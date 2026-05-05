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Andrea Sempio si affida a consulenza personologica, al centro la strategia difensiva nel caso Garlasco

Andrea Sempio si affida a consulenza personologica, al centro la strategia difensiva nel caso Garlasco

Nuova indagine su Garlasco, strategia difensiva per Andrea Sempio

Chi: Andrea Sempio, 38 anni, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Cosa: fissato per mercoledì 6 maggio l’interrogatorio davanti alla procura di Pavia, ma l’uomo si avvarrà della facoltà di non rispondere. Dove: nel procedimento riaperto sul delitto di Garlasco. Quando: nella fase iniziale della nuova inchiesta, mentre la difesa ha appena incaricato uno psicoterapeuta. Perché: i legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia vogliono prima una dettagliata consulenza personologica sul loro assistito, basata su test clinici standardizzati, per valutare se e quando farlo sottoporre a un successivo esame davanti ai pm.

La scelta punta a rafforzare la strategia difensiva e a contestare eventuali letture parziali degli atti raccolti in questi anni dagli inquirenti.

In sintesi:

  • Interrogatorio di Andrea Sempio fissato a Pavia, ma l’indagato non risponderà ai pm.
  • La difesa incarica uno psicoterapeuta per una approfondita consulenza personologica preventiva.
  • I test psicologici sostituiranno, per ora, l’esame diretto dell’indagato davanti alla procura.
  • Dopo la consulenza, i legali valuteranno se chiedere una nuova convocazione per Sempio.

Consulenza personologica e ruolo nel caso Garlasco

La consulenza personologica è una valutazione specialistica della struttura di personalità e del funzionamento psicologico di un soggetto. Si basa su colloqui clinici e su test standardizzati, utilizzati da psicologi e psicoterapeuti esperti di diagnosi di personalità.

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Nel percorso vengono analizzati carattere, stile relazionale, gestione delle emozioni, modalità di controllo degli impulsi, oltre a eventuali traumi o passaggi biografici critici sul piano affettivo, professionale e sociale. L’obiettivo è individuare risorse, fragilità e possibili tratti disfunzionali, senza sovrapporsi a una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere.

Nel caso di Andrea Sempio, la difesa contesta l’uso di “frammentari dati documentali” e rivendica una fotografia aggiornata, fondata su strumenti clinici riconosciuti. L’esito della consulenza, che rimane di parte, potrà orientare la scelta se farlo sottoporre a un interrogatorio pieno, assumendosi il rischio processuale di dichiarazioni utilizzabili nel procedimento sull’omicidio di Chiara Poggi.

Impatto probatorio e possibili sviluppi investigativi

In ambito forense, la consulenza personologica serve a fornire elementi utili su credibilità, coerenza narrativa, vulnerabilità psicologiche e capacità di gestire lo stress interrogatorio. Non sostituisce le prove materiali, ma può incidere sulla lettura di indizi e dichiarazioni.

Oltre al contesto giudiziario, questi strumenti sono sempre più usati nelle risorse umane, nelle selezioni ad alta responsabilità e nello sport professionistico per ottimizzare performance e prevenire crisi emotive. Un soggetto può inoltre ricorrervi per finalità puramente personali, per comprendere meglio le proprie reazioni e migliorare le scelte di vita.

Nel fascicolo su Garlasco, l’analisi di personalità di Sempio potrebbe essere valorizzata dalla difesa per contestare eventuali ipotesi di pericolosità o di coerenza con il profilo dell’autore del delitto. Sarà decisivo capire se i pm riterranno necessario un contraddittorio tecnico con propri consulenti.

FAQ

Che cos’è una consulenza personologica in ambito forense?

È una valutazione psicologica strutturata che analizza personalità, controllo degli impulsi e dinamiche relazionali dell’individuo, tramite colloqui clinici e test standardizzati, con finalità esplicativa nei procedimenti giudiziari.

La consulenza personologica può sostituire l’interrogatorio dell’indagato?

No, integra ma non sostituisce l’interrogatorio. Fornisce però alla difesa elementi tecnici per decidere se, quando e come esporre l’indagato alle domande dei pm.

Quali test vengono generalmente utilizzati nelle consulenze personologiche?

Vengono abitualmente impiegati questionari di personalità strutturati, test proiettivi selezionati e strumenti di valutazione clinica standardizzati, scelti in base al quesito forense e alle linee guida deontologiche.

Una consulenza personologica è sempre accessibile alla procura?

Non necessariamente. È inizialmente un elaborato di parte; la difesa decide se depositarlo, esibirlo o mantenerlo riservato, valutandone l’impatto strategico sul procedimento penale in corso.

Da quali fonti è stata ricostruita questa analisi sul caso Sempio?

L’analisi deriva da una elaborazione giornalistica autonoma, basata su informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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