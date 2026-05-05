Andrea Sempio al centro delle indagini, nuove mosse dei pm riaprono scenari inattesi sull’inchiesta
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Garlasco, ultime audizioni prima della chiusura della nuova inchiesta
Le gemelle Paola e Stefania Cappa, il fratello della vittima Marco Poggi e l’indagato Andrea Sempio sono al centro dell’ultima fase dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco.
Le sorelle Cappa vengono ascoltate oggi a Milano come persone informate sui fatti, mentre domani toccherà a Marco Poggi, probabilmente a Mestre, e a Sempio in Procura a Pavia.
La Procura pavese vuole definire il quadro probatorio prima della chiusura formale delle indagini per omicidio volontario aggravato, ipotizzando una dinamica del delitto diversa da quella che portò alla condanna definitiva dell’ex fidanzato Alberto Stasi.
Le nuove audizioni puntano a chiarire contesto familiare, rapporti personali e possibile movente, in vista della decisione sull’eventuale esercizio dell’azione penale contro l’unico indagato.
In sintesi:
- Ultime audizioni a Milano, Mestre e Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi.
- Andrea Sempio è l’unico indagato nella nuova inchiesta per omicidio aggravato.
- I pm ipotizzano una dinamica del delitto più lunga e violenta rispetto al passato.
- Le chat di Sempio sono al centro dello scontro tra accusa e difesa.
Come cambia l’indagine su Garlasco e il ruolo di Sempio
La sequenza delle convocazioni segue una strategia precisa: prima le cugine Paola e Stefania Cappa, poi il fratello Marco Poggi, amico di Andrea Sempio, infine lo stesso indagato.
Questo ordine consente ai magistrati di consolidare il contesto relazionale prima del confronto con Sempio, cui è stato notificato l’invito a comparire prima della chiusura delle indagini per consentirgli di replicare al nuovo impianto accusatorio.
Il capo d’imputazione ipotizzato parla di omicidio volontario aggravato, con una ricostruzione che supera quella alla base delle sentenze definitive su Alberto Stasi.
I pm non escludono un ingresso furtivo nella villetta di via Pascoli approfittando della porta non chiusa a chiave, una colluttazione e un’aggressione in più fasi, con almeno una decina di colpi sferrati anche quando Chiara Poggi era già a terra.
La rilettura delle tracce di sangue e del materiale genetico, seppur minimo, sotto le unghie della vittima viene indicata come compatibile con una lotta e con tempi più lunghi rispetto a quanto ricostruito in passato.
Movente, chat e scenari futuri dell’inchiesta su Garlasco
Il tema del movente rimane uno dei punti più sensibili.
Le chat attribuite ad Andrea Sempio, con riferimenti a una *“one-itis”*, erano state interpretate come spia di un’ossessione per Chiara Poggi.
La difesa ribalta la lettura: quei messaggi, pubblicati tra il 2009 e il 2016 su un forum di seduzione, riguarderebbero una barista di una birreria, come precisato dallo stesso Sempio in un post del 2012.
Gli avvocati parlano di materiale “decontestualizzato” e di una “mostrizzazione” mediatica del loro assistito, sottolineando che la fase di forte infatuazione da lui descritta tra i 18 e i 20 anni non avrebbe collegamenti con Chiara.
In vista dell’interrogatorio, è considerato probabile che Sempio scelga di avvalersi della facoltà di non rispondere, pur presentandosi in Procura.
Il calendario serrato delle audizioni indica una fase istruttoria ormai agli sgoccioli: la Procura sembra lavorare a un ultimo consolidamento del quadro, con possibili elementi ancora riservati destinati a emergere solo al termine di questo giro di ascolti.
FAQ
Chi è l’attuale indagato per il delitto di Garlasco?
Attualmente l’unico indagato è Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, iscritto per ipotesi di omicidio volontario aggravato.
Perché vengono riascoltate le gemelle Paola e Stefania Cappa?
Le gemelle Paola e Stefania Cappa vengono riascoltate come persone informate sui fatti, per chiarire contesto familiare e relazioni.
Cosa cambia rispetto alla condanna definitiva di Alberto Stasi?
La nuova inchiesta ipotizza una dinamica più lunga e violenta, con ingresso furtivo, colluttazione, numerosi colpi e nuova lettura delle tracce ematiche.
Le chat di Andrea Sempio riguardano Chiara Poggi?
Secondo la difesa, no: riguarderebbero una barista conosciuta altrove, e non Chiara Poggi, contestando interpretazioni mediatiche e accusatorie.
Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Garlasco?
Questo articolo deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it, Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.