Home / NEWS / Svizzera chiarisce caso Crans Montana: l’ambasciatore in Italia promette pagamento e accordo con l’Italia

Fatture ai feriti di Crans Montana, l’ambasciatore svizzero parla di disguido

A tre famiglie italiane dei feriti nel rogo di Crans Montana l’ospedale di Sion ha inviato nei giorni scorsi copie di fatture sanitarie, suscitando polemiche in Italia. L’ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, in visita a Milano per la Design Week 2026, chiarisce al Corriere della Sera che si è trattato di «un disguido» procedurale. Le fatture, spiega, erano intestate alle assicurazioni e le copie sono state recapitate ai pazienti “per conoscenza”, secondo una prassi prevista dal diritto elvetico, che in questo caso si era deciso di sospendere. Nessun costo, ribadisce il diplomatico, sarà a carico né dei feriti né dei loro familiari.

In sintesi:

Tre famiglie italiane hanno ricevuto dall’ospedale di Sion copie di fatture dopo il rogo.

L’ambasciatore svizzero Roberto Balzaretti parla di «disguido» e smentisce qualsiasi richiesta di pagamento.

parla di «disguido» e smentisce qualsiasi richiesta di pagamento. Le fatture erano destinate alle assicurazioni, l’invio ai pazienti è prassi di legge svizzera.

Le polemiche italiane riaprono il tema del coordinamento sanitario transfrontaliero e della comunicazione.

Cosa è accaduto tra ospedale di Sion, famiglie italiane e governo

Alla luce dell’indignazione espressa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l’invio delle fatture «un insulto e una beffa che solo una disumana burocrazia poteva produrre», l’ambasciatore Balzaretti ricostruisce il quadro normativo.

L’ordinamento svizzero prevede che, quando un ospedale o un medico emette la fattura a nome dell’assicurazione, una copia venga automaticamente spedita anche al paziente per conoscenza.

Nel caso specifico delle cure prestate ai feriti italiani del rogo di Crans Montana, si era deciso di derogare a questa prassi per evitare ulteriori traumi amministrativi alle famiglie. Un errore di procedura ha però determinato l’invio di tre copie cartacee. «Non sarebbe dovuto succedere, ma non c’è stata malafede. Non pagheranno nulla né i pazienti, né i loro familiari», precisa Balzaretti, impegnato in questi giorni in un tour delle regioni italiane per rafforzare le sinergie bilaterali.

Le conseguenze diplomatiche e il nodo della burocrazia sanitaria

L’incidente rischia di lasciare strascichi politici, ma apre anche una riflessione strutturale sulla compatibilità tra sistemi sanitari e assicurativi diversi.

Per evitare casi analoghi, la gestione documentale delle cure ai cittadini stranieri in Svizzera potrebbe essere rivista, con protocolli dedicati alle situazioni di emergenza e una comunicazione preventiva più chiara con le autorità italiane.

Il tour italiano di Balzaretti offre inoltre l’occasione per consolidare accordi su emergenze transfrontaliere, standard informativi minimi verso i pazienti e procedure condivise che tutelino le famiglie in momenti di forte vulnerabilità.

FAQ

Le famiglie italiane devono pagare le fatture inviate dall’ospedale di Sion?

Sì, è stato chiarito che le famiglie non devono pagare nulla: le fatture sono a carico delle assicurazioni competenti e inviate solo per conoscenza.

Perché l’ospedale svizzero ha inviato copie di fattura ai feriti italiani?

Sì, l’invio deriva da una prassi di legge svizzera che impone l’invio della copia al paziente quando la fattura è emessa all’assicurazione.

Chi ha definito l’invio delle fatture un insulto e una beffa?

Sì, la definizione è stata espressa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha criticato duramente la burocrazia coinvolta.

L’incidente influenzerà i rapporti sanitari tra Italia e Svizzera?

Sì, l’episodio probabilmente porterà a una revisione dei protocolli informativi e amministrativi per migliorare tutela e chiarezza verso i pazienti italiani.

Quali sono le fonti originarie delle informazioni su questo caso?

Sì, il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di notizie da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.