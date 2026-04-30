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Alberto Stasi sfugge alla stampa su nuove rivelazioni del caso Garlasco legate al testimone Andrea Sempio

Alberto Stasi sfugge alla stampa su nuove rivelazioni del caso Garlasco legate al testimone Andrea Sempio

Nuova accusa ad Andrea Sempio rilancia il caso Garlasco e Stasi

La Procura di Pavia ha formalizzato nuove accuse contro Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Secondo gli inquirenti, Sempio avrebbe agito da solo, con un movente legato al rifiuto di un presunto approccio sessuale.
La svolta riapre di fatto il dibattito sulla condanna definitiva di Alberto Stasi, che non ha rilasciato dichiarazioni dopo la notizia.

Convocato per interrogatorio il 6 maggio, Sempio deve rispondere di un quadro accusatorio aggravato da crudeltà e motivi abietti, mentre la difesa di Stasi punta a usare i nuovi elementi per chiedere la revisione del processo già passato in giudicato.

In sintesi:

  • La Procura di Pavia accusa Andrea Sempio di aver ucciso da solo Chiara Poggi.
  • Ipotesi di movente: approccio sessuale rifiutato, con aggravanti di crudeltà e motivi abietti.
  • Alberto Stasi tace, ma i suoi legali valutano la richiesta di revisione del processo.
  • La difesa considera le prove su Sempio la “pistola fumante” per riaprire il caso.

Le nuove contestazioni della Procura e il nodo probatorio

Per la Procura di Pavia, la responsabilità dell’omicidio di Chiara Poggi ricade ora interamente su Andrea Sempio. Nell’atto di convocazione per l’interrogatorio del 6 maggio, i magistrati ricostruiscono un’aggressione solitaria nella villetta di Garlasco, connotata da particolare violenza e da un movente ritenuto “abietto”: il rifiuto da parte di Chiara di un approccio a sfondo sessuale.

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Gli inquirenti contestano anche le aggravanti di crudeltà e motivi abietti, configurando un quadro accusatorio molto severo. In passato l’indagine aveva ipotizzato possibili concorsi di persone, inclusa la figura di Alberto Stasi, poi condannato in via definitiva.

Oggi la linea della Procura appare radicalmente diversa, concentrata su Sempio come unico esecutore materiale del delitto. Resta però aperto il nodo della tenuta probatoria: elementi come il DNA di Sempio su alcuni reperti e le presunte anomalie nei suoi orari sono già al centro di un confronto aspro tra accusa, difesa e consulenti tecnici.

Strategia dei legali di Stasi e possibili scenari futuri

Gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, difensori di Alberto Stasi, ribadiscono che il loro obiettivo è “tirar fuori di prigione il nostro assistito e non mandare in galera altre persone”.

La difesa sostiene da anni che la posizione di Andrea Sempio fosse stata sottovalutata nelle prime indagini e che le anomalie emerse – dai tempi degli spostamenti alla presenza del suo DNA – siano state liquidate mediaticamente come “favole”, senza un adeguato approfondimento giudiziario.

Ora gli avvocati puntano alla revisione del processo, ritenendo le nuove contestazioni a Sempio la possibile “pistola fumante” per chiedere la riapertura del fascicolo e mettere in discussione la condanna definitiva di Stasi. Un’eventuale revisione avrebbe effetti dirompenti non solo sulla posizione del condannato, ma anche sulla credibilità dell’intero impianto investigativo costruito negli ultimi diciotto anni.

FAQ

Chi è oggi formalmente accusato per il delitto di Garlasco?

Attualmente la Procura di Pavia indica Andrea Sempio come presunto autore unico dell’omicidio di Chiara Poggi, con aggravanti.

La condanna definitiva di Alberto Stasi viene automaticamente annullata?

No, la condanna di Alberto Stasi resta valida. Solo un’eventuale revisione del processo, ammessa dalla Corte competente, potrebbe modificarla.

Qual è il movente ipotizzato dagli inquirenti contro Andrea Sempio?

Secondo la Procura, il movente sarebbe legato al rifiuto da parte di Chiara Poggi di un approccio sessuale attribuito a Sempio.

Quali passi possono compiere i legali di Stasi dopo le nuove accuse?

I difensori possono chiedere la revisione del processo, depositando nuovi elementi probatori e chiedendo una rivalutazione complessiva della vicenda giudiziaria.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo approfondimento?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di notizie diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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