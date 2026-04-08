Home / NEWS / Garlasco, audio inedito di Sempio scatena nuove polemiche sul clima di violenza contro le donne

Le nuove intercettazioni su Andrea Sempio riaccendono il caso Garlasco

Nel 2017, un’intercettazione di Andrea Sempio, oggi unico indagato per concorso in omicidio volontario nel delitto di Garlasco, ha registrato un monologo sul suo «mondo ideale» e sui rapporti uomo-donna. L’audio, già noto agli inquirenti, è stato rilanciato il 7 aprile 2026 dalla trasmissione Mattino Cinque, riaccendendo il dibattito mediatico e online.

Le parole di Sempio, ritenute da molti «sessiste» e «disturbanti», sono state analizzate in tv dalla criminologa Roberta Bruzzone, che ha distinto tra giudizio morale e rilevanza investigativa.

La diffusione del file non aggiunge elementi probatori diretti sul delitto, ma alimenta l’attenzione pubblica su profilo psicologico, ruoli di genere e limiti etici della spettacolarizzazione giudiziaria.

In sintesi:

Intercettazione del 2017 di Andrea Sempio rilanciata in tv riaccende il caso Garlasco.

rilanciata in tv riaccende il caso Garlasco. Monologo su società «tribale», poligamia maschile e ruoli femminili relegati alla cura domestica.

Roberta Bruzzone : parole gravi, ma non prova diretta di colpevolezza nell’omicidio.

: parole gravi, ma non prova diretta di colpevolezza nell’omicidio. Divisione sui social: condanna etica, ma dibattito su valore probatorio dell’audio.

Il contenuto dell’audio e l’analisi della criminologa

Nell’intercettazione del 2017, Andrea Sempio parla da solo, immaginando una società «tribale» composta da gruppi di 150 persone. Ogni uomo, nel suo schema, dovrebbe avere quattro donne, mentre le donne dovrebbero occuparsi solo di casa, bambini e anziani, lasciando agli uomini caccia e approvvigionamento del cibo.

Sempio descrive un meccanismo di «ricambio di donne» per garantire desiderio sessuale costante e assenza di tensioni coniugali, usando espressioni volgari verso le donne considerate non più desiderabili. Richiama addirittura la vita contadina dei «bisnonni» come modello di riferimento.

Ancora più controverso è il passaggio sui rapporti tra consanguinei, che per Sempio «non sarebbero problematici», con l’affermazione che un tempo sarebbe stato normale avere rapporti sessuali con «cugini e fratelli», minimizzando il concetto stesso di incesto.

In studio a Mattino Cinque, la criminologa Roberta Bruzzone ha definito il monologo pieno di «stupidaggini», ma ha precisato che *«questa roba non ti porta a pensare che questa persona possa aver ucciso una donna»*. Ha sottolineato una visione «estremamente fallocentrica» delle relazioni, utile alla lettura del profilo psicologico ma non sufficiente, da sola, a sostenere l’accusa di omicidio.

Impatto sul caso Garlasco e conseguenze future

L’intercettazione non collega in modo diretto Andrea Sempio alla dinamica del delitto di Garlasco, ma entra nel fascicolo come tassello di contesto sul suo modo di concepire sesso, potere e relazioni familiari.

La reazione dei social è polarizzata: una parte dell’opinione pubblica condanna le frasi «retrograde e sessiste», un’altra invita a non confondere il disgusto morale con elementi di prova. Il rischio, per investigatori e giudici, è dover filtrare un rumore mediatico sempre più intenso.

Sul piano processuale, l’audio potrebbe essere valutato solo come indicatore caratteriale, mentre l’accertamento di responsabilità resterà ancorato a riscontri oggettivi, tracciati investigativi e perizie tecniche. L’esito delle indagini dirà se questo materiale resterà semplice corollario psicologico o se verrà integrato in un quadro accusatorio più ampio.

FAQ

Cosa contiene l’intercettazione del 2017 di Andrea Sempio?

L’intercettazione riporta un monologo di Andrea Sempio su società «tribali», poligamia maschile, ruoli femminili subalterni e rapporti tra consanguinei minimizzati.

Perché l’audio di Andrea Sempio è tornato in tv nel 2026?

L’audio è stato riproposto da Mattino Cinque il 7 aprile 2026 per aggiornare il pubblico sul caso Garlasco.

L’intercettazione è una prova diretta nel delitto di Garlasco?

No, l’intercettazione non dimostra direttamente il coinvolgimento nell’omicidio; contribuisce solo alla ricostruzione del profilo psicologico dell’indagato.

Cosa ha detto Roberta Bruzzone sul monologo di Sempio?

Roberta Bruzzone ha definito le frasi sessiste e disturbanti, ma ha chiarito che non bastano per attribuire l’omicidio.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Garlasco?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.