Nexobrid il farmaco che manca in Italia: come funziona davvero e perché è cruciale per i feriti

Contesto e impatto della tragedia di Crans-Montana

Crans-Montana, teatro della strage di Capodanno, è in Svizzera, ma l’onda d’urto ha attraversato il confine italiano per la presenza di numerosi giovani connazionali nel bar Le Constellation. Tra loro ci sono vittime e feriti, alcuni trasferiti e curati in strutture del Servizio sanitario nazionale. L’evento ha aperto un fronte di riflessione sulla capacità di risposta clinica in caso di analoghe emergenze in Italia.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il tema più sensibile emerso riguarda la disponibilità di farmaci specifici per le ustioni, cruciali nelle prime fasi terapeutiche dopo un incendio in ambiente chiuso. La gestione dei pazienti richiede protocolli rapidi, personale specializzato e accesso a prodotti salvavita in tempi strettissimi.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

La tragedia ha quindi messo in luce possibili vulnerabilità logistiche e organizzative, in particolare sul fronte dell’approvvigionamento di medicinali essenziali. È un banco di prova per i centri ustioni e per le reti di emergenza che collegano pronto soccorso, rianimazioni e reparti specialistici, con ripercussioni dirette sui tempi di trattamento e sugli esiti clinici.

Carenza del Nexobrid in Italia e implicazioni cliniche

Nexobrid, tra i trattamenti indicati per le ustioni dei ragazzi coinvolti a Crans-Montana, risulta inserito nell’elenco dei farmaci carenti dell’Agenzia Italiana del Farmaco. La mancanza sul territorio nazionale impatta la finestra terapeutica nelle prime ore, quando la rimozione selettiva dell’eschar può ridurre complicanze e trasferimenti in sala operatoria.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

La carenza obbliga i centri ustioni a pianificare scorte, attivare procedure d’urgenza e valutare alternative, con possibili ritardi nell’avvio delle terapie e maggiore ricorso a debridement chirurgico. AIFA, nel novembre 2025, ha autorizzato l’importazione di medicinali analoghi per garantire continuità assistenziale, ma i tempi logistici restano un punto critico.

In assenza del prodotto, aumentano i rischi di estensione del danno tissutale, infezioni e necessità di interventi multipli, con impatto su degenza e outcome funzionale. È decisivo il coordinamento tra centri di riferimento, farmacie ospedaliere e 118 per assicurare disponibilità tempestiva e uniformità di trattamento sul territorio.

Cos’è il Nexobrid e come agisce nelle ustioni

Nexobrid è un agente enzimatico per il debridement selettivo delle ustioni termiche, formulato come gel a base di bromelina purificata. Agisce sciogliendo in modo mirato il tessuto necrotico (eschar) senza compromettere il derma vitale, favorendo una più rapida valutazione della profondità e pianificazione terapeutica.

L’applicazione avviene entro le prime ore-giorni dall’evento, dopo preparazione del letto di ferita e anestesia adeguata. Il contatto controllato consente la rimozione dell’eschar con minore sanguinamento rispetto al debridement chirurgico, riducendo l’esposizione a sale operatorie e potenziali complicanze.

Il debridement chimico-enzimatico supporta un controllo più efficace della carica batterica, può limitare l’area da innestare e preservare strutture residue, con impatto positivo su esiti funzionali ed estetici. L’efficacia dipende da selezione dei pazienti, estensione e sede della lesione, oltre che dalla tempestività d’uso e da un protocollo antisepsi-analgesia rigoroso.

FAQ

  • Che cos’è Nexobrid?
    Nexobrid è un gel enzimatico a base di bromelina per rimuovere selettivamente il tessuto necrotico nelle ustioni.
  • Quando va utilizzato?
    Nelle prime ore-giorni dall’ustione, secondo protocolli dei centri ustioni e previa adeguata analgesia/anestesia.
  • Qual è il principale beneficio clinico?
    Debridement selettivo senza danneggiare il tessuto vitale, con riduzione di interventi chirurgici e complicanze.
  • Riduce il rischio di infezioni?
    La rimozione rapida dell’eschar contribuisce al controllo della carica batterica e facilita la gestione locale.
  • È adatto a tutte le ustioni?
    L’indicazione riguarda ustioni termiche; la scelta dipende da profondità, estensione e valutazione specialistica.
  • Richiede sala operatoria?
    Generalmente no, ma servono setting protetti, monitoraggio e competenze dei centri ustioni.
  • Fonte giornalistica
    Articolo di riferimento: dominio del sito di ispirazione non specificato nell’incarico.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com