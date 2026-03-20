Home / NEWS / Referendum giustizia, lo Stato spende milioni tra organizzazione, sicurezza e costi amministrativi

Quanto costa davvero il referendum sulla Giustizia del 22‑23 marzo

Il referendum sulla Giustizia, legato alla riforma Nordio, si svolgerà in tutta Italia il 22 e 23 marzo. L’interrogativo principale non riguarda solo il merito politico, ma anche il suo costo reale per lo Stato. Il voto si terrà in due giornate, grazie al decreto legge n. 196/2025, che ha modificato in via straordinaria l’organizzazione dei seggi. Questa scelta, motivata dall’esigenza di favorire la partecipazione democratica, comporta però un aumento delle spese per compensi, logistica e sicurezza. Capire quanto la consultazione peserà sul bilancio pubblico, e quali voci di spesa incidano di più, è essenziale per valutare l’impatto complessivo di questo referendum costituzionale.

In sintesi:

Il referendum sulla Giustizia si terrà il 22 e 23 marzo in tutta Italia.

La stima grezza di 6 euro a cittadino porta a 360‑400 milioni.

La spesa “viva” per seggi e organizzazione è intorno a 90‑95 milioni.

L’apertura su due giorni e il +15% dei compensi aumentano i costi.

Come si compone il conto del referendum sulla Giustizia

Per i referendum nazionali non accorpati ad altre elezioni, come quello del 22‑23 marzo, circola spesso la stima di 6 euro a cittadino, che porterebbe il costo complessivo intorno a 360 milioni di euro, fino a circa 400 milioni considerando le peculiarità di questa consultazione confermativa.

Il decreto legge n. 196/2025 ha introdotto due elementi chiave di costo: l’apertura dei seggi anche lunedì 23 marzo (dalle 7 alle 15) e l’incremento del 15% dei compensi per presidenti, scrutatori e altri addetti. Questo significa più ore di lavoro retribuite, più servizi di vigilanza, più spese logistiche e di gestione informatica. L’unico impatto diretto sui cittadini è la chiusura prolungata di molte scuole sede di seggio.

I costi “vivi” a carico dello Stato per le sezioni elettorali, secondo le autorizzazioni di spesa dei precedenti referendum, si attestano verosimilmente sui 90/95 milioni di euro. A questi vanno aggiunte le spese per sicurezza, stampa delle schede, trasporto, infrastrutture informatiche e rimborsi ai Comuni, che saranno contabilizzati solo a consuntivo.

Le stime più alte (fino a 400 milioni) includono anche costi indiretti: assenze dal lavoro, spese familiari accessorie come babysitting o spostamenti, e il ricorso a personale aggiuntivo rispetto ai dipendenti già stabilmente retribuiti dalla Pubblica amministrazione.

Perché il costo del referendum conta nel dibattito pubblico

La discussione sul costo del referendum sulla Giustizia si intreccia con il giudizio politico sulla riforma Nordio e sulle scelte organizzative del governo guidato da Giorgia Meloni. Le stime più elevate vengono spesso utilizzate in chiave polemica, ma una corretta lettura distingue tra spesa pubblica effettiva e costi economici indiretti per il sistema Paese.

In prospettiva, il modo in cui verrà rendicontata questa consultazione potrà incidere sulle future decisioni di accorpamento tra elezioni e referendum, sulla durata delle votazioni e sulla riforma dei compensi per scrutatori e presidenti di seggio. Chiarezza e trasparenza sui numeri reali saranno decisive per alimentare un dibattito informato su efficienza della spesa e qualità della partecipazione democratica.

FAQ

Quanto spenderà lo Stato per il referendum sulla Giustizia?

La spesa diretta per i seggi è stimata intorno a 90‑95 milioni di euro, cui vanno aggiunti costi per sicurezza, logistica e rimborsi ai Comuni.

Perché si vota su due giorni invece che in uno solo?

Si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo perché il decreto legge n. 196/2025 ha previsto in via straordinaria una seconda giornata per favorire l’affluenza.

Che cosa comprende il famoso costo di 6 euro a cittadino?

Include una stima complessiva media per elettore: allestimento seggi, personale, sicurezza, schede, gestione informatica e altre spese organizzative nazionali.

I compensi di presidenti e scrutatori aumentano per questo referendum?

Sì, il decreto ha stabilito un incremento del 15% dei compensi, giustificato dall’estensione della consultazione a una seconda giornata di voto.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati sui costi del referendum?

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.