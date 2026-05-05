Home / NEWS / Andrea Sempio e la consulenza personologica, la nuova strategia difensiva che divide avvocati ed esperti

Consulenza personologica su Andrea Sempio, nuova mossa della difesa nel caso Garlasco

La difesa di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, annuncia una “consulenza personologica” per contrastare l’impianto accusatorio.

Il nuovo approfondimento, comunicato dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, arriva dopo la scelta di Sempio di avvalersi della facoltà di non rispondere ai pm.

La consulenza verrà svolta da uno specialista attraverso test e colloqui diretti con il 38enne, con l’obiettivo di delineare un profilo psicologico completo, alternativo a quello redatto dal Racis su base documentale.

La mossa intende contestare l’uso, da parte dell’accusa, di vecchi messaggi pubblicati sul forum “Italian Seduction” e ritenuti dalla difesa parziali e fuorvianti.

In sintesi:

La difesa di Andrea Sempio richiede una consulenza personologica con test e colloqui diretti.

Si contesta il profilo del Racis basato solo su documenti e messaggi online.

I vecchi post su “Italian Seduction” vengono definiti frammentari e strumentalizzati.

La nuova consulenza confluirà nel fascicolo del giudice per l’udienza preliminare.

Cos’è la consulenza personologica richiesta dalla difesa di Sempio

La “consulenza personologica” è una valutazione psicologica strutturata che analizza aspetti emotivi, cognitivi e comportamentali di un individuo mediante test standardizzati e colloqui clinici.

Nel caso di Andrea Sempio, la difesa anticipa l’uso dei “canonici test all’uopo usualmente utilizzati”, per costruire un ritratto psicologico ritenuto scientificamente verificabile.

L’obiettivo è produrre un profilo “più completo e attendibile” rispetto, secondo i legali, ai “frammentari dati documentali del fascicolo”.

Il riferimento è ai messaggi che Sempio, anni fa, avrebbe scritto sul forum “Italian Seduction”, divenuti centrali nel dibattito mediatico.

L’avvocato Liborio Cataliotti ha chiarito che la ragazza indicata nei post come “one-itis” non sarebbe Chiara Poggi, ma una barista di cui Sempio si era invaghito, definendo quei contenuti “una prova a discarico”.

Il legale parla di “uno strumentale tentativo di mostrizzazione del nostro cliente nell’imminenza dell’interrogatorio”, rivendicando la necessità di una valutazione clinica diretta al posto di deduzioni tratte da scritti di anni fa.

Profilo del Racis e possibili effetti sulla fase dell’udienza preliminare

La Procura di Pavia dispone già di un profilo psicologico di Andrea Sempio, elaborato dal Racis dei Carabinieri.

Questa consulenza si è basata esclusivamente su atti e documenti di indagine, senza mai incontrare Sempio né sottoporlo a test psicodiagnostici.

L’avvocata Angela Taccia precisa che la nuova consulenza difensiva è pensata per confluire nel fascicolo del giudice per l’udienza preliminare, qualora il procedimento approdasse a quella fase.

Il consulente scelto dalla difesa potrà incontrare direttamente Sempio, raccogliendo dati clinici e anamnestici che integrino – o confutino – la lettura proposta dall’accusa.

Il confronto tra i due profili psicologici, uno documentale e uno fondato su esame diretto, potrebbe diventare un nodo cruciale nell’eventuale vaglio di rinvio a giudizio, incidendo sulla valutazione di attendibilità dei materiali informatici e dei messaggi sul forum “Italian Seduction”.

FAQ

Cosa significa consulenza personologica nel contesto giudiziario italiano?

È una valutazione psicologica strutturata, effettuata da uno specialista tramite test e colloqui, usata per delineare tratti di personalità rilevanti ai fini processuali.

Perché la difesa di Andrea Sempio contesta il profilo del Racis?

La difesa sostiene che il profilo del Racis si basi solo su documenti e messaggi online, senza colloqui diretti, risultando parziale e potenzialmente fuorviante.

I messaggi sul forum Italian Seduction riguardano Chiara Poggi?

Secondo la difesa, no: quei messaggi si riferirebbero a una barista, non a Chiara Poggi, e costituirebbero elemento favorevole all’indagato.

La consulenza personologica può modificare l’esito dell’udienza preliminare?

Potenzialmente sì: un profilo clinico diretto può indebolire o riequilibrare l’impianto accusatorio, incidendo sulla decisione di eventuale rinvio a giudizio.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Sempio?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.