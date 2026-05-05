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Garlasco, Cametti svela a Mattino 5 perché Cappa e Marco Poggi sono convocati insieme a Sempio

Garlasco, Cametti svela a Mattino 5 perché Cappa e Marco Poggi sono convocati insieme a Sempio

Nuove strategie della Procura nel caso Garlasco: perché ora i familiari

Nel caso di Garlasco, la Procura di Pavia ha convocato nelle ultime ore le gemelle Paola e Stefania Cappa e Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, subito dopo l’interrogatorio del nuovo principale indagato Andrea Sempio.

Secondo la scrittrice ed esperta di cronaca Elisabetta Cametti, intervenuta a Mattino Cinque, questa tempistica non sarebbe casuale ma il risultato di una precisa strategia investigativa degli inquirenti.

La scelta di affiancare ai nuovi accertamenti scientifici un ritorno alle testimonianze chiave riapre il dibattito sul metodo d’indagine adottato, sulla reale portata delle nuove audizioni e sul ruolo, ancora in gran parte sconosciuto, dell’indagine tradizionale accanto alle perizie tecnico-scientifiche.

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In sintesi:

  • Convocate in Procura le gemelle Cappa e Marco Poggi dopo l’interrogatorio di Andrea Sempio.
  • Elisabetta Cametti parla di “grande scacchiere” e di strategia, non di coincidenze.
  • L’ipotesi: pressione argomentativa per spingere Sempio a una collaborazione più aperta.
  • Indagini tradizionali su testimonianze e riscontri restano in gran parte coperte dal riserbo.

La lettura strategica delle nuove convocazioni in Procura

Per Cametti, la sequenza interrogatorio di Sempio–convocazione dei familiari di Chiara riflette un disegno chiaro: *“Io qui vedo un grande scacchiere, molto complesso, molto importante. E secondo me su questo scacchiere le coincidenze non esistono, esiste solo la strategia”*.

La sovrapposizione temporale non sarebbe quindi neutra. *“Non è un caso che le gemelle Cappa, così come Marco Poggi, vengano convocate a poche ore dall’interrogatorio di Andrea Sempio. Così come non credo che verranno fatte loro delle domande che hanno già fatto in passato”*, sottolinea la scrittrice.

Secondo questa lettura, mettere al centro – anche simbolicamente – i familiari della vittima in un momento cruciale di indagine potrebbe costituire una leva psicologica e argomentativa nei confronti del nuovo indagato, dentro una strategia giudiziaria che mira a verificare ogni coerenza narrativa e ogni scarto tra versioni, atti e nuovi elementi tecnici.

Pressione su Sempio e indagine tradizionale ancora sotto traccia

Cametti ipotizza che la Procura stia perseguendo anche un obiettivo di stimolo alla collaborazione di Andrea Sempio: *“Io lo vedo anche come una strategia, forse, per incoraggiare Andrea Sempio a collaborare”*.

L’osservazione nasce anche dalla lettura del comunicato diffuso dalla difesa dopo l’interrogatorio, dove la scrittrice percepisce *“una chiusura”* più che un’apertura. Ciò alimenta l’idea di un contesto in cui le mosse della Procura intendono testare la tenuta difensiva e valutare eventuali margini di dialogo investigativo.

Parallelamente, l’attenzione mediatica resta concentrata sulle perizie scientifiche – DNA, orari, impronte – mentre, ricorda Cametti, *“c’è tutta la parte di indagine tradizionale di cui non sappiamo quasi niente”*. Testimonianze, ricostruzioni, possibili intercettazioni e riscontri sul campo stanno proseguendo con un elevato livello di riserbo.

L’insieme di questi elementi configura, nelle parole della scrittrice, *“un momento temporale importante, con una scelta strategica importante da parte della Procura”*, che potrebbe produrre sviluppi significativi sul quadro accusatorio.

Quali scenari futuri per l’inchiesta sul delitto di Garlasco

La concentrazione di atti investigativi su Sempio e sui familiari di Chiara Poggi apre a scenari in cui le nuove audizioni potranno essere incrociate con le risultanze tecniche e con le vecchie deposizioni, alla ricerca di eventuali incongruenze o conferme decisive.

Il peso crescente dell’indagine tradizionale, rimasta finora in ombra rispetto alla dimensione medico-legale, suggerisce che le prossime mosse della Procura potrebbero spostare l’attenzione dai soli laboratori alle relazioni, ai contesti e alle dinamiche personali, con possibili ripercussioni su eventuali richieste cautelari o su un futuro impianto dibattimentale.

FAQ

Chi è Andrea Sempio nel procedimento sul delitto di Garlasco?

Andrea Sempio è indicato come nuovo principale indagato nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, oggetto di recenti approfonditi interrogatori da parte della Procura di Pavia.

Perché sono state convocate le gemelle Cappa e Marco Poggi?

Le convocazioni mirano verosimilmente a raccogliere ulteriori elementi testimoniali aggiornati, da incrociare con le nuove risultanze tecniche e con l’interrogatorio di Andrea Sempio.

Che ruolo ha l’indagine tradizionale rispetto alle perizie scientifiche?

L’indagine tradizionale integra le perizie scientifiche con testimonianze, ricostruzioni e riscontri sul campo, contribuendo a verificare coerenza, credibilità e completezza del quadro investigativo complessivo.

Cosa intende Cametti quando parla di strategia della Procura?

Cametti ritiene strategica la tempistica delle convocazioni, interpretandola come scelta consapevole per esercitare pressione argomentativa e verificare la tenuta delle diverse versioni rese agli inquirenti.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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