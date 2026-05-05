michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Andrea Sempio al centro delle indagini, nuove mosse dei pm riaprono scenari inattesi sull’inchiesta

Andrea Sempio al centro delle indagini, nuove mosse dei pm riaprono scenari inattesi sull’inchiesta

Garlasco, ultime audizioni prima della chiusura della nuova inchiesta

Le gemelle Paola e Stefania Cappa, il fratello della vittima Marco Poggi e l’indagato Andrea Sempio sono al centro dell’ultima fase dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco.
Le sorelle Cappa vengono ascoltate oggi a Milano come persone informate sui fatti, mentre domani toccherà a Marco Poggi, probabilmente a Mestre, e a Sempio in Procura a Pavia.

La Procura pavese vuole definire il quadro probatorio prima della chiusura formale delle indagini per omicidio volontario aggravato, ipotizzando una dinamica del delitto diversa da quella che portò alla condanna definitiva dell’ex fidanzato Alberto Stasi.
Le nuove audizioni puntano a chiarire contesto familiare, rapporti personali e possibile movente, in vista della decisione sull’eventuale esercizio dell’azione penale contro l’unico indagato.

In sintesi:

  • Ultime audizioni a Milano, Mestre e Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi.
  • Andrea Sempio è l’unico indagato nella nuova inchiesta per omicidio aggravato.
  • I pm ipotizzano una dinamica del delitto più lunga e violenta rispetto al passato.
  • Le chat di Sempio sono al centro dello scontro tra accusa e difesa.

Come cambia l’indagine su Garlasco e il ruolo di Sempio

La sequenza delle convocazioni segue una strategia precisa: prima le cugine Paola e Stefania Cappa, poi il fratello Marco Poggi, amico di Andrea Sempio, infine lo stesso indagato.
Questo ordine consente ai magistrati di consolidare il contesto relazionale prima del confronto con Sempio, cui è stato notificato l’invito a comparire prima della chiusura delle indagini per consentirgli di replicare al nuovo impianto accusatorio.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

Il capo d’imputazione ipotizzato parla di omicidio volontario aggravato, con una ricostruzione che supera quella alla base delle sentenze definitive su Alberto Stasi.
I pm non escludono un ingresso furtivo nella villetta di via Pascoli approfittando della porta non chiusa a chiave, una colluttazione e un’aggressione in più fasi, con almeno una decina di colpi sferrati anche quando Chiara Poggi era già a terra.

La rilettura delle tracce di sangue e del materiale genetico, seppur minimo, sotto le unghie della vittima viene indicata come compatibile con una lotta e con tempi più lunghi rispetto a quanto ricostruito in passato.

Movente, chat e scenari futuri dell’inchiesta su Garlasco

Il tema del movente rimane uno dei punti più sensibili.
Le chat attribuite ad Andrea Sempio, con riferimenti a una *“one-itis”*, erano state interpretate come spia di un’ossessione per Chiara Poggi.

La difesa ribalta la lettura: quei messaggi, pubblicati tra il 2009 e il 2016 su un forum di seduzione, riguarderebbero una barista di una birreria, come precisato dallo stesso Sempio in un post del 2012.
Gli avvocati parlano di materiale “decontestualizzato” e di una “mostrizzazione” mediatica del loro assistito, sottolineando che la fase di forte infatuazione da lui descritta tra i 18 e i 20 anni non avrebbe collegamenti con Chiara.

In vista dell’interrogatorio, è considerato probabile che Sempio scelga di avvalersi della facoltà di non rispondere, pur presentandosi in Procura.
Il calendario serrato delle audizioni indica una fase istruttoria ormai agli sgoccioli: la Procura sembra lavorare a un ultimo consolidamento del quadro, con possibili elementi ancora riservati destinati a emergere solo al termine di questo giro di ascolti.

FAQ

Chi è l’attuale indagato per il delitto di Garlasco?

Attualmente l’unico indagato è Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, iscritto per ipotesi di omicidio volontario aggravato.

Perché vengono riascoltate le gemelle Paola e Stefania Cappa?

Le gemelle Paola e Stefania Cappa vengono riascoltate come persone informate sui fatti, per chiarire contesto familiare e relazioni.

Cosa cambia rispetto alla condanna definitiva di Alberto Stasi?

La nuova inchiesta ipotizza una dinamica più lunga e violenta, con ingresso furtivo, colluttazione, numerosi colpi e nuova lettura delle tracce ematiche.

Le chat di Andrea Sempio riguardano Chiara Poggi?

Secondo la difesa, no: riguarderebbero una barista conosciuta altrove, e non Chiara Poggi, contestando interpretazioni mediatiche e accusatorie.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Garlasco?

Questo articolo deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it, Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla DIVISIONE COMMERCIALE.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la DIVISIONE DI SUPPORTO.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache