Home / NEWS / Marco Poggi da testimone a indagato nel caso Garlasco: le nuove ombre sull’inchiesta

Delitto di Garlasco, perché la Procura riapre il caso Poggi-Sempio

La Procura di Pavia ha riaperto le indagini sul delitto di Garlasco, ricollocando al centro il ruolo di Andrea Sempio e di alcuni testimoni chiave. L’approfondimento, emerso anche a Quarta Repubblica su Rete 4, riguarda soprattutto le dichiarazioni di Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, e le testimonianze sulle gemelle Cappa. Gli inquirenti intendono verificare incongruenze emerse dalle analisi informatiche del computer di Chiara e chiudere filoni investigativi rimasti aperti. La decisione arriva oggi, a distanza di anni dall’omicidio, per chiarire eventuali falsità, omissioni o possibili coperture, con l’obiettivo di ricostruire in modo definitivo chi sapeva cosa e quando.

In sintesi:

La Procura di Pavia riapre il fascicolo sul delitto di Garlasco .

. Sotto esame dichiarazioni di Marco Poggi e dati del pc di Chiara .

e dati del pc di . Riascolto di Andrea Sempio e delle gemelle Cappa per chiudere i filoni aperti.

e delle gemelle per chiudere i filoni aperti. Ipotesi di falsità testimoniali con possibile passaggio da testimone a indagato.

Le nuove verifiche su Sempio, Marco Poggi e le sorelle Cappa

Nel talk di Nicola Porro, la cronista di nera Rita Cavallaro mette in dubbio la coerenza della deposizione di Marco Poggi rispetto alla consulenza informatica del professor Dal Checco sul computer di Chiara Poggi. Secondo Cavallaro, l’analisi del pc – dove sarebbero emersi anche messaggi tra Andrea Sempio e Marco Poggi – solleverebbe incongruenze temporali e di contenuto che la Procura intende oggi riesaminare.

La giornalista esclude la presenza di altri soggetti principali oltre a Sempio, pur non scartando future ipotesi di coperture. Critica, invece, la pista delle Bozzole, introdotta dall’avvocato Lovati per spostare l’attenzione dall’indagato, con riferimenti a un presunto sicario e a testimoni di seconda mano.

In studio, il cronista giudiziario Stefano Zurlo richiama un principio processuale: se il pubblico ministero documenta la falsità di una dichiarazione, l’interrogatorio viene sospeso, si convoca l’avvocato e il testimone rischia di diventare indagato per false informazioni.

Le gemelle Cappa, convocate come persone informate sui fatti, sono al centro di un altro filone. Rita Cavallaro ricorda la testimonianza di Gianni Bruscagin, che avrebbe riportato un “de relato”: il racconto di chi sosteneva di aver visto Stefania Cappa entrare dalla nonna e gettare un borsone nel canale la mattina del delitto. Da qui nacque l’operazione di dragaggio del canale, durante la quale furono rinvenuti oggetti e armi poi risultati recuperati altrove da un cittadino egiziano. Quel filone risulta comunque formalmente aperto: per gli inquirenti, richiamare oggi le sorelle Cappa serve a cristallizzare le versioni, archiviare o valorizzare definitivamente quelle piste investigative e, come sottolinea Cavallaro, “chiudere il cerchio” su tutti i rivoli ancora sospesi.

Gli scenari futuri tra nuove indagini, rischi processuali e impatto mediatico

La riapertura del fascicolo su Garlasco potrebbe generare nuovi iscritti nel registro degli indagati, soprattutto se emergeranno falsità testimoniali o reticenze strutturate. L’eventuale contrasto tra consulenze tecniche, dati digitali e dichiarazioni rese in passato porrà la Procura di Pavia di fronte alla scelta tra l’archiviazione di alcuni filoni o l’estensione dell’inchiesta a possibili fiancheggiatori e coperture.

Sul piano mediatico, la centralità assunta da figure come Andrea Sempio, Marco Poggi e le sorelle Cappa alimenterà il dibattito pubblico sulla gestione delle prove scientifiche, sul peso dei “de relato” e sul ruolo degli opinionisti nei casi di cronaca nera ad alto impatto emotivo.

FAQ

Perché la Procura di Pavia ha riaperto il delitto di Garlasco?

La Procura ha riaperto per verificare incongruenze tra consulenze informatiche, dati del pc di Chiara Poggi e dichiarazioni rese da testimoni chiave.

Che ruolo hanno i messaggi nel pc di Chiara Poggi?

I messaggi tra Andrea Sempio e Marco Poggi emersi dal pc servono a ricostruire tempi, rapporti e possibili contraddizioni nelle versioni ufficiali.

Cosa rischia Marco Poggi se le sue dichiarazioni risultassero false?

In caso di falsità documentata, l’interrogatorio verrebbe sospeso, verrebbe chiamato il difensore e Marco Poggi potrebbe passare da testimone a indagato.

Perché vengono sentite di nuovo le sorelle Cappa?

Le gemelle Cappa vengono riascoltate per chiarire testimonianze “de relato”, verificare il filone del canale dragato e chiudere quelle piste investigative.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul delitto di Garlasco?

L’articolo è derivato da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.