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Trump presenta piano in 15 punti per fermare la guerra in Iran e rilanciare la diplomazia

Trump presenta piano in 15 punti per fermare la guerra in Iran e rilanciare la diplomazia

Tregua di 30 giorni tra Usa e Iran, il piano in 15 punti

Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno recapitato all’Iran, tramite il Pakistan, una proposta di cessate il fuoco di 30 giorni accompagnata da un piano in 15 punti per porre fine al confronto bilaterale.

Secondo indiscrezioni di New York Times e dell’emittente israeliana Channel 12, il documento definisce una road map per congelare il programma nucleare iraniano in cambio di alleggerimenti sulle sanzioni e sostegno al nucleare civile.

I colloqui potrebbero iniziare già questa settimana in Pakistan, ma Teheran nega l’esistenza di negoziati strutturati, parlando solo di contatti preliminari avviati da Washington.

In sintesi:

  • Tregua di 30 giorni proposta dagli Usa all’Iran per discutere un accordo in 15 punti.
  • Piano incentrato sul blocco dell’arricchimento dell’uranio e sullo smantellamento di strutture chiave.
  • In cambio, rimozione graduale delle sanzioni e sostegno a progetti di nucleare civile.
  • Israele resta scettico e il Pentagono prepara rinforzi militari in Medio Oriente.

Contenuti del piano e reazioni di Washington, Teheran e Israele

Le linee generali del documento, trapelate ai media, prevedono il blocco dell’arricchimento dell’uranio oltre i livelli attuali. Teheran dispone oggi di circa 440 chili di uranio arricchito al 60%, soglia ormai vicina al 90% necessario per un impiego militare.

Secondo Channel 12, gli Stati Uniti chiedono lo smantellamento di infrastrutture nucleari considerate critiche, offrendo in cambio la progressiva rimozione delle sanzioni economiche e il supporto a programmi di nucleare civile sotto stretto controllo internazionale.

Stiamo negoziando”, sostiene Donald Trump, convinto che “l’Iran voglia un accordo a tutti i costi”. Una fonte iraniana, citata dalla Cnn, ridimensiona però: esisterebbe solo “un contatto tra Stati Uniti e Iran, avviato da Washington negli ultimi giorni, ma niente che abbia raggiunto il livello di negoziati pieni”.

Trump ha anche evocato un misterioso “dono” ricevuto da Teheran, di “enorme valore” e legato a petrolio, gas e allo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per circa il 20% del traffico mondiale di greggio, parzialmente bloccato dall’Iran da settimane.

Sul fronte regionale, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu mantiene una linea di forte prudenza. Israele teme un accordo che preveda concessioni eccessive a Teheran e limiti la propria libertà d’azione militare, mentre Trump sostiene che in Iran sia “già in atto un regime change”, escludendo ulteriori pressioni per rovesciare i vertici della Repubblica islamica.

Il doppio binario Usa e gli scenari possibili dopo la tregua

Nonostante il tentativo diplomatico, Washington mantiene una postura di forza. Il Pentagono ha ordinato alla 82esima Divisione Aviotrasportata di prepararsi a un rapido dispiegamento in Medio Oriente con una brigata di fanteria composta da alcune migliaia di soldati, come riportato dal giornalista di Axios Barak Ravid e confermato dal Wall Street Journal.

L’unità, specializzata in risposte rapide e operazioni di combattimento, rappresenta l’assicurazione militare statunitense nel caso in cui il cessate il fuoco di 30 giorni non sfoci in un’intesa strutturale sul nucleare e sulla sicurezza regionale.

L’eventuale esito positivo della tregua potrebbe ridisegnare gli equilibri energetici legati allo Stretto di Hormuz, alleggerire la pressione sulle catene di approvvigionamento globali e aprire un nuovo fronte negoziale sul ruolo dell’Iran nei conflitti per procura in Medio Oriente. In caso di fallimento, lo stesso dispositivo militare predisposto dagli Usa renderebbe più credibile lo scenario di un’escalation di terra, con ricadute dirette su sicurezza europea, prezzi dell’energia e stabilità dei mercati.

FAQ

Che cosa prevede il cessate il fuoco di 30 giorni tra Usa e Iran?

Il cessate il fuoco prevede una tregua di 30 giorni per congelare le tensioni militari e negoziare il piano in 15 punti su nucleare e sanzioni.

Qual è il ruolo del Pakistan nella proposta americana all’Iran?

Il Pakistan agisce come mediatore logistico-diplomatico: ha ricevuto il documento statunitense e lo ha trasmesso all’Iran, facilitando contatti indiretti tra Washington e Teheran.

Perché Israele è scettico sul possibile accordo tra Usa e Iran?

Israele teme concessioni eccessive a Teheran, il mantenimento di capacità nucleari latenti e soprattutto eventuali limitazioni future alla propria libertà d’azione militare contro obiettivi iraniani.

Cosa significa l’arricchimento dell’uranio al 60% per il programma iraniano?

Significa che l’Iran è tecnicamente vicino alla soglia del 90%, necessaria alla produzione di materiale fissile per ordigni nucleari, riducendo tempi e ostacoli a un’eventuale “svolta militare”.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia sul negoziato Usa-Iran?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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