Home / NEWS / Andrea Delmastro lascia l’incarico: motivazioni politiche e conseguenze sulle dinamiche interne al governo

Dimissioni di Andrea Delmastro, perché lascia il governo e cosa cambia

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro si è dimesso dal governo italiano, a Roma, nelle ultime ore, in seguito a una sequenza di vicende giudiziarie e polemiche politiche che hanno inciso sulla sua credibilità istituzionale.

Le dimissioni, formalizzate con una nota ufficiale, non sono collegate solo alla sconfitta del referendum sulla giustizia, ma soprattutto alla scoperta della sua partecipazione in una società legata a una giovane imprenditrice, figlia di un uomo ritenuto vicino al clan camorristico dei Senese. In parallelo pesano il processo sullo sparo di Capodanno 2025 a Rosazza e la condanna in primo grado per rivelazione di segreto d’ufficio nel caso Alfredo Cospito.

La scelta di lasciare l’incarico viene letta come un passo politico per arginare ulteriori danni d’immagine al governo in una fase già segnata da tensioni sulla riforma della giustizia e da un clima di crescente sfiducia dell’elettorato.

In sintesi:

Dimissioni irrevocabili di Andrea Delmastro da sottosegretario alla Giustizia, ufficializzate con una nota pubblica.

da sottosegretario alla Giustizia, ufficializzate con una nota pubblica. Peso decisivo del caso societario con legami familiari a un clan camorristico radicato a Roma .

. Fondo di tensione: sconfitta del referendum sulla giustizia e clima politico sfavorevole alla maggioranza.

Precedenti rilevanti: processo per lo sparo di Capodanno 2025 e condanna nel caso Cospito.

Società contestata, inchieste e pressioni politiche dietro l’addio

La crisi politica di Andrea Delmastro esplode con la rivelazione della sua quota nella società “Le 5 Forchette Srl”, costituita a Biella nel dicembre 2024 per gestire il ristorante “Bisteccheria d’Italia” nella zona Tuscolana di Roma.

Nella compagine figurano esponenti locali del partito, ma l’attenzione mediatica si concentra sulla giovane amministratrice unica, figlia di un uomo ritenuto vicino al clan camorristico dei Senese, gruppo criminale radicato nella Capitale. Foto pubblicate dalla stampa mostrano Delmastro insieme a quest’ultimo già nel 2023 e in successive occasioni nel locale romano tra il 2025 e l’inizio del 2026.

Delmastro dichiara di aver ceduto la propria quota tra fine febbraio e inizio marzo, dopo la definitiva chiarezza sulla posizione giudiziaria del padre della socia, resa tale da una sentenza di Cassazione. Rivendica di aver agito appena avuta “contezza” del quadro completo, sostenendo di non aver mai saputo dei legami criminali e ricordando che la giovane imprenditrice non è indagata né imputata.

Le sue dimissioni arrivano con una nota netta: *“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia […] ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione”*.

Sul tavolo, però, non c’è solo il dossier societario. A Rosazza, durante il Capodanno 2025, uno sparo partito da un’arma in una stanza di festa porta a processo il deputato Emanuele Pozzolo, accusato di porto illegale di arma e munizionamento da guerra: Delmastro è chiamato a testimoniare davanti al tribunale di Biella, sostenendo di non essere presente al momento del colpo: *“Ero fuori. Ho sentito un botto che poteva essere un petardo, poi mi hanno detto dello sparo”*.

A questo si somma la condanna in primo grado a otto mesi, con pena sospesa, per rivelazione di segreto d’ufficio nel caso Cospito, per aver diffuso informative “a limitata divulgazione” su colloqui in carcere tra l’anarchico e esponenti della criminalità organizzata, poi utilizzate in Aula dal deputato Giovanni Donzelli. L’intreccio di queste vicende rende politicamente insostenibile la sua permanenza al governo.

Conseguenze politiche e possibili sviluppi dopo il caso Delmastro

Le dimissioni di Andrea Delmastro, insieme a quelle del Capo di Gabinetto della Difesa Giusi Bortolozzi, segnano un passaggio critico per la maggioranza, già provata dall’esito del referendum sulla giustizia.

La vicenda alimenta la percezione di un cortocircuito tra retorica della legalità e gestione delle relazioni sul territorio, specie in contesti esposti alla presenza di clan radicati. La scelta di lasciare l’incarico viene interpretata come tentativo di proteggere il governo da ulteriori ripercussioni mediatiche e giudiziarie in un settore, quello della giustizia, divenuto terreno sensibile di consenso e legittimazione.

Sul piano istituzionale si aprirà ora il dossier sulla sostituzione del sottosegretario e sull’eventuale ricalibrazione dell’agenda di riforma. In prospettiva, il caso Delmastro potrebbe diventare un precedente rilevante nei futuri standard di selezione e verifica dei profili chiamati a ruoli chiave nei ministeri più delicati.

FAQ

Perché Andrea Delmastro si è dimesso da sottosegretario alla Giustizia?

Le dimissioni sono dovute soprattutto al caso societario con legami familiari a un clan camorristico e al cumulo di vicende giudiziarie personali.

Che cos’è la società Le 5 Forchette Srl collegata a Delmastro?

Si tratta di una società costituita a Biella nel 2024 per gestire la “Bisteccheria d’Italia” a Roma, poi lasciata da Delmastro.

Quale ruolo ha il caso Cospito nella crisi politica di Delmastro?

Il caso ha portato a una condanna in primo grado a otto mesi, con pena sospesa, per rivelazione di segreto d’ufficio su informative carcerarie.

Il referendum sulla giustizia ha influito sulle dimissioni di Delmastro?

Sì, il clima creato dal referendum e dalle sue polemiche ha reso ancora più fragile la posizione politica del sottosegretario dimissionario.

Da quali fonti è stata rielaborata la notizia sulle dimissioni di Delmastro?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.