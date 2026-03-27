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Apple chiude il capitolo Mac Pro e ridisegna il futuro dei suoi computer professionali

Apple chiude il capitolo Mac Pro e ridisegna il futuro dei suoi computer professionali

Apple archivia il Mac Pro: cosa cambia per i professionisti

Il Mac Pro, storico desktop professionale di Apple, esce ufficialmente di scena: la pagina dedicata su apple.com ora rimanda alla sezione generica Mac, dove il modello non è più elencato.
La conferma è arrivata da Apple alla redazione di 9to5Mac: non sono previsti nuovi Mac Pro in futuro.

L’addio riguarda l’intera linea worldwide e arriva dopo oltre vent’anni di presenza sul mercato.
La decisione si inserisce nella strategia di razionalizzazione del catalogo, con un posizionamento sempre più centrale di Mac Studio e dei desktop compatti, a scapito delle workstation modulari tradizionali.

In sintesi:

  • Apple conferma la fine definitiva della linea Mac Pro dopo oltre 20 anni.
  • La pagina ufficiale rimanda ora alla sezione generica Mac, senza traccia del modello.
  • Il ruolo di workstation desktop viene assorbito da Mac Studio e dai Mac con chip Apple Silicon.
  • La gamma desktop si riduce a iMac, Mac mini e Mac Studio per l’utenza professionale.

L’uscita di scena del Mac Pro chiude una fase storica per i creativi, gli studi di produzione e i reparti IT che hanno costruito infrastrutture su questa piattaforma.
Per chi necessita di continuità operativa, la decisione di Apple implica un ripensamento delle strategie di aggiornamento hardware e delle pipeline di lavoro professionali basate su macOS.

Il segnale è chiaro: la casa di Cupertino punta su soluzioni ad alte prestazioni ma meno modulari, totalmente incentrate su architettura Apple Silicon e su un portafoglio più snello e standardizzato.

Dall’era Intel a Mac Studio: vent’anni di evoluzione chiusi da Apple

L’ultimo Mac Pro “classico” risale al 2019, con un design a torre completamente riprogettato e il lancio in parallelo del monitor professionale Pro Display XDR, anch’esso recentemente dismesso.
Originariamente basato su processori Intel, il modello è stato aggiornato nel 2023 con il chip M2 Ultra, offrendo prestazioni elevate per rendering, montaggio video e calcolo scientifico.

Il primo Mac Pro debuttò nel 2006 sostituendo i Power Mac, in commercio dal 1994, segnando il passaggio alla generazione professionale post-PowerPC.
Nel 2013 arrivò il discusso restyling cilindrico, ribattezzato trash can, icona di design ma criticato per i limiti di espandibilità e dissipazione.

Oggi l’obiettivo dichiarato nei fatti, se non nelle parole, è proporre Mac Studio come workstation di riferimento: la versione con M4 Max e M3 Ultra raggiunge configurazioni oltre 18.300 euro.
Accanto a Mac Studio restano in gamma i desktop iMac e Mac mini, mentre la linea portatile è composta da MacBook Pro, MacBook Air e il nuovo MacBook Neo, già proiettato verso i volumi maggiori di vendita.

Cosa significa l’addio al Mac Pro per il futuro di Apple

La rimozione del Mac Pro dal catalogo rende più leggibile l’offerta hardware di Apple, ma sancisce anche il tramonto definitivo della workstation modulare tradizionale in ambiente macOS.
Per molte realtà professionali, la migrazione verso Mac Studio e i Mac Apple Silicon richiederà verifiche su compatibilità software, gestione di storage esterno e soluzioni di espansione via Thunderbolt.

Nel medio periodo, la scelta rafforza il controllo verticale di Apple su progettazione, performance e cicli di aggiornamento, ma riduce gli spazi per personalizzazioni profonde tipiche dei desktop tower.
La vera variabile sarà la capacità dei nuovi chip, a partire da M4 e successivi, di garantire margini di crescita sufficienti per i segmenti pro più esigenti senza la flessibilità del vecchio Mac Pro.

FAQ

Il Mac Pro è ufficialmente fuori produzione?

Sì, Apple ha confermato a 9to5Mac che non verranno più realizzati nuovi modelli di Mac Pro.

Cosa sostituisce il Mac Pro per l’utenza professionale?

Di fatto è Mac Studio a ereditare il ruolo di workstation desktop, affiancato da iMac e Mac mini per scenari meno estremi.

Posso continuare a usare il mio Mac Pro attuale?

Sì, il dispositivo resta utilizzabile; conviene però monitorare attentamente supporto software, aggiornamenti di macOS e requisiti delle applicazioni professionali.

Il Pro Display XDR è ancora consigliabile per uso professionale?

Sì, resta un monitor valido in termini di qualità d’immagine; tuttavia l’assenza di aggiornamenti futuri ne limita la prospettiva a lungo termine.

Quali sono le fonti ufficiali di questa notizia sul Mac Pro?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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