Sì, le attuali proiezioni indicano il Nord, in particolare Val Padana e arco alpino orientale, spesso ai margini delle perturbazioni principali.

Quali sono le fonti utilizzate per queste previsioni meteo nazionali?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.