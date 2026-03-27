Home / NEWS / Pamela Mastropietro nuova profanazione del corpo riapre il trauma del femminicidio irrisolto

Profanata la tomba di Pamela Genini: indagini su un gesto sacrilego

Chi: il corpo di Pamela Genini, 29 anni, uccisa a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin.

Che cosa: la salma è stata profanata, la testa staccata e rubata dal feretro.

Dove: cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo.

Quando: la scoperta è avvenuta lunedì scorso, durante il trasferimento del feretro nella cappella di famiglia.

Perché: il movente del gesto è ancora sconosciuto; la Procura di Bergamo indaga per vilipendio di cadavere e furto di parti anatomiche.

In sintesi:

Il feretro di Pamela Genini è stato aperto e il corpo trovato senza testa.

è stato aperto e il corpo trovato senza testa. L’allarme è scattato durante il trasferimento della bara alla cappella di famiglia.

Indagano i carabinieri di Zogno e il comando provinciale di Bergamo .

e il comando provinciale di . Contestati vilipendio di cadavere e furto di parti anatomiche in ambito cimiteriale.

Il duplice dramma: dal femminicidio alla profanazione del cadavere

Pamela Genini, giovane donna definita brillante e affermata, è stata uccisa il 14 ottobre 2025 a Milano con oltre trenta coltellate da Gianluca Soncin, 52 anni, suo compagno che lei stava tentando di lasciare.

Secondo le ricostruzioni investigative, Soncin aveva realizzato di nascosto un duplicato delle chiavi dell’abitazione della ragazza e si era introdotto nell’appartamento, armato di coltello a serramanico.

Ne è scaturita una violenta lite, degenerata in un’aggressione furibonda tra l’ingresso e il balcone, sotto gli occhi dei vicini che hanno tentato invano di intervenire.

L’uomo, biellese, con precedenti per truffa nella compravendita di auto di lusso e aggressioni, dopo il delitto aveva inscenato un tentato suicidio, venendo poi arrestato con le accuse di omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi, vincolo affettivo e stalking.

A mesi dal femminicidio, la famiglia affronta ora una seconda violenza: la profanazione della tomba e il furto della testa della giovane, atto che amplifica lo sconcerto dell’opinione pubblica e pone interrogativi sulla sicurezza dei cimiteri.

Indagini, reati ipotizzati e possibili sviluppi del caso

A scoprire la profanazione sono stati gli operai del cimitero di Strozza, insospettiti da viti saltate e tracce anomale di silicone sulla bara.

Una volta aperto il feretro, hanno trovato il corpo di Pamela Genini privo della testa, immediatamente segnalando l’accaduto alle autorità.

I resti sono ora sotto sequestro dell’autorità giudiziaria. La Procura di Bergamo, guidata da Maurizio Romanelli, ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di vilipendio di cadavere e furto di parti anatomiche, in particolare la testa, fattispecie disciplinata dall’articolo 411 del codice penale.

La norma prevede pene da due a sette anni di reclusione, aumentate se il fatto è commesso all’interno di un cimitero, come in questo caso.

Le indagini, affidate ai carabinieri della compagnia di Zogno e al comando provinciale di Bergamo, si concentrano sull’accesso all’area cimiteriale, sulle registrazioni di eventuali sistemi di videosorveglianza e sulle persone che potevano conoscere tempi e modalità del trasferimento del feretro. Le prossime ore saranno cruciali per accertare se si tratti di un gesto isolato, rituale o di vendetta.

FAQ

Qual è la situazione attuale delle indagini sulla profanazione della tomba?

Le indagini sono in corso e coordinate dalla Procura di Bergamo. I carabinieri stanno acquisendo immagini, movimenti in cimitero e testimonianze per identificare gli autori materiali.

Che pena rischia chi profana un cadavere in un cimitero?

La legge prevede, ai sensi dell’articolo 411 codice penale, da due a sette anni, con aumento se il fatto avviene in ambito cimiteriale.

Il femminicidio di Pamela Genini è già arrivato a processo?

Sì, Gianluca Soncin è stato arrestato e deve rispondere di omicidio aggravato, oltre che di stalking e altre aggravanti contestate.

I cimiteri italiani hanno obbligo di videosorveglianza continua?

No, non esiste un obbligo generalizzato. Dipende dai regolamenti comunali; molti cimiteri minori hanno controlli limitati e videosorveglianza parziale o assente.

Da quali fonti è stata ricostruita la vicenda di Pamela Genini?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.