Home / NEWS / Garlasco, il sospetto di un rifiuto dietro l’omicidio e le parole chiave di Paola Cappa

Le parole di Paola Cappa riemergono nell’indagine sull’omicidio di Garlasco

A quasi 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, riemerge un’intervista del 2007 alla cugina Paola Cappa. Nel filmato, diffuso online negli ultimi giorni, Cappa ipotizza una possibile pista passionale legata a un ragazzo respinto. L’attenzione mediatica esplode perché, oggi, la Procura di Pavia individua in Andrea Sempio l’autore del delitto, indicando proprio un movente sessuale fondato sul rifiuto di Chiara. Le dichiarazioni di allora, apparentemente isolate, sembrano allinearsi con la nuova ricostruzione investigativa. Le gemelle Paola e Stefania Cappa sono ora convocate come testimoni, mentre gli inquirenti intendono chiarire quanto sapessero nel 2007 e perché maturarono ipotesi così specifiche già nei primissimi giorni dall’omicidio.

In sintesi:

Riemerge in rete una vecchia intervista del 2007 a Paola Cappa .

. Cappa ipotizzava una pista passionale con un ragazzo respinto da Chiara Poggi .

con un ragazzo respinto da . La nuova indagine indica Andrea Sempio come presunto assassino per movente sessuale.

come presunto assassino per movente sessuale. Le gemelle Paola e Stefania Cappa sono state convocate dalla Procura di Pavia.

La nuova pista su Andrea Sempio e il peso del video del 2007

Nell’intervista del 2007, Paola Cappa afferma che “non esclude una pista passionale, magari da parte di un ragazzo che lei respingeva”, ricordando come Chiara Poggi fosse “molto intima e pudica”. Cappa ipotizza che la cugina possa non aver confidato avances indesiderate, accennando anche alla “strana faccenda della bicicletta”, dettaglio centrale nel dibattito investigativo di quegli anni.

Riascoltate oggi, quelle parole colpiscono per la loro vicinanza alla nuova ricostruzione degli inquirenti di Pavia. La Procura, guidata dal procuratore capo Fabio Napoleone, indica in Andrea Sempio il presunto responsabile, sostenendo che avrebbe agito da solo, spinto da un movente sessuale e da un rifiuto subito da Chiara. Il filmato, rilanciato sui social e da varie trasmissioni televisive, apre interrogativi chiave: come maturò, in Cappa, un’ipotesi tanto specifica in assenza di un quadro investigativo definito? Gli inquirenti intendono ora verificare se fossero circolate confidenze, voci o elementi rimasti finora ai margini dei fascicoli ufficiali.

Le prossime mosse degli inquirenti e gli scenari ancora aperti

La riemersione del video di Paola Cappa si intreccia con altri elementi d’indagine: la convocazione delle sorelle Cappa, la gestione della cosiddetta telefonata “fantasma” attribuita a Stefania Cappa, il tema del mazzo di chiavi e persino il tentato suicidio di Paola, già oggetto di approfondimenti giudiziari. In parallelo, assume rilievo il materiale audio: i 186 messaggi vocali di Paola destinati alla Procura, che un suo ex amico si dice pronto a consegnare, e le sei impronte ancora senza identità nella scena del crimine. Questo nuovo fronte investigativo potrebbe ridefinire responsabilità, narrazioni e credibilità delle testimonianze, riaprendo una delle vicende giudiziarie più divisive degli ultimi decenni e proiettandola nuovamente al centro del dibattito pubblico e mediatico.

FAQ

Chi è Andrea Sempio e perché è indagato per Garlasco?

Andrea Sempio è un conoscente di Chiara Poggi; la Procura di Pavia lo indica come presunto assassino per un movente sessuale legato a un rifiuto.

Perché l’intervista del 2007 a Paola Cappa è tornata centrale?

L’intervista è tornata centrale perché anticipa una pista passionale oggi ritenuta plausibile dalla Procura, creando parallelismi sorprendenti con la nuova ricostruzione investigativa.

Cosa verrà chiesto alle sorelle Paola e Stefania Cappa?

Verrà chiesto di chiarire cosa sapessero nel 2007, l’origine delle loro ipotesi, eventuali confidenze di Chiara Poggi e dettagli su telefonate, chiavi e rapporti con conoscenti.

Che ruolo hanno i 186 messaggi vocali di Paola Cappa?

I 186 vocali, se consegnati, potrebbero offrire nuove informazioni su dinamiche familiari, sospetti iniziali e contatti di Chiara, integrando le prove documentali già acquisite.

Qual è la fonte delle informazioni su questo nuovo sviluppo del caso?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.