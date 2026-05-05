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Roberto Savi da poliziotto a capo della banda della Uno Bianca fino all’ergastolo definitivo

Roberto Savi da poliziotto a capo della banda della Uno Bianca fino all’ergastolo definitivo

Roberto Savi torna in tv con Belve Crime e riapre una ferita

Il protagonista è Roberto Savi, ex poliziotto e capo della Banda della Uno Bianca, responsabile di 24 omicidi.

L’evento è la sua partecipazione a “Belve Crime”, spin-off del format di Francesca Fagnani, dedicato ai grandi casi di cronaca nera.

Le interviste sono realizzate in studio, in Italia, con un focus sui protagonisti di vicende criminali che hanno segnato il Paese.

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La puntata arriva oggi in un clima carico di tensione, con le famiglie delle vittime che contestano la visibilità data all’ex poliziotto.

Il caso torna al centro del dibattito perché Savi evoca presunti coinvolgimenti dei servizi segreti, riaccendendo polemiche su responsabilità istituzionali e memoria delle vittime.

In sintesi:

  • Roberto Savi, capo della Uno Bianca, ospite di “Belve Crime” di Francesca Fagnani.
  • L’ex poliziotto rievoca i delitti e allude a presunti ruoli dei servizi segreti.
  • I familiari delle vittime contestano la ribalta televisiva concessa al condannato.
  • Il caso rilancia il dibattito su memoria, etica mediatica e responsabilità istituzionali.

Chi era Roberto Savi e cosa fu la Banda della Uno Bianca

Roberto Savi, agente della polizia di Stato, fu riconosciuto come leader della Banda della Uno Bianca, uno dei gruppi criminali più sanguinari dell’Italia repubblicana.

Tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, insieme al fratello Fabio Savi e ad altri complici, in gran parte appartenenti alle forze dell’ordine, mise in atto una lunga sequenza di rapine, assalti a distributori di carburante, attacchi a portavalori e omicidi.

L’area principale d’azione fu tra Emilia-Romagna e Marche, con epicentro nella zona di Bologna, ma l’impatto mediatico fu nazionale.

La banda prese il nome dall’auto utilizzata in numerosi colpi, una Fiat Uno bianca, divenuta icona di paura in quegli anni. Il bilancio finale è drammatico: 24 persone uccise e oltre 100 feriti.

Nel corso delle indagini emersero modalità d’azione caratterizzate da estrema freddezza, uso di armi da guerra e una conoscenza dettagliata delle procedure di polizia, sfruttata per eludere controlli e depistare gli investigatori.

Nel dibattito televisivo odierno, Savi arriva a sostenere che *«dietro di noi c’erano i servizi segreti, ci chiedevano di uccidere»*, affermazioni che riaprono interrogativi mai del tutto sopiti sulle eventuali coperture o zone d’ombra di quella stagione criminale.

Memoria delle vittime, polemiche tv e rischi di una narrazione distorta

La presenza di Roberto Savi a “Belve Crime” ha suscitato la dura reazione dei familiari delle vittime, che denunciano il rischio di trasformare un pluriomicida in protagonista di un racconto quasi seriale, più orientato all’audience che alla memoria.

Le sue dichiarazioni su presunti mandanti nei servizi segreti, in assenza di riscontri giudiziari definitivi, impongono particolare cautela informativa: possono alimentare dietrologie senza contribuire realmente all’accertamento dei fatti.

Per le piattaforme come Google News e Google Discover, il caso Uno Bianca resta un tema di forte interesse civico e storico: il valore giornalistico sta nel contestualizzare crimini, responsabilità istituzionali e dolore delle vittime, evitando ogni spettacolarizzazione.

I prossimi sviluppi potrebbero riguardare nuove prese di posizione delle associazioni delle vittime e un confronto più strutturato sull’etica della rappresentazione televisiva del male, elemento cruciale per una corretta educazione alla memoria collettiva.

FAQ

Chi è oggi Roberto Savi e perché se ne parla ancora?

Oggi Roberto Savi è un detenuto ergastolano. Se ne parla perché la sua partecipazione a “Belve Crime” riaccende il dibattito sulla Uno Bianca.

Quante vittime ha causato la Banda della Uno Bianca?

La Banda della Uno Bianca ha provocato 24 morti e oltre 100 feriti, secondo le ricostruzioni giudiziarie definitive, con azioni concentrate tra Emilia-Romagna e Marche.

Che ruolo aveva la Fiat Uno bianca nei crimini della banda?

La Fiat Uno bianca era l’auto operativa principale, usata per rapine e agguati. Divenne il simbolo riconoscibile della banda e della paura collettiva.

Perché i familiari delle vittime contestano le interviste televisive a Savi?

I familiari contestano perché considerano queste interviste una ribalta immeritata, temono la spettacolarizzazione del dolore e una riduzione della complessità giudiziaria.

Quali sono le fonti utilizzate per ricostruire il caso Uno Bianca?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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