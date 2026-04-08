Home / NEWS / Alberto Stasi ribadisce la cucina in ordine e smentisce tracce sospette sulla scena del delitto

Nuove rivelazioni sul delitto di Garlasco e la cucina di casa Poggi

Nel caso del delitto di Garlasco, al centro delle indagini sulla morte di Chiara Poggi, emergono nuove ricostruzioni sulla scena domestica della notte tra il 12 e il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia).

Secondo quanto riferito dall’ex fidanzato Alberto Stasi alla legale Giada Bocellari, la disposizione degli oggetti in cucina e l’assenza di alcune tracce descritte agli atti sollevano interrogativi sulla dinamica dell’omicidio e sulla gestione dei rilievi.

Le dichiarazioni, anticipate nel programma Mattino Cinque, intervengono mentre la Procura mantiene riserbo sulle nuove indagini e mentre, a teatro, un format di true crime riaccende il dibattito pubblico su prove, responsabilità e rischio di spettacolarizzazione del caso.

In sintesi:

Nuova ricostruzione di Alberto Stasi sulla cucina di casa Poggi la sera del delitto.

sulla cucina di casa la sera del delitto. Assenza delle “palline di carta” e della cenere descritte nei verbali successivi.

Un format teatrale sul caso, da Napoli al Teatro Arcimboldi di Milano .

. Divisione dell’opinione pubblica tra riflessione giudiziaria e rischio spettacolarizzazione.

Come cambia la lettura della scena del crimine in cucina

Stasi ha descritto una cucina ordinata: lui seduto vicino alla porta-finestra, con il computer sul tavolo; sul piano di lavoro, libri e fogli per la tesi e lo studio.

Chiara Poggi, sempre secondo il suo racconto, era seduta su un’altra sedia, le gambe appoggiate a una seconda, impegnata a leggere un giornale. Quando Stasi lascia l’abitazione, sostiene che l’ambiente fosse in ordine e, soprattutto, privo delle celebri palline di carta poi segnalate sul tavolo dopo l’omicidio.

L’ex fidanzato evidenzia un dettaglio cruciale: quelle palline di carta – così come la cenere – non sarebbero mai state regolarmente repertate, nonostante la loro potenziale rilevanza per il Dna e per la verifica di eventuali presenze terze in casa.

Questo scarto tra ricordo dell’imputato condannato in via definitiva e risultanze documentali riapre il dibattito sulla qualità dei rilievi tecnici, sugli errori metodologici storicamente contestati alla scena del crimine di Garlasco e sul peso che questi possano avere nel nuovo filone d’indagine oggi al vaglio della Procura.

Il caso di Garlasco tra teatro, opinione pubblica e nuove domande

Parallelamente, il caso torna al centro dell’attenzione con uno spettacolo curato da Giuseppe Brindisi, dedicato all’omicidio di Chiara Poggi e incardinato nel filone del true crime teatrale.

Sul palco sono annunciati, oltre a Brindisi, gli avvocati Giada Bocellari (presente probabilmente solo a Milano) e Antonio De Rensis, la “Iena” Alessandro De Giuseppe e il direttore Umberto Brindani, chiamati a commentare in chiave critica la vicenda processuale che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

I biglietti partono da circa 30 euro e, dopo Napoli, la replica è fissata per il 4 giugno al Teatro Arcimboldi di Milano. Il format, ispirato al programma televisivo Potresti essere tu, mira a trasformare il caso giudiziario in un confronto aperto sul funzionamento della giustizia, senza entrare nelle indagini in corso.

L’operazione, però, divide: per alcuni è occasione di approfondimento civile, per altri rischia di trasformare un dramma familiare ancora vivo in un prodotto di intrattenimento, mentre la Procura prosegue nel silenzio le proprie verifiche su reperti, Dna e testimonianze.

FAQ

Che cosa ha dichiarato Alberto Stasi sulla cucina di casa Poggi?

Stando al suo racconto, la cucina era ordinata, con computer, libri e giornali, ma senza le palline di carta poi descritte.

Perché le palline di carta sono considerate così importanti nel caso Garlasco?

Lo sono perché potrebbero contenere Dna o tracce utili a verificare eventuali presenze esterne in casa la notte del delitto.

Lo spettacolo teatrale sul delitto di Garlasco interviene sulle nuove indagini?

No, si concentra sulla ricostruzione processuale e sul dibattito etico-giudiziario, evitando di interferire con gli accertamenti attualmente in corso.

Quando e dove andrà in scena lo spettacolo dedicato a Chiara Poggi?

Lo spettacolo, dopo Napoli, è previsto il 4 giugno al Teatro Arcimboldi di Milano, con biglietti da circa 30 euro.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento sul caso Garlasco?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica su materiali provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.