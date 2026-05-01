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Andrea Sempio al centro dell’indagine: la nuova ricostruzione del pm sulla dinamica dell’aggressione

Andrea Sempio al centro dell’indagine: la nuova ricostruzione del pm sulla dinamica dell’aggressione

Nuove accuse a Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi: cosa cambia ora

La Procura di Pavia ha formulato nuove e più gravi accuse di omicidio volontario aggravato contro Andrea Sempio, oggi adulto ma all’epoca 19enne, per l’uccisione di Chiara Poggi a Garlasco. Secondo la nuova contestazione, Sempio avrebbe agito da solo, con particolare crudeltà, colpendo la ragazza in più fasi dentro l’abitazione la mattina del delitto.
Le conclusioni arrivano dopo nuove perizie medico-legali e analisi delle macchie di sangue, che avrebbero ridefinito dinamica, numero dei colpi e modalità dell’aggressione.
La svolta istruttoria, che si discosta dalla ricostruzione costata la condanna definitiva a Alberto Stasi, riapre in modo dirompente uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent’anni.

In sintesi:

  • Nuove accuse per omicidio volontario aggravato e crudeltà contro Andrea Sempio.
  • Ricostruzione in più fasi: colluttazione, trascinamento, caduta in cantina, ulteriori colpi.
  • Almeno 12 lesioni alla testa di Chiara Poggi, 4-5 a vittima incosciente.
  • Contestato movente abietto: odio dopo il rifiuto di un approccio sessuale.

La nuova dinamica dell’aggressione ricostruita dalla Procura di Pavia

Secondo i pubblici ministeri di Pavia, l’aggressione a Chiara Poggi sarebbe iniziata al piano terra dell’abitazione di Garlasco con una colluttazione. Andrea Sempio l’avrebbe colpita ripetutamente con un corpo contundente, facendola cadere a terra.
La giovane sarebbe stata poi trascinata verso la porta della cantina, ancora cosciente e nel tentativo di reagire, mettendosi carponi. In questa fase, Sempio l’avrebbe nuovamente colpita per 3-4 volte, fino a farle perdere i sensi.

Il punto più innovativo dell’imputazione riguarda le scale della cantina. Le nuove perizie della professoressa Cristina Cattaneo e l’analisi BPA (Bloodstain Pattern Analysis) delle macchie di sangue indicano, secondo l’accusa, che Sempio avrebbe spinto il corpo di Chiara facendolo scivolare sui gradini.
Nonostante la vittima fosse già incosciente, l’allora 19enne l’avrebbe colpita almeno altre 4-5 volte, soprattutto alla testa, portando a un totale di circa 12 lesioni cranio-facciali.

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Per la Procura, almeno quattro o cinque di queste ferite sarebbero state inferte quando Chiara era già priva di sensi, elemento ritenuto decisivo per configurare l’aggravante della crudeltà per l’efferatezza dell’azione.
La nuova ricostruzione contrasta con quella che aveva condotto alla condanna definitiva di Alberto Stasi: allora non era stato definito in modo puntuale il numero dei colpi, non risultavano chiare condotte difensive di Chiara, né una fase di aggressione successiva alla perdita di coscienza.

Oltre alla crudeltà, i pm contestano a Sempio un movente abietto: l’omicidio sarebbe maturato dall’odio per il rifiuto di un approccio sessuale da parte di Chiara, trasformando un rapporto di conoscenza in un’escalation di violenza letale.

Le possibili ricadute processuali e il nuovo scenario giudiziario

Le nuove accuse contro Andrea Sempio ridisegnano lo scenario giudiziario del caso Garlasco, aprendo interrogativi su prove, responsabilità e tenuta delle precedenti sentenze.
L’impianto accusatorio, fondato su perizie aggiornate e analisi forensi raffinate, mette al centro la condotta solitaria di Sempio e una violenza prolungata, non impulsiva.

Saranno ora decisive le valutazioni dei giudici sull’attendibilità tecnica delle nuove ricostruzioni, sul possibile coordinamento con il precedente giudicato e sulle implicazioni di un movente considerato moralmente ripugnante.
Il caso, già oggetto di ampia attenzione mediatica e giurisprudenziale, è destinato a rimanere al centro del dibattito pubblico e giudiziario, con ricadute potenzialmente rilevanti sulla percezione di errori investigativi e sulla fiducia nel sistema penale.

FAQ

Chi è oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco?

Attualmente è indagato Andrea Sempio, accusato dalla Procura di Pavia di omicidio volontario aggravato, con ipotesi di azione in totale solitudine.

Quanti colpi avrebbe subito Chiara Poggi secondo le nuove perizie?

Le nuove analisi indicano almeno 12 lesioni a cranio e volto, di cui 4-5 inferte quando la vittima era già incosciente.

Qual è il presunto movente contestato ad Andrea Sempio?

Il movente viene qualificato come abietto: un omicidio maturato per odio dopo il rifiuto di un approccio sessuale.

In cosa la nuova ricostruzione differisce dalla condanna di Alberto Stasi?

Differisce per numero dei colpi, presenza di reazioni difensive, fasi successive alla perdita di coscienza e centralità della crudeltà.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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