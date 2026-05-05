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Delitto di Garlasco, Andrea Sempio sceglie il silenzio davanti ai pm mentre parlano le cugine di Chiara Poggi

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio sceglie il silenzio davanti ai pm mentre parlano le cugine di Chiara Poggi

Nuove indagini sul delitto di Garlasco e posizione di Andrea Sempio

Chi è coinvolto nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco? Al centro c’è Andrea Sempio, 38 anni, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, e le cugine della vittima, le gemelle Paola e Stefania Cappa. Cosa sta accadendo? La Procura di Pavia ha aperto un nuovo filone investigativo che potrebbe sfociare in una richiesta di rinvio a giudizio per Sempio e, parallelamente, in una possibile revisione della condanna definitiva di Alberto Stasi. Dove e quando? Gli interrogatori si tengono tra oggi e domani a Milano e Pavia, dopo un anno di accertamenti. Perché? Le nuove ipotesi ruotano attorno a un movente di tipo “passionale” e a riscontri genetici e testimonianze che potrebbero ridefinire le responsabilità per l’omicidio del 13 agosto 2007.

In sintesi:

  • La difesa di Andrea Sempio dispone una consulenza psicologica prima dell’interrogatorio in Procura.
  • Le gemelle Paola e Stefania Cappa vengono ascoltate come persone informate sui fatti.
  • La nuova pista ipotizza un movente legato a avances respinte da Chiara Poggi.
  • Le nuove carte potrebbero aprire alla revisione della condanna di Alberto Stasi.

Le mosse della Procura e della difesa nell’inchiesta su Sempio

La difesa di Andrea Sempio ha incaricato uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sull’indagato, ritenuta preliminare a qualsiasi interrogatorio. L’avvocato Liborio Cataliotti ha anticipato che Sempio, convocato domani a Pavia, si avvarrà della facoltà di non rispondere, riservandosi di parlare solo dopo l’esito della perizia.

Parallelamente, a Milano, le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Cappa, sono state sentite dai Carabinieri come persone informate sui fatti. Entrambe vivevano nel medesimo contesto della famiglia Poggi nel 2007 e già allora Paola aveva evocato una possibile “pista passionale”. Le loro deposizioni servono a ricostruire i giorni precedenti al delitto e a verificare se Chiara fosse stata oggetto di avances non gradite.

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Secondo la nuova ipotesi accusatoria, a uccidere Chiara non sarebbe stato Alberto Stasi – oggi in semilibertà dopo una condanna a 16 anni – ma Andrea Sempio, allora 19enne e amico del fratello della vittima, Marco Poggi. Il movente emergente sarebbe il rifiuto di un approccio, cui Sempio avrebbe reagito colpendo Chiara con un oggetto contundente, almeno 12 volte al volto e alla testa. Le fasi istruttorie di oggi e domani paiono preludere a una richiesta di rinvio a giudizio.

Scenari futuri: revisione del processo Stasi e impatto giudiziario

La Procura di Pavia, una volta chiusa l’indagine su Andrea Sempio con il deposito degli atti, potrà rendere le carte disponibili non solo ai difensori dell’indagato, ma anche alla difesa di Alberto Stasi. Tali documenti, che includono consulenze genetiche, esami su impronte e nuove testimonianze, sarebbero centrali per sostenere un’istanza di revisione davanti alla Corte d’Appello di Brescia.

La Procura generale di Milano, che ha già incontrato il procuratore Fabio Napoleone, valuterà se promuovere autonomamente una richiesta di revisione o limitarsi a un parere scritto. In ogni caso, i giudici bresciani saranno chiamati a pronunciarsi sulla posizione di Stasi, mentre l’eventuale ultimo vaglio spetterà alla Cassazione. L’esito di questa inchiesta potrebbe quindi ridisegnare, a distanza di quasi vent’anni, la verità giudiziaria sul delitto di Garlasco.

FAQ

Chi è oggi il principale indagato nel nuovo filone sul delitto di Garlasco?

Il principale indagato è Andrea Sempio, 38 anni, amico del fratello di Chiara Poggi, accusato di omicidio volontario aggravato.

Perché la difesa di Andrea Sempio ha richiesto una consulenza psicologica?

La difesa ha richiesto una consulenza personologica per valutare la personalità di Sempio e decidere strategicamente se e quando farlo rispondere ai pm.

Quale sarebbe il movente ipotizzato per l’omicidio di Chiara Poggi?

Il movente ipotizzato è un rifiuto a un approccio di natura personale, cui Sempio avrebbe reagito con estrema violenza.

Cosa potrebbe accadere alla condanna definitiva di Alberto Stasi?

È possibile una richiesta di revisione del processo alla Corte d’Appello di Brescia, basata sulle nuove risultanze investigative.

Da quali fonti è stata ricostruita questa ricostruzione giornalistica sul caso Garlasco?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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