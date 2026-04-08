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Adolescente crolla in campo da tennis e muore in ospedale per improvviso arresto cardiaco

Adolescente crolla in campo da tennis e muore in ospedale per improvviso arresto cardiaco

Quindicenne muore durante allenamento di tennis a Sambuceto

Un ragazzo di 15 anni è morto nel tardo pomeriggio mentre si allenava, presumibilmente a tennis, in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino, località Sambuceto, nell’area metropolitana Pescara–Chieti. Improvvisamente accasciatosi a terra, è andato in arresto cardiaco. I presenti sono intervenuti immediatamente, utilizzando un defibrillatore automatico in attesa dell’arrivo del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto d’urgenza al pronto soccorso di Pescara, il giovane è deceduto poco dopo. Le circostanze, secondo le prime informazioni, indicano un malore improvviso durante l’attività sportiva, su cui verranno svolti ulteriori accertamenti medico-legali per chiarire le cause esatte del decesso.

In sintesi:

  • Quindicenne colto da arresto cardiaco durante allenamento in struttura sportiva a Sambuceto.
  • Immediate manovre di soccorso in loco, incluso uso del defibrillatore automatico.
  • Trasporto d’urgenza al pronto soccorso di Pescara, dove il ragazzo è morto.
  • Accertamenti in corso sulle cause del malore improvviso durante l’attività sportiva.

Le dinamiche dell’arresto cardiaco e i soccorsi a Sambuceto

Secondo la prima ricostruzione, il quindicenne stava svolgendo un normale allenamento nella struttura sportiva di Sambuceto, frequentata da giovani atleti dell’area metropolitana Pescara–Chieti. Improvvisamente si è accasciato al suolo, presumibilmente senza riuscire ad attirare l’attenzione con richieste di aiuto verbali, segno tipico di un arresto cardiaco fulminante.

Gli operatori presenti hanno immediatamente allertato il 118 e avviato le prime manovre salvavita, utilizzando il defibrillatore semiautomatico in dotazione all’impianto sportivo, come previsto dai protocolli per le strutture ad alto afflusso di pubblico. L’intervento dell’ambulanza e dell’automedica è stato rapido, con la prosecuzione delle manovre di rianimazione cardio-polmonare durante il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara.

Nonostante la catena dei soccorsi sia stata attivata in tempi descritti come particolarmente contenuti, il giovane non ha mai ripreso un’attività cardiaca efficace. In pronto soccorso i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso, disponendo accertamenti successivi per comprendere l’eventuale presenza di patologie cardiache sottostanti.

Sport giovanile, prevenzione cardiaca e prossimi accertamenti

L’episodio di Sambuceto riapre il tema della prevenzione cardiologica nello sport giovanile, anche amatoriale, in un territorio come quello tra Pescara e Chieti dove l’attività sportiva è ampia e diffusa. Le autorità sanitarie valuteranno se disporre esami autoptici approfonditi per individuare eventuali cardiopatie congenite o non diagnosticate, spesso alla base di arresti improvvisi in ragazzi apparentemente sani.

L’attenzione si concentra anche sull’adeguatezza dei percorsi di idoneità sportiva, sull’accessibilità alla cardiologia pediatrica e sulla presenza effettiva di defibrillatori funzionanti e personale formato in tutti gli impianti. Il caso potrebbe spingere a nuove linee guida regionali sulla sicurezza in campo e sull’aggiornamento obbligatorio dei corsi di primo soccorso per allenatori e gestori di strutture sportive.

FAQ

Che cosa è successo al ragazzo di 15 anni a Sambuceto?

È avvenuto un arresto cardiaco improvviso durante un allenamento in una struttura sportiva di Sambuceto, con successivo decesso in ospedale.

Dove è stato trasportato il giovane colto da malore in campo?

È stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara, dove i medici hanno potuto solo constatarne la morte.

Il defibrillatore è stato utilizzato subito nella struttura sportiva?

Sì, il defibrillatore semiautomatico presente nell’impianto è stato utilizzato immediatamente dai presenti, in attesa dell’arrivo del 118.

Quali controlli cardiologici sono consigliati agli sportivi adolescenti?

Sono raccomandati visita medico-sportiva completa, elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo, ed eventuali approfondimenti ecocardiografici in presenza di familiarità o sintomi.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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