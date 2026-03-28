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Catherine sconvolta nel bosco, la corsa per salvare i figli colpiti da febbre improvvisa

Catherine sconvolta nel bosco, la corsa per salvare i figli colpiti da febbre improvvisa

La notte di Catherine, madre di Palmoli separata dai figli malati

La notte tra il 24 e il 25 marzo, a Palmoli, la madre conosciuta come la “mamma del bosco”, Catherine Birmingham, affronta ore di angoscia sapendo che i suoi tre figli hanno la febbre e non possono ricevere le sue cure.
La vicenda emerge da una lunga conversazione notturna raccolta dallo psichiatra Tonino Cantelmi, docente della Pontificia Università Gregoriana e consulente del team legale dei coniugi Trevallion.
Il caso riguarda la separazione forzata dei bambini dalla famiglia che viveva nei boschi di Palmoli, al centro di un acceso dibattito nazionale su tutela minorile, stili di vita alternativi e diritti dei genitori.

L’allarme lanciato da Cantelmi punta a riportare al centro la dimensione umana e psicologica della madre, chiedendo che al suo dolore venga restituito riconoscimento e dignità, oltre ogni semplificazione ideologica.

In sintesi:

  • La madre della “famiglia nel bosco” di Palmoli vive una notte di forte angoscia.
  • I tre figli hanno la febbre ma sono separati dalla madre e affidati alle istituzioni.
  • Lo psichiatra Tonino Cantelmi denuncia il peso psicologico della separazione forzata.
  • Il caso riapre il confronto su tutela minorile, diritti genitoriali e dignità familiare.

Le parole di Catherine e l’allarme degli esperti

Nella conversazione riportata da Tonino Cantelmi, Catherine Birmingham dice in inglese: “All three children are sick with fevers and they don’t have access to their mother’s care and love that they have never been separated from in their lives?”.
Secondo lo psichiatra, saperli ammalati e non poterli consolare “la distrugge”. Catherine non dorme, è inquieta, si sente impotente.

La donna si interroga anche sulle basi giuridiche della misura: “What charges do I have against me that allow for the forced separation from my children? In what way have I abused, harmed or neglected my children?”.
In sintesi, riferisce Cantelmi, Catherine non comprende quale reato così grave possa giustificare una separazione che definisce “piena di tribolazione” e confessa: “I simply can’t cope at the moment”.

La madre descrive i figli come spaventati e depressi, strappati all’ambiente affettivo fatto di genitori, animali e casa nei boschi che rappresentava il loro universo di riferimento.

Una vicenda aperta tra dolore materno e responsabilità istituzionali

Le notti di Catherine Birmingham, racconta Tonino Cantelmi, sono oggi sorrette solo dall’ascolto dell’avvocata Danila Solinas e della psicologa Martina Aiello.
Per lo psichiatra, Catherine resta “una madre che non può contenere il dolore di una separazione così dura e incomprensibile”, il cui vissuto rischia di essere liquidato come ostilità verso le istituzioni.

Il caso della “famiglia nel bosco” di Palmoli continua così a dividere l’opinione pubblica italiana, sospesa tra la necessità di proteggere i minori e il rispetto delle scelte educative non convenzionali.
Cantelmi invita a un cambio di prospettiva: accompagnare il dolore, non patologizzarlo; restituire soggettività alla madre, non ridurla a simbolo di un conflitto ideologico.

La vicenda appare ancora lontana da una soluzione definitiva: i prossimi passaggi giudiziari e tecnico‑psicologici saranno decisivi per capire se e come sarà possibile ricostruire il legame familiare interrotto.

FAQ

Chi è Catherine Birmingham e perché è chiamata “mamma del bosco”?

È la madre della famiglia che viveva nei boschi di Palmoli, i coniugi Trevallion, al centro di un procedimento per l’allontanamento dei figli.

Perché i figli di Catherine sono stati separati dalla famiglia?

La separazione è stata disposta dalle autorità minorili per presunti profili di tutela, legati allo stile di vita e alle condizioni abitative nei boschi.

Che ruolo ha lo psichiatra Tonino Cantelmi nel caso di Palmoli?

È consulente del team legale dei coniugi Trevallion e documenta l’impatto psicologico della separazione forzata su Catherine Birmingham.

I bambini ammalati possono vedere la madre durante la febbre?

Attualmente, riferisce Cantelmi, Catherine non è autorizzata a visitarli, nemmeno per controllare di persona le loro condizioni febbrili.

Quali sono le fonti utilizzate per ricostruire questa vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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