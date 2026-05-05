Home / NEWS / Garlasco, il ruolo di Sempio e Marco Poggi e l’ombra del movente sessuale denunciato dalle Cappa

Nuove convocazioni nel caso Garlasco e il ruolo dei video di Chiara

Chi sono oggi al centro del caso Garlasco? I vecchi amici Andrea Sempio e Marco Poggi, convocati dalla procura di Pavia. Che cosa sta accadendo? I magistrati intendono chiarire l’accesso ai video intimi di Chiara Poggi e alle ricerche erotiche sul pc di casa. Dove? Nell’inchiesta condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dal procuratore Fabio Napoleone. Quando? Nella nuova stagione di atti fissata fino al 6 maggio 2026, a indagini ormai prossime alla chiusura. Perché? Per verificare chi, tra familiari e amici, potesse conoscere quei file sensibili e se da lì possa emergere un movente passionale alternativo rispetto alle ricostruzioni già giudicate nei precedenti processi.

In sintesi:

Doppia convocazione a Pavia per Marco Poggi e l’assenza reiterata di Andrea Sempio .

e l’assenza reiterata di . Nuovo focus investigativo sui video intimi di Chiara Poggi e sulle ricerche erotiche.

e sulle ricerche erotiche. Consulenza informatica di Paolo Dal Checco per tracciare accessi e copie dei file.

per tracciare accessi e copie dei file. Riemerge l’intervista 2007 di Paola Cappa e l’ipotesi di “pista passionale”.

Le convocazioni parallele di Sempio e Poggi segnano un punto di svolta: mentre il primo sceglie di non presentarsi per la seconda volta, il secondo torna a essere un testimone chiave nelle mani dei pm pavesi.

La memoria digitale del pc condiviso in casa Poggi, un tempo solo contesto privato, diventa oggi il fulcro probatorio di una delle inchieste più discusse della cronaca nera italiana.

La procura punta a capire quanto quell’archivio – cartella «Albert», chat, cronologie di navigazione – possa aver inciso sui rapporti tra Chiara, Alberto Stasi e il loro ristretto giro di amici, cercando collegamenti tra gelosie, rifiuti e possibili attenzioni indesiderate.

Video, consulenze informatiche e nuova lettura del movente

Al centro della nuova attività investigativa ci sono i video intimi girati da Chiara Poggi con il fidanzato Alberto Stasi, custoditi nella cartella protetta «Albert» sul pc di famiglia.

Quel computer era condiviso con il fratello Marco Poggi e accessibile anche ad alcuni amici, tra cui lo stesso Andrea Sempio.

Le ricerche su siti erotici effettuate in assenza di Chiara, e poi da lei riferite alla madre Rita Preda, rappresentano oggi un possibile indicatore di accessi non autorizzati e curiosità insistenti sul materiale più delicato.

Il procuratore Fabio Napoleone ha affidato all’esperto informatico Paolo Dal Checco una consulenza mirata a ricostruire chi abbia effettivamente visualizzato o copiato quei file.

Il sospetto che Sempio possa aver avuto contatto con i video è uno dei filoni d’indagine, sebbene lui continui a negarlo pubblicamente.

Già nel 2007 Marco Poggi aveva riferito di aver intercettato, usando il pc, una chat tra Chiara e Stasi in cui si discuteva di un filmato, intuendone il carattere intimo.

Pochi giorni dopo il funerale, tornando dal cimitero, Marco chiese ad Alberto Stasi alcuni spezzoni “mostrabili” dei video come ricordo per i genitori.

Stasi rispose che era impossibile tagliarli, versione oggi nuovamente scandagliata: ai magistrati ha dovuto spiegare con quale fotocamera fossero girati, su quali supporti venissero salvati e quanto potessero circolare fuori dal solo computer domestico.

L’obiettivo è valutare se la gestione – tecnica ed emotiva – di quel materiale possa aver innescato pressioni, ricatti o frustrazioni tali da aprire uno scenario di movente passionale più articolato di quanto ipotizzato in passato.

Pista passionale, bicicletta nera e fragilità mai elaborate

Nel nuovo quadro investigativo riemerge l’intervista del 2007 di Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, oggi riletta alla luce dei recenti accertamenti informatici.

Già allora Cappa evocava una possibile “pista passionale”, ipotizzando l’interesse di un ragazzo respinto da Chiara, persona descritta come estremamente riservata, poco incline a confidare attenzioni indesiderate.

Un profilo compatibile con dinamiche di corteggiamento insistente che potrebbero non essere mai emerse compiutamente nell’immediatezza del delitto.

Nella stessa intervista, Paola richiamava la bicicletta nera, poi divenuta simbolo dell’inchiesta: *«Può essere distrutta e buttata nella pattumiera»*, aggiungendo che *«è tutto molto strano»*.

Parole che oggi acquistano nuova densità, mentre la procura tenta di incrociare vecchie testimonianze, percorsi in bici e possibili spostamenti degli indagati nelle ore cruciali.

Cappa rivelò anche il dramma personale di quei giorni, raccontando di aver tentato il suicidio il sabato precedente: *«Nei suoi confronti ho dei grandi sensi di colpa… Lei, invece, è morta per davvero»*.

Quella sofferenza, mai realmente elaborata sul piano collettivo, torna a essere centrale: non solo come sfondo emotivo, ma come chiave per comprendere il clima relazionale di Garlasco nell’estate del delitto.

Se le nuove analisi tecniche confermassero accessi impropri ai video, la combinazione tra riservatezza di Chiara, eventuali rifiuti e disponibilità di materiale intimo potrebbe alimentare scenari ancora inesplorati.

In un contesto in cui la gestione dei dati personali e dell’identità digitale si dimostra, ancora una volta, decisiva nel rileggere casi giudiziari apparentemente cristallizzati.

FAQ

Perché Andrea Sempio è stato nuovamente convocato dalla procura di Pavia?

La nuova convocazione mira a chiarire eventuali accessi di Andrea Sempio al pc di Chiara Poggi e ai video intimi, oggi al centro delle indagini.

Che ruolo hanno i video intimi di Chiara Poggi nelle nuove indagini?

I video sono centrali per definire possibili moventi passionali, verificare chi li abbia visionati o copiati e individuare dinamiche di gelosia, pressioni o ricatti.

Cosa sta cercando di ricostruire l’esperto informatico Paolo Dal Checco?

Dal Checco sta analizzando log, cronologie e tracce digitali per attribuire, con precisione tecnica, gli accessi ai file di Chiara Poggi sul computer domestico.

Perché l’intervista di Paola Cappa del 2007 è tornata rilevante?

L’intervista richiama una pista passionale e la bicicletta nera, elementi che oggi vengono riletti alla luce dei nuovi accertamenti informatici.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questo sviluppo del caso?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.